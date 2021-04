La denuncia de medios y consumidores obligana a retirar los productos ‘Sugar Daddy’ que “blanquean la prostitución”

La organización de consumidores FACUA: “La asociación advirtió de que estos productos normalizan que haya mujeres que mantienen relaciones con hombres mayores que ellas a cambio de regalos, dinero u otras prebendas”.

Perfumerías PRIMOR vendía una paleta de sombras de ojos para niñas que simula una tarjeta de crédito que “el Sugar Daddy [Papá dulce] da a la niña para que compre lo que desee a cambio de sexo”, denunció Carme Chaparro en Yahoo.

“Tarjetas de crédito para adolescentes que se acuestan con viejos”. Gran Indignación en las redes contra la casa Krash Kosmetics que las produce y la cadena de perfumerías PRIMOR que las vendía. Esta venta repugnante creó una gran polémica digital que ha terminado con la retirada del producto.

Viernes, 9 de abril de 2021. La asociación de consumidores FACUA se sumó el pasado miércoles a las voces que pedían la retirada de los productos de maquillaje ‘Sugar Daddy’, a la venta en la cadena malagueña de perfumerías PRIMOR de Krash Kosmetics, por “blanquear la prostitución”, tal y como se puede leer en la web de la organización (AQUÍ). Como denunció la conocida periodista de televisión y escritora Carme Chaparro en Yahoo (AQUÍ), el maquillaje parece “una tarjeta de crédito que el ‘Sugar Daddy (Papá dulce)’ da a la niña para que compre lo que desee a cambio de sexo”. La respuesta de PRIMOR consistió en bloquear a FACUA en Twitter. La directora de redes de PRIMOR es Gianella Ligato, polémica mujer del concejal tránsfuga de Málaga Juan Cassa, que ya ha tenido otras broncas digitales (AQUÍ), como la que tuvo con la escritora Lucía Etxebarría. Pero la respuesta del fabricante de los cosméticos, Krash Kosmetics, ante la cada vez más gruesa polémica desatada en las redes y aireada por algunos medios como esta revista fue retirar del mercado los productos ‘Sugar Daddy’. Es una información de EL OBSERVADOR.

FACUA criticó que se “use como marca de sus productos una terminología que enmascara y presenta como deseables y positivas unas relaciones que no son sino una forma encubierta de prostitución, y advierte del peligro que conlleva de lanzar este mensaje entre las consumidoras más jóvenes” considerando “un auténtico despropósito que la marca siga cayendo en estereotipos completamente retrógrados y misóginos para vender sus productos, presentando a las mujeres como derrochadoras que sólo buscan el dinero de los hombres para comprar todo lo que desean”. De esta manera instaron a “Primor y Krash a retirar de la venta esta línea de productos por normalizar de forma encubierta una situación de violencia contra las mujeres usándola como estrategia de venta”.

PRIMOR bloquea a FACUA

La respuesta de PRIMOR consistió en bloquear a FACUA en Twitter, tal y como tuiteó su portavoz Rubén Sánchez. Hay que recordar que la directora de redes de PRIMOR es Gianella Ligato, polémica mujer del concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Mälaga, Juan Cassa, que que ya ha tenido otras broncas digitales (AQUÍ) en ocasiones anteriores. Como una que tuvo con la conocida escritora Lucía Etxebarría, porque la autora acusó a una tienda de Primor, la situada en Sol, en Madrid, de ser racista por el trato dado a trabajadoras latinas, del que fue testigo (AQUÍ). La respuesta de PRIMOR fue la misma que en esta ocasión, bloquear a la escritora, según la propia Etxebarría escribió en su Twitter: “Por cierto Perfumerías Primor me ha bloqueado, por contar que esta mañana he presenciado cómo uno de sus encargados en la perfumería de sol a echado una bronca a gritos a una empleada y ha acabado diciendo que «está harto de panchos» (AQUÍ).

La respuesta del fabricante, Krash Kosmetics, fue más acertada y retiró el producto de las estanterías de PRIMOR. Su CEO y fundador, Álvaro Kruse, lanzó un comunicado anunciándolo. FACUA ha colgado en su web una explicación de lo sucedido que, por su interés reproducimos integra para los lectores. Puede leerse AQUÏ en su soporte original.

A través de sus respectivos perfiles en Instagram, Krash Kosmetics y su fundador y CEO, Álvaro Kruse, han publicado un «comunicado oficial» en el que anuncian que «ante la polémica generada», han «tomado la decisión de retirar la colección Sugar Daddy». «Nuestra intención jamás ha sido herir ya que en ningún momento representa los valores de nuestra marca». El lema inicial siempre fue ‘Sé tú tu propio Sugar Daddy’ y sentimos que se haya descontextualizado por la falta de información de los medios. Todos nuestros distribuidores retirarán la colección lo antes posible».





La supuesta descontextualización de la que según la marca ha sido objeto la estrategia publicitaria de estos productos se contradice con los mensajes publicados en sus redes sociales. Así, en su página de Facebook puede verse una imagen difundida el pasado 3 de diciembre donde, en un tono pretendidamente humorístico, indica que Sugar Daddy y Sugar Mommy son términos que se utilizan «para referirse al hombre o mujer que gasta dinero en beneficio de una relación, usualmente siendo su pareja más joven que él/ella y con frecuencia gastando sus ingresos en Krash Kosmetics».

Podría ser su niet@



Entre estos productos, se encuentra una paleta de maquillaje que tiene la apariencia de una tarjeta de crédito y colores con nombres como Is that your dad?, Paga semanal o Podría ser su niet@, así como labiales llamados No credit limit o Bizum de 500 €.



El término sugar daddy hace referencia a hombres que tienen relaciones con mujeres mucho más jóvenes y en los que el factor económico -recibir regalos o dinero- es fundamental. FACUA criticó que Krash usase como marca de sus productos una terminología que enmascara y presenta como deseables y positivas unas relaciones que no son sino una forma encubierta de prostitución, y advierte del peligro que conlleva de lanzar este mensaje entre las consumidoras más jóvenes.

De igual forma, la asociación consideró un auténtico despropósito que la marca siguiese cayendo en estereotipos completamente retrógrados y misóginos para vender sus productos, presentando a las mujeres como derrochadoras que sólo buscan el dinero de los hombres para comprar todo lo que desean.