La APH condena los insultos del gerente del Hospital de Riotinto al periodista Perico Echeverría tras informar sobre su vacunación

Estimada Ministra: Sea de inicio darle la enhorabuena y reconocer que el cambio de Ministerio era algo esperado por su acompañamiento y participación en los últimos avatares de la pandemia, con sus dificultades y sus complicaciones. Me va a permitir que me presente ante esta osadía de escribirle en el día de su toma de posesión, pero la situación de la sanidad, del Sistema Nacional de Salud (SNS), del cual pasa a ser su máxima autoridad, no tienen más tiempo de espera. Por esta razón este veterano profesional sanitario, con más de 45 años de servicio, se ha decidido a perturbar su toma de [Seguir leyendo]