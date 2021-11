Juande Mellado, responsable de RTVA, ve a CCOO como “el rival”

El director general del ente público RTVA dice en el Parlamento que ha hablado con algunos que le han dado su apoyo.

CCOO ha solicitado reunirse y ni le ha contestado.

Joaquín Távora, representante de CCOO en RTVA: “Lo normal es que la dirección de la empresa y el sindicato mayoritario se reúnan, e intercambien opiniones sobre la situación empresarial, cuáles pueden ser las soluciones, pero nunca se nos ha respondido, ni para decir que sí ni que no”. El viernes hubo elecciones en RTVA y CCOO sigue siendo el sindicato más votado, por lo que es posible que mantenga la presidencia del Comité Intercentros.

“La programación sale por arte de magia y por la implicación y profesionalidad de la plantilla, pero estamos unos 300 trabajadores menos”. “Si no hay inversiones, ni contratación, y el presupuesto se limita a mantener lo poco que hay, con el tiempo dejarán que RTVA muera por sí sola”. “Es significativo que un líder de Vox, Ortega Smith, dijese que su programa era cerrar las autonómicas, pero que si no podían cerrarlas las dejarían morir”.



Lunes, 8 de noviembre de 2021. La semana pasada compareció en el Parlamento andaluz el director general de la Radio Televisión de Andalucía RTVA, Juande Mellado, asegurando que en su gestión de la empresa pública, “no todos los sindicatos son el rival”, con lo que, asombrosamente, el responsable político de la cadena autonómica, puesto al frente por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, considera a una organización sindical como el “rival’ de su labor empresarial.

Mellado concreta que, algunos de estos sindicatos que hay en el ente público de comunicación, “en mi despacho me han dicho que vamos a avanzar juntos para acometer esa transformación de la empresa”. Es decir, por exclusión, Mellado señala a Comisiones Obreras como ese “rival” al que tiene que vencer. Una más de sus meteduras de pata institucionales. A pesar de que CCOO es el sindicato mayoritario, algo que va a seguir sucediendo puesto que han sido los más votados en las elecciones del viernes pasado, y de que han solicitado en varias ocasiones reunirse con la Dirección General, tal y como asegura Joaquín Távora representante de CCOO en RTVA, y no lo han conseguido, “no por falta de interés, sino porque la dirección ha renunciado a hacerlo”, ni siquiera han recibido respuesta.

Decía Mellado la semana pasada en sede parlamentaria que “en cuanto a que el rival sean los sindicatos yo quiero decir una distinción, no todos los sindicatos son un rival. Hay algunos sindicatos con los que he tenido conversaciones, los cuales son proclives y ven necesario que hace falta ese cambio del sistema de trabajo, para adaptarse la RTVA al nuevo escenario audiovisual para ser competitivos. Es decir, lo que parecía una resistencia de esto no se puede cambiar, cuando han visto el Plan Estratégico que tenemos, que lo hemos hecho con los trabajadores de la casa, el plan que tenemos de futuro para Canal Sur, se han dado cuenta que Canal Sur no puede seguir haciendo lo mismo durante los 10 próximos años. Es decir, no son rival todos los sindicatos, hay algunos sindicatos, que yo no se si públicamente, pero en mi despacho me han dicho que vamos a avanzar juntos para acometer esa transformación de la empresa, lo cual es saludable” (EL OBSERVADOR respeta literalmente el pobre discurso dialéctico del director general de la RTVA).

A tenor de estas palabras se entiende que sí hay algún sindicato que es “rival”, y todo apunta a que ese sindicato es CCOO, ya que puede ser el único sindicato que no ha logrado reunirse con el director Mellado, tal y como asegura Joaquín Távora, representante de CCOO en RTVA. “Nosotros hemos pedido reuniones, y no se nos ha concedido en ningún momento una reunión con la Dirección General, la hemos pedido oficialmente. Y sí sabemos que otros sindicatos se han reunido con él, aunque tampoco tenemos una constatación por escrito. Él no ha querido reunirse con nosotros, se lo hemos pedido oficialmente y nunca nos ha contestado”, explica. Que además no entiende que Mellado “saque pecho en el Parlamento de que se reúne con otros sindicatos y a puerta cerrada llega a acuerdos, a eso, en términos sindicales, se le llama pasteleo”.

Para Távora “es descorazonador ver las declaraciones del director general en el Parlamento cuando habla de los sindicatos, cuando habla del Consejo Profesional que es un órgano protegido por la ley propia de la RTVA, cuando habla de las plantillas de las empresas auxiliares, como los intérpretes de lengua de signos y peluquería y maquillaje, que no les garantiza ni siquiera la continuidad en el empleo… La verdad es que es el nivel de dirección más bajo que hemos tenido quizá nunca en la RTVA, y eso repercute negativamente en la propia RTVA”.

La situación es un poco extraña, ya que CCOO es el sindicato mayoritario y ostenta la presidencia del Comité Intercentros (algo que continuará siendo así los próximos años, ya que el viernes pasado fueron las elecciones sindicales en RTVA y CCOO ha sido el sindicato más votado, a falta de las votaciones en Granada que serán el próximo día 29). Según Távora “lo normal es que la Dirección de la empresa y el sindicato mayoritario se reúnan, y puedan intercambiar opiniones sobre la situación empresarial, cuáles pueden ser las soluciones, pero nunca se nos ha respondido, ni para decir que si ni que no, no nos han respondido”.

Respecto al Plan Estratégico, Távora lo conoce porque “se ha colgado en la intranet de la empresa”, pero asegura que “no se ha negociado con la representación de los trabajadores en ningún caso”. Además Távora explica que también existe un Plan de eficiencia y eficacia de la Junta, donde “sí se recogía algunas de las reivindicaciones que pedimos nosotros, como por ejemplo que se cubriera la tasa de reposición de personal, que llevan sin cubrirse desde el 2016/2017, y que se autorizasen las jubilaciones parciales con los consiguientes contratos de relevos, que supondría una renovación y rejuvenecimiento de la plantilla”. Pero que desgraciadamente no se han cumplido ninguno de los dos puntos, teniendo vigencia el Plan hasta el 31 de diciembre de 2021. Así Távora asegura que “a la fecha en la que estamos no se ha hecho nada de lo que se comprometieron hacer el Gobierno andaluz y la Dirección General de ese plan”.

Según Távora la situación laboral en el ente está muy mal. “La programación sale por arte de magia y por la implicación y profesionalidad de la plantilla, pero estamos unos 300 trabajadores menos de lo que hay en dicha plantilla estructural aprobada en el convenio colectivo, a causa de las jubilaciones, bajas desistidas por la empresa, compañeros que han fallecido, bajas de larga duración, falta de contratación y de sustitución”. Así, están pasando una “situación de mucho agotamiento entre los trabajadores, de mucho malestar y de mucha preocupación”, agravada por “que hemos pasado una pandemia en la que la RTVA ha estado prestando un servicio público las 24 horas del día y los 365 días del año”, sin contar con la plantilla y los medios necesarios para dar convenientemente ese servicio.

El objetivo del Gobierno andaluz para la RTVA parece que está claro. “Si no hay inversiones, no hay contratación, y el presupuesto se limita a mantener lo poco que hay, con el paso del tiempo dejarán que muera por sí sola”, explica Távora, que entiende que “es significativo que uno de los líderes de Vox, Ortega Smith, dijo hace poco que su programa era cerrar las autonómicas, pero si no podían cerrarlas las dejarían morir”. Távora explica que “no pueden cerrarla porque está blindada por el Estatuto”, pero que tanto el Gobierno andaluz como la Dirección de la RTVA parece que comparten la forma de ver la RTVA, “sin recursos, sin medios, sin personal y cada vez con menos credibilidad social”.

Távora ha valorado positivamente el resultado de las elecciones sindicales, en las que CCOO ha vuelto a quedar como primera fuerza sindical. “Hemos revalidado el apoyo y la confianza de la plantilla a pesar del vacío y la oposición de la dirección a intentar acordar con las fuerzas sindicales mayoritarias las cuestiones más importantes que atañen a la RTVA. Faltan las elecciones en Granada, que son el día 29 por una cuestión administrativa, pero en Granada también somos la fuerza mayoritaria, así que una vez que se configure el comité Intercentros previsiblemente CCOO seguirá manteniendo la presidencia y será la encargada de lograr los acuerdos necesarios con el resto de fuerzas sindicales para mantener los derechos y el futuro de los trabajadores de la RTVA”, ha indicado.