Inmaculada Nieto (UP) acusa a Moreno Bonilla de financiar con dinero público a medios «condenados por fabricar noticias falsas y por expandir bulos”

Nieto denuncia que en los informativos de Canal Sur se ignoran noticias que son portada en otros medios de comunicación, sobre todo aquellas que no dejan bien al Gobierno del presidente Moreno o al Partido Popular. Y que hay “colaboradores en nómina que están condenados por difundir falsas noticias y bulos y por tener opiniones xenófobas y machistas que incitan al odio”.



Nieto asegura que el propio Gobierno andaluz es “un aporte de materia prima para las noticias falsas, con las medias verdades y con las mentiras que se vierten, y con las consideraciones que se hacen sobre hechos que se distorsionan”.



Lunes, 15 de noviembre de 2021. La diputada de IU y portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, presentó una pregunta oral en la última sesión plenaria celebrada el pasado jueves relativa a la lucha contra la desinformación y la difusión de noticias falsas. Según denuncia Nieto, “se presiona a los profesionales y se manipula para que no ofrezcan la información con la veracidad que se le debe exigir a cualquier medio y especialmente a un medio que es un servicio público”, refiriéndose a Canal Sur, además de indicar que en sus informativos se ignoran noticias que son portada en otros medios de comunicación, sobre todo aquellas que no dejan bien al partido del presidente Moreno o al Partido Popular.

En su intervención en el Parlamento, Nieto asegura que los profesionales de Canal Sur están “viviendo unos momentos de injerencia en el trabajo inéditos” y ha explicado que en sus informativos “es muy complicado enterarse de lo que a través de otros medios de comunicación es portada”, ya que se informa “muy de pasada de elementos que son actualidad en el resto de los medios de comunicación”. Así, Nieto especifica cómo se habla “de pasada de la condena de su partido por el caso Gürtel, de la presencia de Javier Arenas en los papeles de Bárcenas, y no se habla de ocho mil despedidos en la Sanidad sino de doce mil renovaciones de contrato”.

La parlamentaria indica como el informe del Consejo Profesional de la RTVA acerca de la cadena pública “es demoledor, sobre cómo se presiona a los profesionales y se manipula para que no ofrezcan la información con la veracidad que se le debe exigir a cualquier medio y especialmente a uno que es un servicio público”. También llama la atención acerca de que hay “colaboradores en nómina de Canal Sur que están condenados por difundir noticias falsas y bulos y por tener opiniones xenófobas y machistas que incitan al odio”. Además Nieto ha acusado al Gobierno andaluz de financiar con dinero público “a medios de comunicación para que operen en Andalucía que están también condenados por fabricar noticias falsas y por expandir bulos”.

Respecto a las noticias falsas y los bulos, Nieto ha asegurado que el propio Gobierno andaluz es “un aporte de materia prima para las noticias falsas, con las medias verdades y con las mentiras que se vierten, y con las consideraciones que se hacen sobre hechos que se distorsionan”. Y ha aportado ejemplos, como “cuando en esta cámara se afirmaba que los contratos exprés eran contratos legales, que escrupulosamente cumplían la legalidad, usted sabía que eso no era verdad, porque ustedes ya tenían sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le decían que esos contratos eran ilegales”. También la Junta afirmaba que “la atención primaria estaba abierta y que había presencialidad, usted sabe que eso no era verdad, que no había manera, y sigue sin haberla por cierto, de conseguir una cita con el médico de familia en un plazo razonable”. O cuando el propio presidente Moreno afirmaba que “el Gobierno de España le niega dinero a Andalucía, para financiar determinados proyectos en empleo o en inclusión, sabe que no es verdad, porque se ha quejado de no recibir financiación para algunos proyectos que Andalucía no ha presentado al Gobierno de España. Y quejarse de que a uno no le toca el cupón se puede hacer si se compra el cupón, presidente”.

Así, Nieto entiende que si al presidente andaluz “no le duele en prendas que ahí estén contratados colaboradores, se lo voy a repetir, condenados por fabricar noticias falsas”, si además “financian medios que están condenados por difundir noticias falsas”, y por último también “hacen aseveraciones faltando a la verdad, poniendo en circulación a través de esa maquinaria que paga usted con dinero de todos, para que se extienda en Andalucía una opinión que nada tiene que ver con la verdad”, todo indica que “en este tema como en otros sus palabras se distancian de su proceder”.

Para Nieto el Gobierno andaluz “no tiene credibilidad, usted no tiene credibilidad. El publirreportaje que usted quiere convencer a Andalucía que es la realidad, lo está financiando con dinero de todos los andaluces y andaluzas”, algo que para Nieto “está muy feo presidente, o no le parece usted que eso está muy feo hacerlo”. Ya que considera que “es contribuir a la desinformación y eso es esconder una gestión por la que usted no puede sacar la cara y tiene que pagar con dinero del pueblo andaluz para que se cuente una realidad inexistente, faltando a la verdad y generando confusión ante la opinión pública”.

Por último Nieto ha recordado a Moreno Bonilla que “ese proceder de las encuestas, de la manipulación, de la tergiversación, ya fueron pasos que dieron otros en Andalucía y no engañaron al pueblo andaluz, presidente. Échele un pensamiento también a eso”.

El informe del Consejo Profesional de RTVA Hay que recordar que en su informe, el Consejo desarrollaba los problemas que entiende que sigue sufriendo el ente, que son: la degradación de la función de servicio público, la quiebra del principio de objetividad, la falta de veracidad, que no se respeta el pluralismo informativo, la defensa de la igualdad, no se respeta la independencia de los profesionales, los ataques a la libertad de los periodistas y que no se cubren los temas según la relevancia. Respecto a la degradación de la función de servicio público, el consejo cree que “con la merma de profesionales que se está produciendo en nuestras redacciones, se está comprometiendo la obligación de ofrecer a los andaluces la información de calidad que merecen y que les debemos”. En algunos casos se están emitiendo informativos locales de radio en provincias realizados por técnicos desde Sevilla o Málaga y algunas delegaciones no pueden afrontar los acontecimientos extraordinarios que se producen en sus provincias. Según el Consejo “la Dirección de Informativos no aporta a los delegados provinciales ninguna solución para resolver estos problemas, al revés, son utilizados para justificar la incapacidad y la falta de reflejos desde Sevilla”.

En cuanto a la quiebra del principio de objetividad, el Consejo asegura que ha sufrido “el mayor retroceso observado en estos meses”, ya que los criterios por los que se realiza la información del Gobierno de la Junta y de los partidos que lo sustentan “han dejado de basarse en criterios periodísticos”. Explican que es “muy raro el día en que la actividad del presidente de la Junta no abre nuestros informativos”, algo que contrasta con la cobertura “que se hace al presidente del Gobierno”. Además la información de los miembros de la Junta de Andalucía “protagoniza el bloque principal de casi todos nuestros informativos, incluso hay días que superan ampliamente los 20 minutos, incluyendo una sucesión de consejeros”. Sigue habiendo falta de veracidad. El Consejo destaca que “la veracidad de nuestros informativos cuando no se emite nada del “Caso Kitchen” o del “Caso Villarejo” salvo que desimputan a Cospedal y no se cuenta ni la imputación de Fernández Díaz, ni su escrito de reapertura de investigación, ni el de la fiscalía anticorrupción, ni ningún otro movimiento procesal”. Por otro lado, Canal Sur ha sido el único medio de España que “no emitió las declaraciones del exministro Camuñas en un acto con Pablo Casado el 19 de julio justificando el franquismo o el insulto de Arias Salgado al primer ministro holandés Rutte en ese mismo acto”. Por último, también afecta a la credibilidad que se oculte “la foto sin mascarilla de Juanma Moreno en una boda en Tarifa difundida ampliamente en el resto de medios o la polémica PP-Vox por la declaración de Abascal como persona non grata en Ceuta”.

Para el Consejo no se respeta el pluralismo informativo, ya que “la información institucional sigue eclipsando los temas sociales y culturales, que se siguen quedando fuera de nuestros espacios de noticias y que cuando les damos relevancia, como durante el mes de agosto, la audiencia lo agradece”. Además, no se respeta “el pluralismo político. En estos meses ha aumentado la diferencia de presencia en pantalla entre los partidos de gobierno y la oposición” y han observado “un aumento de noticias con testimonios políticos de un único partido, el PP de Andalucía”.

En la defensa de la igualdad, como ya denunciaron en su anterior comunicado, les “parece grave y una falta de respeto la contratación de un negacionista de la violencia de género como José María Arenzana para dirigir un espacio en RAI. No se trata de un juicio de valor de este Consejo, nos atenemos a su expulsión como tertuliano en enero por comentarios machistas y homófobos. Hay decenas de profesionales en Canal Sur Radio más cualificados para llevar a cabo dicho programa y no habría que hacer ningún desembolso económico extra”. Según el Consejo no se respeta la independencia de los profesionales, y explica que hay “una broma extendida entre los profesionales de la casa que para conocer ahora por dónde van a ir las escaletas de nuestros informativos no hay que ir a las reuniones en las que se elaboran, basta con repasar las redes sociales de los miembros del gobierno andaluz. Si Juanma Moreno tuitea sobre vacunas, sabemos que a alguien le tocará vacunas, si Juan Marín tuitea sobre aumento de turistas, ya sabemos que habrá pieza en aeropuertos o si hay tuit de Elías Bendodo sobre financiación autonómica, ya sabemos por dónde va a ir el informativo”. Así, los profesionales de Canal Sur siguen denunciando “un déficit en la participación de los periodistas en la toma de decisiones y en la elaboración de nuestros espacios de noticias como mandata el Estatuto. No puede ser que un tuit de un consejero sea más determinante para elaborar una escaleta que un debate en la redacción”.

El Consejo denuncia ataques a la libertad de los periodistas, ya que los periodistas de Canal Sur no son “libres para utilizar las palabras que consideremos oportunas en nuestras informaciones. Ya denunciamos la prohibición de términos como extrema derecha, tamayazo, tránsfuga o foto de Colón. En los últimos días se ha unido la prohibición de utilizar la expresión escudo social”. Desde este Consejo defienden “el uso de los términos periodísticos que cada información reclame, desde sanchismo y susanismo, a escudo social o extrema derecha. Periodismo, siempre periodismo”. Por último aseguran que no se cubren los temas según la relevancia, sino que los temas se eligen “según marque la agenda ideológica de los actuales responsables y no según criterios periodísticos”. En este sentido los profesionales de Canal Sur no han podido informar en estos meses de temas como los siguientes: –La situación de la atención primaria en Andalucía, que ha protagonizado multitud de comentarios y quejas ciudadanas durante el verano.

–No se ha emitido ni un breve sobre la venta de la empresa fundada por el consejero de educación y que concierta plazas de FP en Andalucía.

–No se ha contado el nuevo proyecto de ley de pensiones del gobierno central, o de la reforma de la Ley de Memoria Democrática. El Consejo termina el informe afirmando que “este es el criterio de la actual dirección, que unido a la precariedad y a las amenazas de cierre desde algunos discursos políticos, están llevando a la radio y televisión de los andaluces a una situación muy complicada, comprometiendo como decimos la labor de servicio público que tenemos encomendada”.