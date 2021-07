Huelva superó ayer todos los limites de emisiones industriales de dióxido de azufre recomendados por la OMS

Sábado, 10 de julio de 2021. Cuando nos visita la calima, ésta actúa como una tapadera de olla, dificultando la dispersión de contaminantes despedidos por la industria química en Huelva al aire, también el que respiramos.

Esto ha propiciado una calidad aire Mala, analizada por la unidad asociada del CSIC UHUaerosol, en el día de ayer Viernes 09 de Julio de 2021.

ANÁLISIS CALIDAD DEL AIRE DE HUELVA CAPITAL

VIERNES 9 DE JULIO 2021

🔴CALIDAD MALA

🟠ALTO PM10 Y OZONO EN ASCENSO

🔴FUMIGACIÓN SO2 INDUSTRIAL EN HUELVA CAPITAL Y LA RÁBIDA

🟠#CALIMA#respiraHuelva @UniHuelva @MedioAmbAND pic.twitter.com/qTrRNiJpmP — AirQualityUHU Spain (@UHUaerosol) July 10, 2021

El SO2 es catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un «gas incoloro con un olor penetrante que afecta al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación». Este gas es vertido a la atmósfera por algunas de las industrias químicas en Huelva, destacando Atlantic Copper.

La OMS establece que 20 microgramos por metro cúbico de media al día (24 horas) de dióxido de azufre supera el umbral admisible de un aire saludable.

Según los datos diezminutales liberados por la Agencia Andaluza del Medio Ambiente ligada a la Consejería del ramo, ayer se superaron los 20 microgramos por metro cúbico límite; llegándose a registrar una media diaria de 22,83 μg/m3 en la Estación de calidad aire de la red de vigilancia, de Pozo Dulce en la frontera del barrio del Matadero. Con un pico de 613 y muchas estaciones de la ciudad, superando picos mayor a 125.

Con el pico diezminutal de 613, se superó el límite establecido por la OMS de media en 10 minutos, establecido en 500 μg/m3 de media.

La industria química negacionista se acoge a la legislación vigente, la cual prima una especie de estabilidad económica con víctimas y afecciones «asumibles». La OMS, sin embargo, establece unos límites dirigidos a proteger la salud de todos los ciudadanos y el medio ambiente.

Recordando, que diversos estudios han acreditado que la contaminación de aire es un factor de riesgo para empeorar y fenecer en casos de COVID. Y aún estamos en plena pandemia.

La contaminación del aire, causa en el estado español 44.600 muertes anuales. Y 1 de cada 5 muertes en el mundo está causada por afecciones ligadas a la contaminación atmosférica.

Este tema parece interesar poco a las autoridades competentes en Huelva, bien por desconocimiento, o bien por dinero. Autoridades que tendrían que hacer valer el artículo 45 de la Constitución española:

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Huelva, ya sabe, is different.