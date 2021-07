Global Projects & Supplies subcontrató irregularmente y manipuló a la baja la orden de trabajo del mantenimiento decenal de la autoescala de salvamento en altura 32M de los bomberos de Huelva

馃殥 La empresa Talleres Sercoin SL, que realiz贸 el mantenimiento, ha confirmado a La Mar de Onuba que la adjudicataria no le encarg贸 la totalidad de los trabajos licitados por el Ayuntamiento de Huelva.

馃殥 El veh铆culo de salvamento en altura del SEIS estuvo inoperativo durante m谩s de cinco meses como consecuencia de los trabajos no realizados.

馃棡锔 Global Projects and Supplies elimin贸, entre otras actuaciones, la sustituci贸n del freno de cabrestante, latiguillos de conexi贸n hidr谩ulica, dep贸sitos de aceite y las persianas laterales del veh铆culo de salvamento en altura.

馃棡锔 Los trabajos inicialmente no realizados supon铆an m谩s del 38 % del presupuesto aprobado por el Ayuntamiento.

馃棡锔徛El Ayuntamiento de Huelva considera en un comunicado que Global Projects and Supplies ha satisfecho debidamente las obligaciones objeto de la licitaci贸n.聽La empresa present贸 al cobro la factura por la totalidad de los trabajos el pasado 2 de junio.

馃棡锔 Seg煤n revela la documentaci贸n oficial a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, la autoescala se reincorpor贸 al servicio en Huelva el pasado 21 de mayo sin que聽 las tareas del mantenimiento decenal hayan sido totalmente efectuadas.

Martes, 20 de julio d 2021. Global Projects and Supplies (GPS), la empresa adjudicataria del mantenimiento decenal de la autoescala Magirus 32, uno de los dos veh铆culos de salvamento en altura con los que cuenta el servicio municipal de bomberos de la capital onubense (SEIS), subcontrat贸 irregularmente y modificando a la baja los trabajos a realizar a la empresa Talleres Sercoin SL. Entre otras actuaciones obligatorias del mantenimiento decenal, GPS elimin贸 la sustituci贸n del freno de cabestrante y de las persianas laterales del veh铆culo, que suponen m谩s del 38 % 聽del contrato adjudicado por un total de 35.995 鈧 m谩s IVA.

Global Projects & Supplies, agente comercial autorizado por Magirus, fue la 煤nica empresa que concurri贸 a la licitaci贸n del mantenimiento de la autoescala abierta por el Ayuntamiento de Huelva, pero ocult贸 en su propuesta que carece de la necesaria habilitaci贸n del fabricante聽 para efectuar los trabajos requeridos, de la que s铆 dispone Talleres Sercoin SL.

Esta empresa y Talleres Iturri SL son las dos 煤nicas habilitadas por Magirus en Espa帽a para el mantenimiento certificado de sus autoescalas de salvamento en altura. Ninguna de las dos concurri贸 al concurso p煤blico para la adjudicaci贸n del contrato. GPS tambi茅n ocult贸 al Ayuntamiento de Huelva que iba a subcontratar los trabajos de mantenimiento a Sercoin SL, haciendo constar expresamente, seg煤n consta en el expediente de la adjudicaci贸n al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, que no ten铆a intenci贸n de hacerlo.

En concreto, la empresa respondi贸 芦No禄 a la pregunta 驴Tiene el operador la intenci贸n de subcontratar alguna parte del contrato a terceros? del apartado D del DEUC (el Documento Europeo 脷nico de Contrataci贸n equivalente a una 芦declaraci贸n responsable禄 de solvencia t茅cnica y econ贸mica) que debe acompa帽ar obligatoriamente a las ofertas econ贸micas de las empresas que concurren a licitaciones p煤blicas.

Tanto el presupuesto como la documentaci贸n de Global Projects and Supplies fueron considerados por la Mesa de Contrataci贸n del Ayuntamiento de Huelva como 芦la 煤nica oferta presentada y ajustada a los pliegos芦, por lo que con fecha 30 de junio se decidi贸 la adjudicaci贸n del contrato a la empresa por un importe total de 35.995,00 euros, la cantidad presupuestada por GPS, que supon铆a una mejora (a la baja) de 2.348,31 鈧 respecto de los 38.343,31 鈧 destinados por la Concejal铆a de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Consistorio onubense en el anuncio de licitaci贸n publicado el 3 de julio del a帽o pasado.

Una autoescala cinco meses inoperativa y un c煤mulo de irregularidades

Tras ser adjudicado el contrato, una g贸ndola enviada por Global Projects & Supplies recogi贸 la autoescala Magirus 32 en Huelva para la ejecuci贸n de su obligatorio mantenimiento decenal -supuestamente- en instalaciones propias de la empresa en Madrid. El veh铆culo regres贸 a la capital onubense el 17 de diciembre de 2020. Ese mismo d铆a, a instancias del Segundo Jefe de Bomberos, que hab铆a supervisado por parte del servicio municipal los aspectos t茅cnicos referente a la licitaci贸n, adjudicaci贸n y ejecuci贸n de la licitaci贸n, se autoriz贸 que la autoescala se reincorporara al servicio, sin que se hiciera constar ninguna anomal铆a.

El lunes siguiente, 21 de diciembre, y seg煤n consta en un informe elaborado por el Primer Jefe del SEIS, Emilio J. Camacho, y remitido por este el pasado 25 de enero al Concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, durante una inspecci贸n rutinaria advirti贸 que las persianas laterales del veh铆culo no hab铆an sido sustituidas seg煤n las especificaciones del pliego de licitaci贸n. La renovaci贸n completa de las persianas hab铆a sido valorada en alrededor de 6.800 euros, un 19 % del total del presupuesto.

鈥Como consecuencia de lo anterior鈥, informaba el Primer Jefe, 鈥doy instrucciones para que el veh铆culo bajase al taller y se le hiciese un reconocimiento exhaustivo para detectar o no m谩s incumplimientos鈥. Esa auditor铆a revel贸 que la autoescala presentaba deficiencias que deb铆an haber sido solventadas en las tareas de mantenimiento realizadas, supuestamente, por Global Projects and Supplies. Por ejemplo, uno de los dos dep贸sitos de aceite de la cesta 鈥viene roto por su antig眉edad鈥, destacaba el informe. 鈥Otra operaci贸n es SUSTITUCI脫N DE LOS LATIGUILLOS DE LA ESCALA禄, prosegu铆a. 芦Compruebo que aparentemente 煤nicamente han sido sustituidos los tres latiguillos hidr谩ulicos que se ven a simple vista. Otros no han sido cambiados鈥. El Jefe de Bomberos suger铆a a este respecto 鈥hacer una revisi贸n m谩s a fondo, con desmontaje de la plataforma de giro, para comprobar los que faltan鈥.

Por 煤ltimo, el informe dirigido al concejal Albillo destacaba que tampoco hab铆a sido sustituido el freno de cabrestante, que sufr铆a 鈥un desgaste importante鈥, impropio de un elemento que se supon铆a que acababa de ser sustituido por otro nuevo. As铆 lo revelaban las mediciones con calibre de la distancia que hay entre el freno y la base de un tornillo (una prueba b谩sica y rudimentaria para conocer el estado de los frenos). Otras comprobaciones recomendadas en manuales de Talleres Itrurri SL, la otra empresa habilitada en Espa帽a para operar en las autoescalas Magirus,聽 tambi茅n demostraron que los tambores del freno de cabrestante segu铆an siendo los instalados cuando el veh铆culo fue fabricado. La sustituci贸n total del freno 芦fue valorada en un presupuesto de febrero de 2019 en 6.758,22 鈧 m谩s IVA鈥, precisa el informe del Primer Jefe de Bomberos. [Emilio J. Camacho ha declinado hacer declaraciones a esta revista, si bien ha confirmado la autenticidad del documento cuya copia obra en poder de esta redacci贸n].

Como consecuencia de las deficiencias detectadas en la auditor铆a ordenada por Camacho, la autoescala de salvamento en altura permaneci贸 inoperativa durante m谩s de cinco meses, ya que tuvo que ser nuevamente trasladada a Madrid a finales del pasado mes de abril, al objeto de que se efectuaran los trabajos del mantenimiento decenal contratados y no realizados.

Talleres Sercoin SL

Fue nuevamente Sercoin SL la empresa que efectu贸 en sus instalaciones las actuaciones precisadas por la autoescala. Preguntados por La Mar de Onuba los motivos por los que el mantenimiento decenal no hab铆a sido realizado en su totalidad la primera vez que el veh铆culo de los bomberos onubenses entr贸 en sus talleres, Elena Torres, administradora de la empresa, aclara y precisa que las actuaciones y reposiciones de elementos no efectuadas no estaban incluidas en la orden de trabajo recibida de Global Projects and Supplies. Torres asevera que Talleres Sercoin realiz贸 de forma 芦铆ntegra y diligente禄 los trabajos que GPS s铆 le hab铆a encargado.

V脥DEO: La autoescala Magirus en las instalaciones de Sercoin SL http://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2021/06/sercoin.mp4 Im谩genes obtenidas durante la segunda operaci贸n de mantenimiento decenal de la autoescala Magirus 32 M del Servicio de Bomberos de Huelva, realizada por Talleres Sercoin en abril de este聽 a帽o

Asimismo, Torres tambi茅n ha aclarado que tampoco en la segunda ocasi贸n que Global Projects les envi贸 la autoescala se solicit贸 la sustituci贸n total de las persianas laterales (valorada en unos 6.800 euros, el 19 % del presupuesto total), y que s贸lo se renovaron 鈥渁lgunas lamas鈥, siempre atendiendo a la orden de trabajo emitida por GPS.

Finalmente, la autoescala Magirus 32 pudo reincorporarse al servicio activo en Huelva el pasado 21 de mayo. Fuentes de los bomberos consultadas por La Mar de Onuba aseveran que, aunque el veh铆culo se encuentra en condiciones 贸ptimas para realizar sus cometidos de salvamento en altura, contin煤an sin haber sido realizados la totalidad de los trabajos requeridos en la licitaci贸n del mantenimiento decenal del Ayuntamiento de Huelva.

Factura de Global Projects and Supplies

Como informaba esta revista el pasado 5 de junio, Global Projects and Supplies emiti贸 el d铆a 2 de ese mismo mes su factura F/2021/1675 por un importe de 43.553,95 鈧 (35.995,00 鈧 m谩s IVA), correspondientes al total de los trabajos encargados por el Ayuntamiento, incluyendo los no realizados. Seg煤n confirmaron entonces fuentes cercanas, el Primer Jefe del SEIS rechaz贸 aquel mismo d铆a dar el visto bueno al pago de la factura. 芦No es correcta. No se han finalizado los trabajos objeto de licitaci贸n禄, escribi贸 Camacho a sus superiores en el Ayuntamiento. Asimismo, un informe jur铆dico solicitado por la Asociaci贸n Profesional de T茅cnicos de Bomberos (dado a conocer ayer lunes por esta revista) tambi茅n ha desaconsejado su pago. El informe de la APTB sostiene que 芦ante la ausencia por parte del contratista de tener el requisito necesario de detentar una homologaci贸n por parte del fabricante y estar as铆 recogido en los pliegos [el Ayuntamiento de Huelva] no debi贸 proceder a adjudicar el contrato y, en el caso, dejarlo desierto motivado por lo anterior y proceder a la convocatoria de una nueva licitaci贸n鈥.

El Ayuntamiento considera que Global Projects ha satisfecho debidamente las obligaciones objeto de la licitaci贸n El Ayuntamiento de Huelva reconoci贸 en un comunicado enviado a La Mar de Onuba el pasado 2 de junio las deficiencias iniciales detectadas por el Primer Jefe del SEIS en los trabajos del mantenimiento decenal de la autoescala Magirus 32M contratados a Global Projects and Supplies. Asimismo, el comunicado aseveraba que 芦la empresa ha solucionado las deficiencias de la primera entrega, y los trabajos realizados en la revisi贸n se han llevado a cabo correctamente y de acuerdo al expediente de contrataci贸n禄. El texto completo del comunicado es el siguiente: El Ayuntamiento sac贸 a licitaci贸n p煤blica el servicio de revisi贸n oficial de la autoescala Magirus del parque de Bomberos. A esta contrataci贸n s贸lo se present贸 una empresa [Global Projects and Supplies], que est谩 homologada para el mantenimiento y revisiones oficiales de estos veh铆culos. Cuando la empresa finaliz贸 el servicio se detect贸 que no se hab铆a llevado correctamente, por lo que no se recepcion贸 la autoescala y se le pidi贸 el cumplimiento del servicio en los t茅rminos del contrato. La empresa solucion贸 las deficiencias y la autoescala ya se ha recepcionado por parte del Ayuntamiento. Seg煤n han puesto del manifiesto el Servicio de Contrataci贸n y el t茅cnico del contrato en sus informes, el servicio se adjudic贸 de manera correcta a la 煤nica empresa presentada y atendiendo a la legalidad y al contenido de los pliegos en todo momento. La empresa ha solucionado las deficiencias de la primera entrega, y los trabajos realizados en la revisi贸n se han llevado a cabo correctamente y de acuerdo al expediente de contrataci贸n. En el mismo sentido se hab铆a manifest贸 dos d铆as antes el Concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, durante el Pleno del Ayuntamiento de Huelva celebrado el pasado 31 de mayo, en respuesta a una interpelaci贸n presentada por el grupo Mesa de la R铆a (VER), en la que la que el edil Rafael Gavil谩n le inquiri贸 sobre 芦el motivo por el que el Equipo de Gobierno ha permitido la adjudicaci贸n de dichos trabajos a una empresa no habilitada ni cualificada para ello禄. En su interpelaci贸n, Gavil谩n advert铆a al edil socialista de que las 煤nicas empresas habilitadas en Espa帽a para efectuar ese tipo de actuaciones en las autoescalas Magirus son Talleres Iturri y Talleres Sercoin, empresa que finalmente realiz贸 los trabajos. En su respuesta, Albillo, que obvi贸 la cuesti贸n de las habilitaciones, sostuvo que la adjudicaci贸n de los trabajos de mantenimiento decenal y reparaciones de la autoescala Magirus 32 a Global Projects and Supplies se hab铆a realizado 芦dentro de la m谩s absoluta legalidad禄, y que la empresa madrile帽a 芦cumple todos los requisitos exigidos en el pliego de licitaci贸n禄.

Relacionado…