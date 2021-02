Fallece la leyenda del jazz Chick Corea a los 79 años

«Con gran tristeza anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años de edad, de una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente». A través un mensaje en la red social Facebook, se ha conocido este jueves la muerte de Armando Anthony ‘Chick’ Corea, uno de los grandes pianistas de jazz. Corea había nacido en Chelsea, Massachusetts, el 12 de junio de 1941.

«A lo largo de su vida y su carrera, Chick disfrutó de la libertad y de la diversión que se tenía en crear algo nuevo, y en jugar a los juegos que hacen los artistas. Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos. A través de su cuerpo de trabajo y las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró la vida de millones de personas», sigue el comunicado publicado en la página oficial del músico en la red social.

La familia compartió un mensaje que Corea tenía «para todos aquellos que conocía y amaba, y para todos aquellos que lo amaban», aun cuando «él sería el primero en decir que su música decía más que las palabras nunca podrían»:

«Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener los incendios musicales brillando. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, sino que también es solo mucha diversión. Y a mis increíbles amigos músicos que han sido como familia para mí desde que los conozco: ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos vosotros. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro tanto ha sido la riqueza de mi vida.»