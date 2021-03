‘E(U)xplotation. Gangmastering: the southern question’, un nuevo informe europeo denuncia la precariedad y los abusos que sufren los trabajadores agrícolas en España, Italia y Grecia

La contratación en origen de trabajadoras marroquíes para los frutos rojos onubenses en el punto de mira

El informe E(U)xploitation. Gangnastering: the southern question centra uno de sus principales apartados en la llamada contratación en origen. Un modelo que, en los últimos años, ha sido incorporado casi por completo para los miles de contratos realizados en Marruecos para llevar mano de obra a Huelva, la provincia andaluza donde se concentra casi la totalidad de la producción nacional de fresas, de la que España es el primer exportador mundial. “Las fresas – y, para algunos desde hace años, también las frambuesas y los arándanos- se han convertido en el oro rojo de la provincia onubense”, destaca el estudio realizado por la organización medioambiental italiana Terra!. “Un tesoro que pasa por las manos de miles de trabajadores marroquíes, contratados cada año gracias al convenio firmado en 2001 entre España y Marruecos”.

E(U)xplotation se centra en este sentido en los requisitos para participar en la selección realizada en Marruecos las principales asociaciones de productores frutos rojos en colaboración con la Agencia Nacional de Trabajo de Marruecos (ANAPEC): ser mujer, tener entre 25 y 45 años, estar casada, viuda o divorciada, provenir de zona rural, haber trabajado anteriormente en el sector y ser responsable de menores de 14 años. “Un criterio de selección que, como denuncian las ONG y los sindicatos”, destaca el informe, “está en clara contradicción con el principio constitucional de no discriminación».

En cuanto a la definición de estos requisitos, el estudio recoge las aportaciones realizadas por el investigador español Yoan Molinero, que desde hace años estudia la gestión de la evolución de este modelo de migración circular, y sostiene que “estos controvertidos criterios se basaron en ciertas ideas y prejuicios de los emprendedores, que preferían a las mujeres porque, según ellos, tienen las manos más suaves, que evitan arruinar el producto. Además, las consideraban más dóciles y menos exigentes que los hombres, lo que evitaba problemas con huelgas o protestas. El criterio de edad tenía que ver con la dureza del trabajo, que requiere estar en buena forma, mientras que ser de zona rural tenía como objetivo evitar que las mujeres de zonas urbanas encontraran el trabajo demasiado duro y buscaran la forma de ‘escapar del programa’ . Y, por último, los requisitos de estado familiar y maternidad ayudaron a incrementar la probabilidad de retorno, un punto fundamental del proyecto del programa”.

“Sin embargo”, continúa el informe de Terra!,” a lo largo de los años, estos criterios también han demostrado ser indicadores de la vulnerabilidad de estas trabajadoras. En muchos casos son analfabetas, y luchan dentro de un sistema que vincula permisos de trabajo a empresas específicas y que ha reiterado la obligación de cumplir con las condiciones del contrato y la cláusula de devolución en cosechas posteriores”.

El escándalo de 2018 y sus repercusiones

En la primavera de 2018, sin embargo, hubo «repercusiones internacionales» debido a la publicación de una larga investigación en la revista alemana Corrective.com, en colaboración con BuzzFeed News, titulada Rape in the field (violación en los campos). El informe incluyó relatos e informes de abuso y explotación sexual en la cosecha 2016/2017, reabriendo el debate de la opinión pública sobre las condiciones laborales de las trabajadoras marroquíes. No era la primera vez que se recibían relatos de abusos, pero las situaciones descritas en el informe y las denuncias presentadas por algunas trabajadoras en el mismo período hicieron de 2018 el año de “concienciar sobre la situación de estas temporeras con impacto en la tras la cosecha ”, como lo subraya un informe publicado en 2019 por la organización sin ánimo de lucro Womens Link, que representó legalmente a cuatro trabajadoras que presentaron una denuncia por explotación en el lugar de trabajo y acoso sexual.

También es a raíz de la cobertura mediática y como respuesta a una crisis reputacional”, que se modificó el nuevo convenio colectivo firmado a finales de 2018 por la organización de productores ASAJA y el sindicato CCOO. El nuevo acuerdo incluyó, por primera vez, un protocolo de igualdad y prevención del acoso sexual, que incluyó la presencia de mediadores designados por la administración. Unos meses antes, Interfresa, la asociación interprofesional del sector en Andalucía, había presentado un Plan Ético, Laboral y de Responsabilidad Social (PRELSI), al que, según los datos de la misma organización, se han adherido el 97% de las empresas. Este protocolo también preveía la creación de un grupo de mediadores. Según la encuesta de Women’s Link, el trabajo de estas figuras de mediación es limitado por varias razones: “Por un lado, está el hecho de que las propios trabajadores desconocen su existencia, mientras que cuando los conocen sospechan que tienen acuerdos con la empresa; o cuando los mediadores son miembros de ONG, no hay publicidad adecuada de su actividad (…); por otro lado, tiene la incapacidad de los mediadores para actuar de manera efectiva ya que, en caso de quejas, nadie puede garantizar a estas mujeres la estabilidad en el lugar de trabajo, un permiso de residencia o la renovación de su contrato ”.

Promesas rotas

En junio pasado, la propia Womens Link, junto con otras siete organizaciones, envió una declaración a varios organismos de la ONU. Solicitaron una investigación urgente sobre las condiciones laborales y violaciones de derechos humanos de las temporeras marroquíes empleadas en la cosecha de fresa y frutos rojos de Huelva, y destacaron los riesgos aún mayores durante la pandemia de Covid-19. Al comunicado, las organizaciones adjuntaron la encuesta realizada en 2019, que recoge y resume las infracciones más frecuentes denunciadas por las trabajadoras.

Una de las principales quejas se refiere al incumplimiento de lo pactado en la oferta de trabajo presentada durante el proceso de selección. Esto se suma a la falta de información sobre las condiciones del contrato y la vivienda. En cuanto a los contratos, el informe destaca que la Orden Gecco (el marco legal que regula la contratación en origen) establece que se debe garantizar a los trabajadores una actividad continua de al menos el 75 por ciento de la duración del permiso de residencia solicitado. Condición que, según diversas fuentes, no se cumple, pues una vez llegan a España se les aplica el llamado contrato “por obra y servicio”, contabilizándose únicamente los días efectivamente trabajados en función de las necesidades o circunstancias de producción. Este tipo de contrato también se suele aplicar a los trabajadores agrícolas o residentes españoles y, como explica el periodista y director de La Mar de Onuba, Perico Echevarría, quien lleva años investigando el sector en la provincia de Huelva, se resume en el principio “día trabajado, día cotizado” (día trabajado, día contado). El problema, explica Echevarría, es que a diferencia de los trabajadores nacionales, las trabajadoras contratadas en Marruecos llegan en ocasiones con expectativas de ingresos que no se cumplen.

También hay quejas de mujeres que han sido despedidas después del período de prueba que, según la oferta de trabajo de ANAPEC, debería ser de 15 días, pero se amplía a 30 días. Otras se refieren a las horas extras no pagadas o “retenidas” para pagar parte de las facturas y gastos de la vivienda que los empresarios deben poner a disposición de los trabajadores de forma gratuita. “Y luego hay un alto porcentaje de trabajadoras que se quedan en España al expirar su permiso porque no tienen el dinero para regresar a Marruecos o para pagar los trámites necesarios para partir una vez más”, dice Ángeles Escrivá, integrante del colectivo Huelva Mujeres 24, que ha prestado asistencia a las jornaleras marroquíes en las tres últimas cosechas. Escrivá explica que otra de las irregularidades encontradas con frecuencia es la falta de solicitudes de tarjetas sanitarias, a las que tienen derecho las trabajadoras, lo que dificulta el acceso a la atención básica y limita la asistencia médica al servicio de primeros auxilios.

También se han acumulado en los últimos años denuncias en materia de vivienda, con condiciones de hacinamiento o saneamiento inadecuado en los módulos refabricados que utilizan algunas empresas, que se ubican cerca de los campos, en muchos casos a varios kilómetros de los centros habitados. Por primera vez, el decreto GECCO para la cosecha 2019/2020 incluyó disposiciones precisas sobre las características que deben cumplir los alojamientos, ya sean módulos prefabricados, casas o dormitorios.

“Hay que entender la lógica del programa: no solo te trae la mano de obra que necesitas sino que también impone una serie de condiciones que obliga a las trabajadoras a permanecer en el lugar, a respetar las condiciones, a comportarse bien… porque de lo contrario el dueño puede enviarlas de vuelta a casa. Si después de dos semanas piensa que no has trabajado lo suficientemente bien, puede enviarte de regreso a tu país y si quieres que regrese para la próxima cosecha hay que portarse bien. Para los empresarios esto es ideal: tienen obreros que trabajan los días que eligen y si un día llueve, no trabajan y tampoco les pagan. Y son trabajadores que no protestarán, porque saben que si callan los llamarán». Un trabajador con un permiso de temporada está obligado a residir en la provincia en la que está empleado y solo puede trabajar con el propietario de la empresa que lo contrató, salvo exenciones. Esto les permite tener una plantilla dócil, vigilada y muy eficiente”, añade Molinero.