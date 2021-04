Estado de emergencia en Florida ante el colapso inminente de balsas de fosfoyesos «encapsuladas»

Due to a possible breach of mixed saltwater from the south reservoir at the Piney Point facility, I have declared a State of Emergency for Manatee County to ensure resources are allocated for necessary response & recovery. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 3, 2021 Domingo, 4 de abril de 2021. Precisamente el mismo día que el director industrial de Fertiberia, David Herrero, alababa en Huelva Información el dizque encapsulado de balsas de fosfoyesos en Florida como ejemplo de lo que la compañía pretende hacer en Huelva, se conocía que el gobernador de ese estado norteamericano, Ron DeSantis, se ha visto obligado a declarar el estado de emergencia y desalojar a cientos de habitantes en el Condado de Manatee, ante el riego de «colapso inminente» de uno de esos apilamientos, cubiertos con vegetación tras el cierre en 2001 de una planta procesadora de fosfato.

Según la información facilitada por las autoridades, el Departamento de Protección Ambiental de Florida detectó el pasado viernes varias grietas en uno de los muros del estanque de 33 hectáreas y de ocho metros de profundidad, cuyo fondo ya presentaba una “filtración significativa”. Los intentos por evitar las filtraciones han sido un fracaso y hay temor a que la rotura de la balsa encapsulada colapse y envíe más de 2000 millones de litros de desechos a los vecindarios circundantes.

Operarios y especialistas trabajan a contrarreloj con el fin de evitar que se produzca un desastre ecológico. Se ha ordenado el desalojo de más de 300 viviendas y prohibido el tráfico en un radio de un kilómetro y medio. Los habitantes de la zona recibieron la alerta a través de un mensaje de texto en que se les recomendaban abandonar el área de inmediato porque el colapso era “inminente”. El administrador del condado de Manatee, Scott Hopes, ha informado de que «el factor de riesgo es la posible liberación de casi mil millones de galones de agua».

El Estado de Florida alberga alrededor de 25 apilamientos de fosfoyesos que, como apuntaba este domingo en Huelva el director industrial de Fertiberia, contienen alrededor de mil millones de toneladas de residuos provenientes de las fábricas procesadoras de fosfatos.

INCIDENTES SIMILARES

El de este fin de semana no es el primer incidente. En 2016, se abrió un sumidero en un apilamiento en Mulberry que arrojó 800 millones de litros de aguas residuales al acuífero Floridan, que surte de agua potable al estado. En 2004, el huracán Frances provocó una rotura en el apilamiento de Riverview, y casi 250 millones de litros de aguas residuales fueron a parar a la bahía de Tampa. En 1997, una fuerte tormenta desató otro derrame en Mulberry, que derramó más de 200 millones de litros de aguas residuales en el río Alafia, acabando con la flora y fauna en 42 millas de su cauce.

El apilamiento que ha provocado el estado emergencia este fin de semana fue tapado y cubierto de vegetación -en un proceso similar al que Fertiberia propone para las balsas de fosfoyesos de Huelva- hace menos de 20 años.