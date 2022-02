Espadas ve “hoy más claro que nunca» que votar al PP es «optar por un gobierno con la extrema derecha”

00El secretario general del PSOE-A reivindica el “proyecto renovado de centro izquierda que representa el Partido Socialista, que apuesta por unos servicios públicos fuertes, modernización y equilibrio territorial sin dejar a nadie atrás”.

“El centro político que Moreno Bonilla quiere vender en Andalucía está claramente hipotecado por la coalición del PP con Vox”.

Lunes, 14 de febrero de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado hoy que los andaluces y andaluzas tienen hoy “más claro que nunca que si votan al PP votan a un gobierno de coalición con la extrema derecha y que si votan al PSOE optan por el partido de centro izquierda que siempre hizo todo por Andalucía”. ”El centro político que quiere vender en Andalucía el gobierno de Moreno Bonilla está hipotecado claramente por la coalición que se fragua entre PP y Vox”, ha añadido.

Espadas ha realizado estas declaraciones a la entrada a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada hoy en Madrid, a preguntas de los periodistas sobre el resultado de las elecciones en Castilla y León, donde ha reivindicado “el proyecto renovado de centro izquierda que representa el Partido Socialista andaluz, que apuesta por unos servicios públicos fuertes, la modernización y el equilibrio territorial sin dejar a nadie atrás, justo lo que nunca harán las derechas”.

Para el secretario general de los y las socialistas andaluces, “las elecciones de Castilla y León han reflejado que el PP de Aznar ahora es una coalición de gobierno con la extrema derecha sentada en la vicepresidencia de un gobierno autonómico”, lo que “dibuja un escenario completamente diferente al vivido hasta ahora”.

Espadas ha exigido a Moreno Bonilla que “deje de especular con las elecciones andaluzas, que deje de ver lo que ocurre en todo el mundo menos en Andalucía” y le ha apelado a convocar cuanto antes si cree que no tiene ya capacidad para gobernar”. “En Andalucía, no solo la sanidad está colapsada si no que llevamos un retraso muy grave en la ejecución de los fondos europeos”.

“Nuestra política se está polarizando porque el PP ha ido blanqueando a la extrema derecha hasta confundirse con ella”, ha alertado Juan Espadas, quien ha insistido en que “hoy el votante de centro de Andalucía tiene más claro que si vota al PP deposita su confianza en una coalición con la extrema derecha, y si lo hace en el PSOE va a tener al Partido que siempre hizo todo por Andalucía”.