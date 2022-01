Espadas propone a Moreno Bonilla un gran acuerdo sanitario respaldado por sindicatos, asociaciones y municipios

Aboga por un plan de modernización de la atención primaria y la salud mental, incremento de inversión y de personal y estabilización de plantillas.

El secretario general del PSOE-A exige la comparecencia del presidente de la Junta ante la Diputación Permanente del Parlamento ante el “pasotismo” demostrado mientras los andaluces “se tienen que buscar la vida” para conseguir una cita.

Urge a Moreno Bonilla a realizar una modificación presupuestaria para inyectar fondos al sistema sanitario público y a convocar la mesa sindical para abordar la situación de las plantillas.

Lunes, 10 de enero de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha propuesto a Moreno Bonilla la consecución de un gran acuerdo sanitario, con el aval de los sindicatos, las asociaciones más representativas del sector y los ayuntamientos, con cinco ejes que incluyen un plan de modernización de la atención primaria y de los servicios de salud mental, el incremento de la inversión y del número de profesionales sanitarios, así como el desarrollo de incentivos para la estabilización de las plantillas.

La propuesta planteada por Espadas, con soluciones a corto, medio y largo plazo, pretende afrontar las necesidades del sistema sanitario público andaluz ante unas deficiencias que entiende que van más allá de la afectación de la pandemia. Espadas contrapone este ofrecimiento de “acuerdo y diálogo” socialista a la ausencia de respuesta de Moreno Bonilla a la carta enviada hace unos días para avanzar en la mejora del sistema sanitario público andaluz.

“No hay tiempo que perder. Hay quien ha decidido tener una vacaciones navideñas casi normales mientras los andaluces se han tenido que buscar la vida para conseguir una cita o un test”, ha advertido Espadas ante el “pasotismo más absoluto” demostrado por Moreno Bonilla y Aguirre. Por ello, el PSOE de Andalucía ha realizado una petición de comparecencia de Moreno Bonilla ante la Diputación Permanente del Parlamento para que dé explicaciones ante un sistema sanitario público que sufre “el mayor colapso que se recuerda” por la “falta de planificación de la Junta de Andalucía, la nula capacidad de gestión y el despido de 8.000 sanitarios”.

“Estamos en el punto más álgido, más negativo y más grave de la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, con centros de salud colapsados, urgencias saturadas, colas de horas en atención primaria y agravamiento de la situación de los enfermos crónicos al aplazar sus tratamientos”, ha advertido el dirigente socialista.

Espadas ha realizado un recorrido por la situación de la provincia, teniendo en cuenta que en Almería hay un médico por cada 4.500 personas, cuando debería ser de 2.100 de media; en Cádiz hay listas de espera de tres meses para Traumatología o Neurología; en Córdoba faltan medicamentos y material sanitario; en Motril (Granada) se han suspendido las operaciones no urgentes; en Jaén no hay profesionales de pediatría en muchos municipios; en Málaga están cerradas las áreas de Maternidad del Hospital Clínico y Urgencias del Hospital Civil o en Sevilla se ha cerrado el área de salud mental del Hospital de Osuna. “Son servicios que no pueden esperar, como demuestra la movilización diaria de los ayuntamientos en cada provincia”, ha subrayado, tras pedir a Moreno Bonilla que deje de transferir recursos a la sanidad privada y se centre en la pública.

Frente a ello, Espadas ha desgranado las propuestas socialistas, que pasan por adecuar la financiación a las necesidades reales del sistema sanitario público, con un gasto medio por habitante que “permita hacer efectivo el derecho a la salud con todas las garantías”; la convocatoria urgente de la mesa sindical de la sanidad en la que negociar mejoras, incentivos y estabilidad que favorezcan la prestación del mejor servicio, junto a un plan para la equiparación salarial; además de un plan de modernización de la atención primaria “como eje del sistema sanitario”, con especial consideración a la atención pediátrica y urgencias.

También, ha apostado por el impulso de la coordinación de los dispositivos sanitarios y sociosanitarios en materia de salud mental, con la revisión del Plan Integral de Andalucía en la materia; además de plantear un refuerzo de la salud pública con una robusta red de alertas y una coordinación más eficaz y rápida entre Ministerio y comunidades autónomas.

Asimismo, Espadas ha reclamado a Moreno Bonilla que lleve a cabo de manera urgente una modificación presupuestaria para inyectar fondos al sistema sanitario público andaluz, “unos fondos que la Junta de Andalucía tiene”, recordando la propuesta socialista de ejecución de un plan de choque inmediato de rescate a la atención primaria, por 400 millones. “Moreno Bonilla debe afrontar sus responsabilidades, como autoridad sanitaria, en vez de mirar continuamente al Estado o a los ayuntamientos. Parece que nunca le toca a él”, ha sentenciado.