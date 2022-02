Espadas pide “alzar la voz” el 19F contra la «privatización silenciosa” de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla

El PSOE-A respalda la movilización ciudadana del próximo sábado, 19 de febrero, en todas las capitales andaluzas.

Martes, 15 de febrero de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha mostrado su pleno respaldo a la movilización social convocada para este sábado para defender la sanidad pública andaluza y ha instado a “alzar la voz” ante el cambio de modelo de Moreno Bonilla y su “avance silencioso” hacia el impulso de la sanidad privada en detrimento de la pública.

“No estamos dispuestos a tener una sanidad pública de segunda, mediocre; en la que se renuncia a atender a las personas en plazos razonables en atención primaria, que debería establecerse en 48 horas, y ante la que hay preocupación por la atención de los pacientes crónicos y en salud mental”, ha dicho Espadas tras mantener una reunión con las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla; el presidente de la Federación Andaluza de Mayores, FOAM, Martín Durán; Paco Velasco e Isidra Gil, de la Confederación Andaluza de Asociaciones Vecinales, y el secretario general de Facua Andalucía, Jordi Castilla.

En este marco, Espadas ha remarcado que “hay razones sobradas” para sumarse a la movilización ante un asunto que va “más allá de la reivindicación sindical, política o de entidades ciudadanas” porque el tema de la sanidad afecta “a la sociedad en su conjunto”. “Nos afecta en el día a día”, ha apostillado.

Por ello, ha incidido en que es el momento de trasladar “un mensaje claro y directo” al gobierno de Moreno Bonilla: “Basta de una sanidad pública sin recursos”. Así, ha lamentado los movimientos de Moreno Bonilla para avanzar de modo “silencioso” en un cambio de modelo con el trasvase de recursos y pacientes a la sanidad privada. “Moreno Bonilla no invierte en la sanidad pública para que los andaluces vayan sacándose el seguro privado porque la salud no espera”, ha lamentado.

Tras advertir de la situación de “explotación” de unos sanitarios agotados, Espadas ha exigido más recursos y estabilidad en la plantilla, poniendo los medios para volver a recuperar la atención primaria “colapsada” estos meses.

“Hay que recuperar la atención primaria que necesitan los andaluces, algo que el PSOE ha trasladado al gobierno de Moreno Bonilla en el Parlamento un vez tras otra”, ha incidido, concluyendo que “es el momento de alzar la voz y reivindicar la sanidad pública que merece Andalucía”.

“Sobran los motivos”

En la misma línea, Carmen Castilla ha manifestado que “sobran los motivos” para acudir a la movilización social que se desarrollará el sábado en cada provincia y ha exigido más dotación de personal para la sanidad andaluza, pidiendo saber qué ocurrirá con los 12.000 profesionales que terminan su contrato a final de mes, “después de que los 8.000 sanitarios que se fueron nunca volvieran”.

“Los sanitarios han dado el do de pecho, pero están por debajo de la ratio en todas las categorías. Somos la comunidad autónoma con menos profesionales, sólo nos gana Ceuta, y en cinco años se jubila el 35% de los médicos”, ha advertido, tras poner en evidencia las listas de espera existentes, como unos 20.000 andaluces que esperan más de dos meses una consulta de salud mental. “Si supiéramos las demoras que hay en las consultas externas y las pruebas diagnósticas nos llevaríamos las manos a la cabeza”, ha dicho.

Igualmente, Nuria López ha avisado de que las políticas de Moreno Bonilla han provocado un “deterioro constante y progresivo” del sistema sanitario, “más colapsado que nunca, con menos camas y más saturación”. “Pedir una cita es misión imposible, mientras las listas de esperas se incrementan, con pruebas diagnósticas a un año vista. No se atienden las enfermedades graves y las listas de esperas de casos complejos se han incrementado un 42%, con más de 4.500 personas con enfermedades graves están en listas de espera”, ha advertido.

López considera “una tomadura de pelo” la situación, con Moreno Bonilla destinando “dinero silenciosamente” a la sanidad privada. Mientras, afirma que no se invierte en la pública pese a que Andalucía dispone de 4.600 millones del Gobierno central y la Junta tiene superávit, “presume de tener dinero en las cuentas públicas que no se ha gastado”. “Llevan a cabo una gestión ineficiente de los recursos, mal planificados y con resultados cada vez más negativos. Los ciudadanos no merecen las políticas de Moreno Bonilla”, ha apostillado.

“Muchas muertes de la pandemia eran evitables”

Asimismo, Martín Durán ha avisado de que “desgraciadamente la sanidad andaluza va de mal en peor”. “No se puede culpabilizar a la pandemia porque ha habido ayudas extraordinarias para esta situación, pero nos encontramos con una gestión horrible por parte la Junta, perjudicándonos a los mayores de forma muy grave, ocasionando muchísimas muertes evitables si la gestión hubiera sido de otra manera”, ha alertado, tras criticar las listas de espera de un año, con “un especialista a los 200 días”.

Ante ello, Velasco ha añadido que la movilización es “una necesidad de los vecinos den los pueblos y en los barrios ante el deterioro sufrido”. “Los centros de salud no tienen servicios y profesionales necesarios. Parece que están gestionados por personas nombradas a dedo y no por profesionales”, incide.

Por último, Jordi Castilla ha dejado claro que son “reivindicaciones de la sociedad civil absolutamente necesarias”. “Lo que está ocurriendo es una estrategia premeditada, con una devaluación de la sanidad pública. La joya de la corona no es ahora la sanidad pública sino tener un inmueble para montar una clínica privada. La sociedad civil tiene que salir a la calle”, ha concluido.