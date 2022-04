Espadas exige a Moreno Bonilla que diga claro si pretende “cargarse” el derecho de la juventud andaluza a la bonificación de matrículas universitarias

El secretario general del PSOE de Andalucía achaca las “prisas electorales” del presidente de la Junta a que su Gobierno “no funciona” y al intento de “tapar” problemas de corrupción del PP.

El líder socialista andaluz alerta de que las contrataciones de emergencia en plena pandemia cuya investigación parlamentaria vetan PP, Cs y Vox pueden replicar el “modus operandi” de las irregularidades investigadas por la Justicia en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Viernes, 8 de abril de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido a Moreno Bonilla que diga claro si pretende mantener el compromiso político y financiero del Gobierno de la Junta con la bonificación de matrículas universitarias hasta casi gratuidad o quiere “cargarse” este derecho de la juventud andaluza que se esfuerza, estudia y aprueba.

Juan Espadas ha analizado la situación de la juventud andaluza con chicos y chicas en las sede regional socialista, advirtiendo de la gestión en materia universitaria de Moreno Bonilla y su Gobierno de derechas, que, según ha indicado, comenzó su andadura quitando “de un plumazo” 135 millones de euros de remanentes de las universidades andaluzas para su financiación, ha continuado poniendo en duda la eficiencia y calidad del sistema público andaluz con el encargo de un estudio externo para elaborar una nueva ley andaluz “que ha incumplido” y sigue con la imposición de un nuevo modelo de financiación “injusto, discrecional y que rebela” a los rectores hasta el punto que ha tenido que dar marcha atrás.

“La reclamación de los rectores contra la vulneración de las reglas del juego en la relación de la Junta y las universidades andaluzas, unida al coladero del PP a universidades privadas que reciben luz vede sin mínimos requisitos de calidad y con informes contrarios del sector, demuestran que la presión sobre el Ejecutivo merece la pena”, ha explicado Espadas. Aun así, ha alertado que las sospechas sobre Moreno Bonilla y sus intenciones para el sistema universitario andaluz vuelven a resurgir cuando, con los números sobre la mesa, el Gobierno de la Junta “no pone cantidades adicionales para financiar bonificación de tasas. Pido a Moreno Bonilla que diga si va a poner el dinero que las universidades esperan para cumplir este compromiso y que jóvenes que cumplen los requisitos vean bonificada al 99%, sus matrículas”, ha insistido. “La Consejería de Universidades fracasa en su modelo de financiación que ataca al corazón del sistema público pero invito a no bajar la guardia, porque lo que está detrás es que el Gobierno andaluz quiere acabar con la bonificación de tasas universitarias”, ha incidido.

En materia de juventud, el líder socialista andaluz ha advertido, además, de que la Consejería de Vivienda no quiere aplicar el bono de alquiler de vivienda joven contemplado en la nueva ley estatal y se presentan “serias dudas” sobre el destino y aplicación de las transferencias financiera del Gobierno central a la comunidad en este sentido. Lo mismo ocurre, según ha censurado Espadas, con el bono cultural después de que los grupos parlamentarios que sostienen a Moreno Bonilla rechazaran la iniciativa legislativa popular (ILP) promovidas por el sector y ayuntamientos para abordar una ley general de Cultura en Andalucía.

Para el secretario general del PSOE andaluz, Moreno Bonilla da claras muestras de que “le sobra legislatura porque no tiene proyecto ni capacidad para solventar los problemas” y ha señalado como prueba que Andalucía es la única comunidad donde crece el paro mientras cae en el resto del país, de manera que el presidente de la Junta acabará su mandato “con más parados con los que comenzó”.

Juan Espadas ha demandado a Moreno Bonilla que “deje de jugar con el calendario electoral y diga la verdad” sobre su intención de precipitar la legislatura porque la sociedad “se da cuenta en la economía y en los servicios públicos que su Gobierno no funciona”. Ha asegurado que “el PSOE está preparado” para los comicios autonómicos cuando sean y ya puesto en marcha su mecanismo interno de elaboración de listas, y ha demandado al presidente de la Junta que sea “más sincero y honesto y deje de construir un relato electoral. Moreno Bonilla convoca elecciones porque no tiene más nada que decir, no tiene proyecto y cada vez se ven más las vergüenzas de su gestión ineficaz”, ha resumido.

Más corrupción del PP

El líder socialista andaluz ha alertado, además, de que la corrupción del partido de Moreno Bonilla “vuelve a ser el titular” con otra condena sobre esta formación política por la trama Gürtel que, según ha afirmado, “identifica lo que el PP hace” e “identifica una generación que no ha abandonado el PP, que sigue anidando de forma estructural en su sistema”.

Espadas ha indicado que las investigaciones judiciales en torno a la adquisición de material sanitario con ventajosas comisiones en plena pandemia por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid llevan al Grupo Parlamentario Socialistas a denunciar y analizar durante meses “cómo ha contratado en Andalucía el Gobierno andaluz en momentos críticos”. “Tenemos serias dudas también aquí sobre la contratación de emergencia de la Junta en la crisis sanitaria, de que como mínimo haya el mismo modus operandi y protagonistas que en esas otras administraciones gobernadas por el PP”, ha subrayado.

Ha añadido que por estas “serias dudas” el Grupo Socialista pide una comisión de investigación cuyo debate en la Cámara autonómica ha sido vetado por PP, Cs y Vox. Espadas ha lamentado que no hay respuesta de la presidenta del Parlamento ni de la Mesa de corregir esta situación y que el próximo Pleno pueda debatir esta iniciativa, y ha garantizado que “vamos a insistir y no vamos a bajar la guardia hasta saber si Moreno Bonilla y el PP también tienen algo que ocultar en Andalucía, como en Castilla y León o como Ayuso en la Comunidad de Madrid. Esperamos que Moreno Bonilla no quiera ocultarlo en Andalucía con una convocatoria electoral, tapar y que corra el tiempo”, ha alertado, reiterando que “a ver si las prisas que ahora le entra al presidente para el adelanto electoral no va a ser por la situación económica o la inflación sino por problemas de corrupción que quieran tapar”.