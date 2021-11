Espadas elogia por igual a Gabriel Cruz y María Eugenia Limón y dice que no moverá «una ceja» en las primarias del PSOE de Huelva

Espadas presenta una ejecutiva “renovada para recuperar el gobierno andaluz desde la proximidad”

El secretario general del PSOE de Andalucía apuesta por “una nueva forma de hacer política” centrada en el “municipalismo, digitalización, reto demográfico, servicios públicos, transformación económica y ecología”

“El PSOE-A jamás va a bloquear la acción de gobierno”.

“Moreno Bonilla todavía puede responder a una propuesta concreta que hemos hecho: la convocatoria de la mesa de diálogo social para buscar una solución a los despidos de los 8.000 sanitarios”.

Juan Espadas, este lunes rodeado por el «núcleo duro» de la nueva Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha dado el pistoletazo de salida a “una nueva etapa del PSOE de Andalucía tras el 14 Congreso, con toda la fuerza y toda la ilusión” en la que ha destacado un “cambio de filosofía de trabajo y organización, en torno a grupos por áreas, con retos y objetivos concretos, con una plasmación práctica y líneas de actuación determinante para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas”. Al inicio de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva regional del PSOE de Andalucía, detalló, “vamos a diseñar propuestas de acción política y de acción electoral, con despliegue en todo el territorio” y con un “equipo nuevo, una nueva forma de trabajar y un nuevo estilo de hacer política en el siglo XXI. Tenemos un equipazo con experiencia y juventud y diferentes perfiles con los que cubrimos todos los retos”.

El líder socialista ha hecho hincapié en el municipalismo como prioridad, “debemos recuperar el gobierno desde la política local y la proximidad. Esa conexión es el gran poder del PSOE de Andalucía, porque el poder territorial es la base de nuestro partido. La buena gestión local explica con rostro las políticas del gobierno de España y las iniciativas del PSOE-A”.

Desde esta base municipalista ha planteado Espadas la construcción de un proyecto para próximas elecciones, “con una revisión de la financiación local, para ayuntamientos y diputaciones, con propuestas normativas concretas para esa segunda descentralización, y desarrollando nuestro Estatuto de autonomía, que sigue siendo para nosotros la bandera del mejor socialismo, el que elegimos los ciudadanos y ciudadanas”. Asimismo, el dirigente socialista ha incidido en la Agenda 2030, “que la ponencia del congreso se traslade al trabajo de la Ejecutiva en cuestiones como digitalización, reto demográfico, servicios públicos, transformación económica y social, ecología, etc.

Juan Espadas rodeado de todo su equipo ha subrayado que ante un escenario electoral incierto en Andalucía, “el PSOE-A está preparado”. Con una Secretaría de Organización y Acción electoral “estamos en modo campaña ya y preparados para lo que pueda venir. Esta sede regional debe modernizarse y generar otra dinámica de trabajo, analizando las mejores prácticas de gestión en las agrupaciones y replicarlas en las Casas del Pueblo”. Y eso pasa, añadió, por “invertir en formación para tener una organización más fuerte y atractiva que crecerá en militancia al ver una fuerza dinámica y viva”. “Apostamos por una estrategia electoral potente que vamos a empezar a diseñar desde hoy”, ha destacado el secretario general.

El PSOE-A no bloqueará la acción de gobierno

A preguntas de los periodistas, Espadas ha recalcado que “el PSOE jamás bloqueará la acción de gobierno en el Parlamento, como sí hizo el PP en el 94 con la ‘legislatura de la pinza’, en la que cada sesión plenaria era una acción de bloqueo al gobierno. El PSOE no lo hará”. “Si Moreno Bonilla adelanta es porque estará haciendo otro tipo de cálculo, porque su Gobierno en minoría podría salir adelante y, si no consigue sacar el presupuesto su por su incapacidad, puede prorrogar. Hay cuestiones normativas que son de interés general y el PSOE no las bloqueará”.

De hecho, el líder socialista ha recordado que “en algunas cuestiones normativas las conversaciones van por buen camino y estamos haciendo propuestas y correcciones. Analizaremos caso a caso los instrumentos normativos, decretos o leyes, y en cada caso decidiremos lo mejor para los andaluces”. En el caso de los presupuestos, señaló, “estamos preparando la enmienda a la totalidad, porque no hemos visto ningún gesto, pero todavía tiene la posibilidad de plantearnos una propuesta. Hemos hecho una propuesta concreta: la convocatoria de la mesa de diálogo social para buscar una solución a los despidos de los 8.000 sanitarios y convertirlos en un plan de refuerzo en Atención Primaria. No hemos tenido respuesta, la pelota está en su tejado”, concluyó.