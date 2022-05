Espadas asegura que votar al PP es “garantizar que haya un gobierno con la ultraderecha” en Andalucía

El secretario general del PSOE-A resalta que, el proyecto renovado de los socialistas, ofrecen a Andalucía un gobierno “capaz y solvente” frente a la incapacidad en la gestión de Moreno Bonilla con más recursos que nunca que hace que la comunidad crezca más despacio

Martes, 3 de mayo de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado que “los votos al PP son una garantía de gobierno con la ultradereha” en Andalucía. En una entrevista en TVE, ha resaltado que “es una votación en dos plazos”; ciudadanos y ciudadanas, con buena intención, que confían en que el PP es moderado, pero que “finalmente ven cómo suma con un partido como la extrema derecha”. El “dique claro y la única alternativa” a las políticas radicales y de regresión de la autonomía es el PSOE, indicó.

Espadas se ha mostrado convencido de que el proyecto socialista es “la única garantía de que no entre en gobierno la extrema derecha”, teniendo en cuenta que “el PP no es ninguna garantía” y que Moreno Bonilla alabó el gobierno de Castilla y León, “un gobierno normalizado y que daba estabilidad”, señaló.

El líder socialista ha apuntado que “el gobierno de Moreno Bonilla ha sido incapaz de gestionar en estos tres años y medio, y cuando más recursos ha tenido. Ni siquiera ha ejecutado los fondos europeos y eso hace que Andalucía crezca más despacio. Hay que dejar claro al electorado que, si quiere un proyecto renovado, está en el PSOE-A”, apostilló. Espadas ha hecho hincapié en que los socialistas han culminado un “proceso intenso de renovación” y “hemos hecho bien los deberes para recuperar la confianza perdida de los andaluces y andaluzas”, ya que “Andalucía necesita un gobierno capaz y solvente”.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado “la intoxicación y falsedades” que está llevando la ultraderecha al mundo rural, con actividades y usos tradicionales como la caza. “Si alguien se ha preocupado por agricultores y ganaderos ha sido el gobierno de España. Tenemos un gobierno y una fuerza política sacando adelante al país, y otros que se dedican solo a echar paladas de arena”.

Abuso propagandístico de Bendodo

Preguntado por la denuncia a Bendodo por incumplimiento de la LOREG, Espadas ha destacado que “no se trata de una cuestión puntual, sino del uso desmesurado propagandístico” del consejero de la Presidencia y número tres del PP nacional. “Bendodo no se corta un pelo en utilizar su púlpito del Consejo de Gobierno para dedicarse a hacer campaña electoral de trazo grueso, como a él le gusta, poniendo a parir a la oposición, carente de fundamento. No vamos a permitir que no respete las reglas de juego, porque la Junta no es su patio trasero”. “Los profesionales de Canal Sur no se merecen ser sometidos al argumentario de San Telmo cada día”, cuando debe prevalecer “la independencia del medio público”, concluyó.