Espadas advierte de la preocupación ciudadana por el colapso sanitario y la incapacidad de Moreno Bonilla para gestionar la sanidad pública andaluza

UGT Andalucía apoya el pacto por la salud que plantea Juan Espadas

La secretaria General de UGT-A, Carmen Castilla, se ha reunido este lunes en la sede sindical, con el secretario General del PSOE-A y candidato a las próximas elecciones autonómicas. Juan Espadas le ha presentado su propuesta de pacto por la salud en Andalucía que plantea, entre otras mejoras, destinar 400 millones de euros más a un plan de choque para la atención primaria, y le ofrece al gobierno andaluz, a cambio, el apoyo socialista a los Presupuestos de la Junta para 2022.

Castilla ha apoyado la iniciativa, y ha recordado a los ocho mil sanitarios despedidos del SAS, que tanto se han echado en falta, y se siguen echando, en esta sexta ola de la pandemia: “la sanidad pública andaluza lleva arrastrando déficit de personal, desde hace mucho tiempo, desde los recortes decididos por el gobierno popular en 2012, pero la pandemia ha puesto al sistema sanitario público al borde del colapso. Hablamos de médicos, enfermeros, técnicos, pero también de gestores de servicios, que tan necesarios son para agilizar las listas de espera que ahora están desbordadas”.

Igualmente ha recordado que el 31 de enero hay otros doce mil médicos, enfermeros y de otras categorías, que pueden ir a la calle si el Gobierno andaluz no cambia de rumbo y decide apoyar, de una vez por todas, una sanidad pública fuerte, que dé el servicio que merece a la sociedad andaluza.

Juan Espadas ha agradecido a Carmen Castilla su acogida, y su respaldo al pacto por la salud en Andalucía, y ha recordado que de las transferencias especiales para gastos derivados de la pandemia, llegadas del Gobierno central, sólo se han ejecutado el 15%, por lo que asegura: “esto demuestra que no es sólo cuestión de fondos, sino de saber gestionarlos y de voluntad política para hacer una apuesta por una sanidad pública de calidad”. El secretario General del PSOE-A, señala que hace falta en Andalucía un Gobierno que garantice con sus políticas la universalidad, la gratuidad y la equidad, de la sanidad, sin embargo, dice: “tenemos un sistema sanitario público herido, y ahora tenemos que evitar que se muera”.

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, Carmen Castilla, ha considerado que no entiende la decisión de la Consejería de Salud de no contabilizar los positivos de los que informan los ciudadanos realizados con test comprados en la farmacia, ya que para saber cómo va la evolución de la pandemia es necesario tener en cuenta todos los positivos que estén hechos con las garantías adecuadas. Castilla relaciona esta decisión con el hecho de que los datos de incidencia acumulada estén bajando en Andalucía, y subiendo, todavía, en el resto de España, salvo Madrid, donde también siguen esa misma política de no contabilizar los auto test: “estamos hablando de una infranotificación, que aporta resultados que no son reales”.

La secretaria General de UGT Andalucía ha planteado una razón más por la que apostar por la sanidad pública y por el fomento de los estudios de médico y enfermero en Andalucía. Ha asegurado que en los próximos años, se jubilarán entre un 35% a un 40% de estos profesionales nacidos en el “baby boom”, o sea los nacidos entre 1957 y 1977, y no hay suficientes estudiantes en la actualidad que puedan hacerles el relevo generacional.

En la reunión, además de Carmen Castilla y Juan Espadas, han participado por el PSOE-A Gaspar Llanes y María Iglesias, y por parte de UGT Juan Bautista, María del Mar Serrano y Fernando Morillo.