«Es incompleto, insuficiente, y no responde en absoluto a lo reclamado en la sentencia»: Verdes EQUO pide al Ayuntamiento que rechace el proyecto de Fertiberia

La empresa ya ha solicitado informe de compatibilidad al consistorio, necesario para obtener la AAI de la Junta.

«El proyecto es incompleto, insuficiente, y no responde en absoluto a lo reclamado en la sentencia judicial» a la empresa Fertiberia, por la que estaba obligada a dejar la Marisma limpia y devolverla a su estado original”, asegura el partido verde andaluz.

Verdes Equo insiste en la necesidad de retirar los vertidos de la marisma.

Huelva, 17 de abril de 2021. Tras conocer que la empresa Fertiberia ha tramitado la documentación del proyecto denominado Restore 20/30, de tapado de los depósitos de fosfoyesos ubicados en las zonas 2, 3 y 5, ante la Junta de Andalucía y también al Ayuntamiento de Huelva, Verdes EQUO Hueva reclama al consistorio que no otorgue la calificación favorable al informe de compatibilidad urbanística que tiene que emitir y que es vinculante para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Andalucía.

Para el partido verde en Huelva, “el Gobierno de España dio el pasado mes de septiembre de 2020 un gran varapalo a Huelva con la Declaración de Impacto Ambiental favorable a dicho proyecto, el cual es incompleto, insuficiente, y no responde en absoluto a lo reclamado en la sentencia judicial a la empresa Fertiberia, por la que estaba obligada a dejar la Marisma limpia y devolverla a su estado original”.

Los diversos informes emitidos hasta la fecha por los integrantes del Comité de Expertos del órgano de participación de los fosfoyesos muestran evidencias científicas que ponen en cuestión una solución de tapado que no garantiza en absoluto la descontaminación de las marismas.

Además, tal y como recuerda la coportavoz de Verdes EQUO en Huelva, Isabel Brito, “hemos podido comprobar el fracaso de soluciones similares adoptadas en depósitos de fosfoyesos como el de Florida, recientemente conocido a través de los medios de comunicación y que ha obligado a declarar el estado de emergencia en la zona y la evacuación de las viviendas más próximas por riesgo de contaminación por vertidos con carga radiactiva”.

Igualmente, desde la formación recuerdan que aún está pendiente la presentación del proyecto para la zona 4 por parte de la empresa Fertiberia, una de las zonas de los depósitos más contaminantes, debido a que en la misma se ubica el denominado CRI-9, zona donde se depositó Cesio 137, un elemento radiactivo, que requiere el seguimiento del Consejo de Seguridad Nuclear, y del que aún no se conocen informes de situación.

“No se pueden, ni deben fraccionar los pronunciamientos ambientales y todas las zonas con fosfoyesos deberían valorarse en su conjunto para establecer adecuadamente los impactos medioambientales y en salud que pudieran estar produciéndose en la totalidad de las 1.200 hectáreas que componen los depósitos”, ha insistido Brito. “Tampoco se puede permitir que a 500 metros de las viviendas de Huelva, quede de forma permanente el mayor vertedero industrial de Europa, un vertedero que jamás podrá estar completamente sellado, y que por tanto seguirá emitiendo contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo. Esta es una razón fundamental para que no sea compatible el proyecto Restore 20/30 de Fertiberia con la ubicación próxima de las viviendas”.

Por su parte, el también coportavoz de Verdes EQUO en Huelva, Carmelo Feria, ha valorado que “ni la ciudad de Huelva, ni la franja litoral comprendida desde la confluencia del Tinto hasta el Parque Nacional de Doñana estarán libres de riesgos mientras los fosfoyesos permanezcan apilados sobre la marisma. Tal y como demandan tanto organizaciones ecologistas como una gran parte de la ciudadanía onubense: tanto el ayuntamiento de Huelva, como el gobierno central y autonómico deberían tener una postura común con respecto a lo que a las balsas de fosfoyesos se refiere, y ello es que no se puede aceptar ningún plan de ‘restauracion’ que no ofrezca absolutas garantías de que no existan futuros riesgos de filtraciones a la ría de Huelva o el colapso de las mismas balsas”.

Así, para Feria, “el plan óptimo, y al que se debería de obligar a la empresa responsable de los vertidos, tendría que contemplar la retirada, de manera inocua, de los fosfoyesos hacia lugar más seguro”.

Plan de Descontaminación para las Marismas de Huelva

Desde Verdes EQUO Huelva proponen que el Gobierno de España, de forma coordinada con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, tal y como también ha trasladado la formación Más País al Ministerio de Transición Ecológica, promueva un Plan de Descontaminación para las Marismas de Huelva, centrado en su limpieza y financiado en el marco de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, para los que Huelva tiene que ser una localidad y una provincia prioritaria, dado que ningún territorio en España ha contribuido tanto como Huelva al desarrollo industrial de otros territorios, asumiendo históricamente los procesos más contaminantes y con menor valor añadido para la extracción de materias primas, que después han dejado el valor en otros lugares.

“Ahora toca ser solidarios con Huelva, con la que todos los niveles de Gobierno en España, tienen una deuda ambiental histórica y que merece algo más por parte de sus administraciones, que tapar bajo una capa de tierra los residuos de la empresa Fertiberia”, insisten desde la formación, que considera que “Huelva como territorio periférico ha sido rehén, desde hace 50 años, de decisiones en una situación que se priorizaba la industrialización por encima de otras consideraciones y daños colaterales. Actualmente vuelve a ser rehén de decisiones posibilista y primando el mínimo coste para recuperar parte de lo dañado por esa decisión inicial”.