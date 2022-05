Enrique Santiago, Secretario de Estado para la Agenda 2030: “No hay una explicación para que no se haya dado ya una solución definitiva al problema de los asentamientos”

El Gobierno busca en Huelva con los agentes sociales una «solución definitiva» al problema del chabolismo laboral tras los requerimientos de Naciones Unidas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 movilizará durante este ejercicio recursos económicos propios procedentes de los PGE y de otros ministerios para iniciar la erradicación del chabolismo.

El Secretario de Estado para la Agenda 2030 convoca en la sede onubense del SEPE a la Consejera Rocío Ruiz, los alcaldes de Palos, Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, los sindicatos CCOO y UGT y varias ONG y colectivos sociales.

«La provincia de Huelva es una prioridad y una preocupación para el Ministerio de Derechos Sociales por sus problemas sociales, de empleo y de falta de inversiones», afirma Santiago.

UPA: «Es injusto que se vinculen los asentamientos a la campaña agrícola de la provincia de Huelva»

Lunes, 16 de mayo de 2022. El Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, convocó el viernes y sábado de la pasada semana a los principales agentes sociales, empresariales e institucionales de la provincia de Huelva para plantear el inicio urgente de una “solución definitiva” al grave problema de los asentamientos chabolistas de trabajadores temporeros. El propio Santiago destacaba, tras mantener con la Consejera andaluza Rocío Ruiz la primera de esas reuniones, la necesidad de que España responda de “forma urgente” a los requerimientos de Naciones Unidas para poner fin a la existencia de estos núcleos de infraviviendas habitados por personas trabajadoras.

Tras esta ronda reuniones, el Secretario de Estado concedió el pasado sábado unos minutos a La Mar de Onuba para mantener una breve conversación sobre este asunto, justo antes de su regreso a Madrid tras participar, en su calidad de Secretario General del Partido Comunista de España, en un debate la Reforma Laboral en la Fiesta de la Rebeldía organizada por el PCA onubense.

Enrique Santiago.- El de los asentamientos es un problema que se arrastra desde hace ya muchos años, y no tiene mucha explicación que no se la haya dado ya una solución definitiva, porque no es un problema irresoluble, ni mucho menos, aclara desde el primer momento el Secretario de Estado. No es un problema que afecte a la mayoría de los trabajadores, sino a un sector muy reducido que afecta entre a un 2 y a un 5 % en la provincia de Huelva de total de los trabajadores agrícolas, y lo que ha habido es una dejadez y una falta de interés de las administraciones competentes, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. O una falta de recursos. O una falta de iniciativa, lo que sea. No se trata de responsabilizar ahora a nadie, pero la realidad es que no se ha arreglado hasta ahora. Por eso, existiendo un requerimiento de Naciones Unidas tiene que haber una respuesta del Gobierno de España para que se corrija este problema. Lo que hacemos es ponernos a trabajar coordinando la actuación de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos para poner en marcha medidas.

La Mar de Onuba.- Ayer y hoy ha tenido oportunidad de trasladar ese mensaje a la Consejera Rocío Ruiz y a los alcaldes de los municipios afectados, y también a las organizaciones patronales y sindicales. ¿Qué respuesta ha obtenido?

ES.- Constato la dificultad de la situación y también la voluntad, yo creo que de todas las partes, de buscar una solución y de poner en marcha esa solución. De hecho hay trabajos avanzados de previsiones y ha habido experiencias hechas en otras provincias, e incluso puestas en marcha aquí en Huelva aunque al final no se mantuvieran en el tiempo. Lo que hay son distintos escenarios y yo he visto una posición en general, siempre hay excepciones, abierta para estudiar distintos supuestos de solución, y una voluntad de trabajar conjuntamente Administraciones Públicas, organizaciones sociales, sindicales y los empresarios. Nosotros lo que hemos propuesto es no pararnos en estos momentos en ver quién es el responsable de la situación, sino acordar medidas que la puedan solucionar.

LAMDO.- De lo que no hay ninguna duda es de que los asentamientos tienen una relación directa con la industria agrícola, sin embargo, las organizaciones patronales niegan radicalmente esa relación.

ES.- Yo insisto en que el método de trabajo que hemos impuesto o que hemos acordado entre todos es hablar de las medidas de solución y no atascarnos en responsabilizar a unos u otros. Ese es un debate político que va al margen de la función del problema, y es un debate que se tendrá que dar en los ámbitos políticos. Pero no es el objeto de esta actuación del Gobierno de España.

LAMDO.- En cualquier caso, sí hay coincidencia en que el principal causante de este tipo de asentamientos es la falta de vivienda digna y asequible para la gran cantidad de personas que actúan en la campañas agrícolas, ya sea en Huelva o en otras provincias.

«Creo que el paso importante es que hay un gran acuerdo de todos los actores e instituciones en que tienen que colaborar y en que es necesario sacar adelante la solución. No lo vamos a arreglar de inmediato. No lo vamos a arreglar en un ejercicio, Pero sí creo que lo podemos arreglar»

ES.- Hay dos tipologías de personas que requieren de soluciones distintas. Están las trabajadoras y trabajadores y que ya residen de forma permanentemente en una zona y que trabajan en temporada pero moviéndose dentro de esa zona. Esas personas lo que tienen que tener es un vivienda, una casa para ellos en esa zona. Entonces lo que tienen que tener son salarios dignos y unas condiciones de trabajo dignas, que como a cualquier otro trabajador les posibilite que accedan por sus propios medios a su vivienda. Como es verdad que ahora mismo hay un sector importante que son muchos en muchos casos los mismos que están en estos asentamientos que no tienen regularizada su relación laboral, pues lo primero es eso, regularizar la situación laboral, y a partir de ahí, acceder a recursos de residencia.

Es verdad que también hay un problema de vivienda, o de escasez de vivienda. Con lo cual pues también habrá que impulsar parques públicos de viviendas en arrendamiento, o mecanismos de intervención de las administraciones locales para garantizar que viviendas que no están ahora mismo en el mercado de alquiler puedan estarlo. Hay muchos arrendadores o posibles arrendadores que tienen viviendas vacías, y en eso tiene que haber medios para que se puedan poner en el mercado. En todo caso, tiene que haber un acompañamiento, y probablemente tenga que haber una solución intermedia entre los asentamientos y hasta que las personas puedas acceder a una vivienda, un acompañamiento de integración sociolaboral que vaya acompañado de un recurso de apoyo de vivienda.

Luego hay otra situación que son los trabajadores que van rotando por distintos territorios del Estado o de Andalucía. Pero es lo mismo, tiene que haber un sistema de acogida que tendrá que estar contemplado en los convenios colectivos y en los contratos de trabajo.

«Lo que ha habido es una dejadez y una falta de interés de las administraciones competentes, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. O una falta de recursos. O una falta de iniciativa, lo que sea. No se trata de responsabilizar ahora a nadie, pero la realidad es que no se ha arreglado hasta ahora»

LAMDO.- Ese es otro problema, Secretario, porque no está claro cuál es la situación legal real de muchas de estas personas. Algunas organizaciones patronales argumentan que no pueden ofrecerles alojamiento (ni trabajo) porque carecen de permiso de trabajo, pero hay estudios que sostienen que más de la mitad, hasta un 70 % en temporada alta de recolecta de frutos rojos se apunta en alguno de ellos, son ciudadanos con todos sus papeles en regla.

ES.- Un dato exacto quizás es difícil saberlo, pero sí, yo he constatado que efectivamente hay distintos puntos de vista sobre eso, y que no hay datos que sean lo suficientemente fiables como debieran ser, Pero bueno, podemos estar trabajando con un colectivo de trabajadores que sí tienen su documentación en regla, incluso los hay de países comunitarios, y otros colectivos que no. Lo que hay que conseguir es que todos tengan una situación laboral regularizada con contratos y cotización a la seguridad social.

LAMDO.- ¿Caben en ese planteamiento propuestas como las de conceder permisos temporales como ha propuesto alguna organización patronal?

ES.- Nosotros lo que contemplamos es un mecanismo conforme a la legislación, y cuando una persona está trabajando, y aquí hace falta mano de obra, pues tiene que poder cotizar y ya esta. Eso no tiene mayor discusión.

«No se trata de estar manteniendo a nadie con recursos públicos, sino de establecer mecanismos para que las personas con un trabajo en condiciones dignas tengan una vida independiente y unos recursos suficientes para vivir dignamente»

LAMDO.- La voluntad del Gobierno de erradicar el chabolismo laboral supone destinar dinero publico. ¿La llegada de los fondos europeos de recuperación y resiliencia entrarían en este objetivo?

ES.- Sonrecursos que se pueden añadir pero, en todo caso, no va a depender de eso. Al margen de los fondos europeos, nuestro ministerio ya ha establecido en los presupuestos de este año recursos económicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para abordar estas actuaciones. Igualmente la Junta de Andalucía tiene previstos recursos que son de transferencias del Gobierno de España para otro tipo de fondos y actuaciones. Pero como en estos momentos están en marcha todos esos fondos de reconstrucción Europea, lo bueno es que ahí podemos obtener recursos añadidos, aunque en principio no contábamos con ellos.

LAMDO.- Las organizaciones más críticas con como se ha venido abordando hasta ahora el problema del chabolismo laboral temen que al final los fondos vayan a programas de carácter asistencialista, que «alivian», pero no «curan» el sufrimiento.

ES.- Yo creo que todas las organizaciones sociales hacen un trabajo importante, igual que las sindicales. Pero nosotros el trabajo que estamos haciendo es para que las personas trabajadoras tengan sus recursos, para lo que tienen que tener condiciones de trabajo dignas. Entonces, para llegar a ese objetivo, pues todos los apoyos son bienvenidos. Pero no se trata de estar manteniendo a nadie con recursos públicos, sino de establecer mecanismos para que las personas con un trabajo en condiciones dignas tengan una vida independiente y unos recursos suficientes para vivir dignamente.

LAMDO- Y después de esta ronda de reuniones, ¿es optimista en llegar a ese objetivo?

ES.- El problema no es fácil de solucionar porque no hay una solución unívoca o única. Hay que establecer probablemente distintos modelos para atender distintas soluciones, pero creo que el paso importante es que hay un gran acuerdo de todos los actores e instituciones en que tienen que colaborar y en que es necesario sacar adelante la solución. No lo vamos a arreglar de inmediato. No lo vamos a arreglar en un ejercicio, pero sí creo que lo podemos arreglar.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, culminó el pasado sábado su agenda en Huelva con una reunión con las direcciones provinciales de CCOO y UGT en la que estuvo acompañado por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, y por el Jefe de la Dependencia de Trabajo y Migraciones de la Subdelegación, Antonio Alvarado.

Según una nota de prensa difundida por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, «Santiago se ha mostrado satisfecho por la recepción que ha tenido entre todas las administraciones la propuesta del Gobierno para coordinar una respuesta conjunta al problema de los asentamientos de trabajadores temporeros».

El Secretario de Estado ha agradecido el trabajo a las organizaciones sociales, sindicales y empresariales en la «búsqueda de esta solución coordinada que debe responder de forma urgente a los requerimientos de Naciones Unidas a España para que ponga fin a la infravivienda».

En este sentido, el comunicado de la Subdelegación del Gobierno destaca que «el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, en coordinación con otros ministerios, movilizará recursos para implantar, a lo largo de este ejercicio presupuestario, el inicio de lo que debe ser una solución definitiva de un problema estructural en Huelva y en otras zonas del país».

«Cabe recordar que el Gobierno de España no es la administración competente en esta tarea, pero tiene la voluntad política para colaborar con las administraciones que sí lo son ante un problema que tiene que ser abordado de forma estructural», finaliza el comunicado.

UPA: 'Es injusto que se vinculen los asentamientos a la campaña agrícola de la provincia de Huelva' Con motivo de la visita a Huelva del secretario de estado para la agenda 2030 Enrique Santiago, UPA Huelva le ha trasladado su posicionamiento y propuestas de solución para el problema de los asentamientos existentes en la provincia. El Secretario de Estado para la agenda 2030 ha realizado una visita institucional a Huelva con el objetivo fundamental de buscar una solución al problema de los asentamientos. En el programa de reuniones ha contado con representantes de las diferentes administraciones, organizaciones sindicales, representantes de ONGs que trabajan con personas inmigrantes y organizaciones profesionales agrarias entre las que se encuentra UPA Huelva, con la que ha mantenido una reunión al mediodía de hoy. UPA Huelva mantiene una posición firme y definida con respecto a la situación de los asentamientos desde hace muchos años y se lo ha trasladado a las diferentes administraciones y agentes implicados en forma de informes, encuentros y propuestas concretas de solución. Es precisamente este trabajo ya realizado el que ha servido de herramienta a la organización para llevarle al secretario de estado su posición sobre una realidad muy profunda que es preciso analizar y conocer desde la perspectiva del territorio para poder generar una información veraz al resto de la sociedad, pero también para poder generar un cambio que mejore la vida de estas personas. Como primer objetivo, la organización ha querido trasladar en el encuentro que es injusto que se vinculen los asentamientos a la campaña agrícola de la provincia de Huelva. En este sentido se ha hecho hincapié durante el encuentro que no se puede vincular el concepto “trabajador/a de temporada de la campaña agrícola” a los asentamientos, porque no responde a la verdad. La campaña agrícola en Huelva tiene un componente estacional y los asentamientos son estables en el tiempo. Por otra parte, la mayoría de las personas que residen en los asentamientos o bien no poseen documentación o bien solo permiso de residencia y no de trabajo. Es decir, en la práctica no pueden tener acceso a un empleo porque no cuentan con los requisitos legales para ello. Esto les deja fuera de la posibilidad de gestionarles un contrato y proporcionarles una vivienda por parte del empleador. UPA Huelva quiere destacar que la campaña agrícola de la provincia de Huelva aporta aproximadamente 100.000 puestos de trabajo durante la campaña. Estos puestos de trabajo están organizados a través de procedimientos regulados por la legislación vigente (con fecha de contratación y término reguladas, procedimientos de solicitud de permisos de residencia y trabajo, altas en seguridad social o cumplimiento estricto de la orden GECCO de contratación en origen, por ejemplo). De entre ellos más de 45.000 personas residen en alojamientos puestos a disposición por los empresarios de forma gratuita. Asimismo, durante el encuentro mantenido, UPA Huelva ha transmitido al secretario de estado sus reivindicaciones y posicionamientos para encontrar soluciones a los asentamientos. De la reunión mantenida UPA Huelva quiere hacer las siguientes valoraciones: UPA Huelva valora positivamente que las administraciones estatal y autonómica hayan acordado acometer una serie de actuaciones concretas a las que se ha dado el carácter de urgente. De entre ellas, en primer lugar UPA quiere destacar que las iniciativas de construcción de albergues residenciales y centros diurnos gestionados, algunos de ellos por ONGs de referencia de atención a personas inmigrantes, coincide con algunas líneas de acción y reivindicaciones que viene demandando la entidad. El anuncio de la colaboración para la gestión de un albergue por CEPAIM y la adquisición de las instalaciones del centro de día de emergencia social y de acogida de baja exigencia que la entidad ACCEM arrendaba en Palos de la Frontera desde 2008 son bienvenidos. De hecho, UPA Huelva mantiene convenio de colaboración con ambas entidades para intentar la integración laboral organizada y legalizada de personas inmigrantes en la campaña agrícola de Huelva. UPA Huelva ya venía reivindicando la construcción de albergues de uso temporal situados en municipios productores y albergues de campaña, estos últimos como ocurre en la provincia de Jaén y que se les diera la gestión a ONGs de atención a personas inmigrantes. En este sentido también se ha anunciado un centro de estas características que la entidad espera pueda ponerse en funcionamiento lo antes posible. Todo ello sin olvidar que los empresarios agrícolas ponen a disposición alojamientos dignos a aquellos trabajadores/as que contratan y que no residen en la provincia de Huelva y que el acondicionamiento de estas viviendas está regulado e inspeccionado, como actualmente está ocurriendo con la visita de evaluadores/as de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), organismo perteneciente a la ONU que supervisa las condiciones de los alojamientos GECCO, al igual que lo hizo la campaña pasada con resultados muy positivos. No obstante lo anunciado en la reunión mantenida y que UPA Huelva valora como un comienzo positivo que se podía haber acometido antes, la organización entiende que se debe ir más allá y viene proponiendo otras soluciones que entiende como necesarias: UPA Huelva solicita al gobierno de España que se estudien fórmulas para ofrecer la concesión de un permiso de trabajo temporal para personas inmigrantes que residan en la provincia y que posean permiso de residencia de cara a que los empresarios agrícolas puedan ofertarles un empleo. Un permiso de trabajo temporal abriría la posibilidad de contratar y que estas personas accedieran a un trabajo y a un alojamiento aportado por el propio empresario (ambas cosas deberían ser un requisito previo imprescindible para la regularización temporal que se propone). Este es un claro ejemplo de la voluntad del empresariado de ser parte de la solución y de por qué se le debe dejar de estigmatizar como responsable de los asentamientos en Huelva. En este sentido UPA Huelva quiere destacar que es imprescindible que las soluciones de alojamiento que se han mencionado durante la reunión mantenidas deben venir acompañadas de los correspondientes permisos de residencia y/o empleo como la organización propone. En caso contrario las soluciones solo serán parciales puesto que los residentes no podrán acceder a un empleo. Complementaria a la anterior medida y como añadidura a la vinculación del empresariado agrícola como parte de la solución, UPA Huelva plantea la concatenación de campañas a través de la fórmula del permiso temporal de empleo, aportando así mano de obra al resto de campañas nacionales. Esto permitiría ofrecer empleo a estas personas concatenando campañas agrícolas y también serviría para que al unir varios contratos en un período de 1 año puedan conseguir una autorización permanente. Por otra parte, una vez conseguida una autorización permanente, estas personas estarían disponibles para incorporarse al mercado de trabajo con toda la normalidad en sucesivas campañas agrícolas de la provincia de Huelva. Esto les sacaría de su situación de falta de acceso al empleo, así como les da una oportunidad de salida de los asentamientos en caso de que residan en ellos. Desde la organización también consideran importante llevar a cabo medidas complementarias para la población inmigrante, destinadas a favorecer su integración social en la provincia de Huelva (incluida la vivienda) y el conocimiento de derechos y obligaciones. En este aspecto, UPA Huelva ya lleva a cabo programas específicos con ese objetivo que brinda gratuitamente a estas personas en colaboración con otras organizaciones y los propios empresarios agrícolas. UPA Huelva aplaude la medida anunciada por la Junta de Andalucía en la reunión mantenida de la apertura de una oficina técnica para acciones de inclusión social en el municipio de Huelva, pero entiende que esta oficina tiene también que tener presencia al menos en los municipios productores y no únicamente en la capital onubense. UPA Huelva tiene entre sus objetivos como organización poder contribuir a una solución al problema de los asentamientos y así se lo ha trasladado en su encuentro con el secretario de estado celebrado hoy. UPA Huelva ha querido agradecer al secretario de estado que en su visita haya tenido en cuenta a las organizaciones agrarias, dado que durante la campaña pasada solicitó reunirse con la ministra de empleo Yolanda Díaz para trasladar el posicionamiento de los empresarios agrícolas y no fue posible. Asimismo, UPA Huelva ha querido destacar que la solución pasa por el consenso de todos/as en buscar una solución y no en estigmatizar (intencionadamente o no) al empresariado agrícola. Los empresarios agrícolas son parte de la solución a este problema porque disponen de alojamientos para sus trabajadores/as y los asentamientos son un problema que va más allá de la agricultura de la provincia de Huelva. Quien mantiene este razonamiento está faltando a la verdad y dificulta posibles soluciones.