“En defensa de la ciudadanía”: Espadas propone a Moreno Bonilla un “acuerdo histórico” para las cuentas andaluzas

El secretario general del PSOE de Andalucía sitúa la defensa de los servicios públicos esenciales con mejora de la sanidad y la Atención Primaria, la atención a la juventud y el empleo en la base de la negociación sobre las nuevas cuentas autonómicas.

El candidato socialista a la Presidencia reivindica al Ejecutivo autonómico que implique a los ayuntamientos y diputaciones en la gestión, distribución y ejecución de los fondos europeos de recuperación.

Viernes, 1 de octubre de 2021. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado “posible” un acuerdo político entre la formación socialista y el PP al frente del Gobierno de la Junta para sacar adelante unos presupuestos en un “momento excepcional” y en defensa de los intereses de la ciudadanía. Tras mantener un encuentro en la sede de la Presidencia de la Junta con el presidente Moreno Bonilla en la que también ha participado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, el líder socialista andaluz ha abogado por este acuerdo presupuestario que representa “un hito político en nuestro país” y cuya prioridad debe ser “lo que pide la ciudadanía a sus gobiernos”, la recuperación sanitaria, económica y del empleo tras la crisis del coronavirus.

Insistiendo en la “responsabilidad” y “lealtad” que deben presidir la negociación presupuestaria, Juan Espadas ha dejado claro que “no he venido a hacerme una foto o a iniciar una ronda de contactos, sino a intentar que alcancemos un acuerdo político en un momento excepcional para Andalucía y sobre una cuestión que puede decidir si la recuperación se acelera o se frena”. Ha subrayado la urgencia de resolver a qué proyectos se destinan los fondos europeos de reconstrucción que están llegando y ha animado al acuerdo entre PSOE y PP para “decidir si legislatura está agotada o si el año que queda lo usamos para la recuperación económica o sólo en clave de interés político y partidario”.

Para el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, el encuentro con Moreno Bonilla ha sido “positivo” y el diálogo “ha sido constructivo”. Ha indicado que ambas partes se han emplazado a mantener contactos “en unos días, cuando el Gobierno andaluz tenga números del presupuesto, para sentarnos a plantear acuerdo político y presupuestario”.

Espadas ha entregado al presidente de la Junta el documento sobre cuya base el PSOE de Andalucía plantea la negociación, con ocho ejes que parten del conocimiento real de la ejecución presupuestaria y del destino de los fondos estatales y europeos asignados a la comunidad para afrontar la crisis del Covid-19.

El secretario regional socialista ha recalcado que el PSOE incluye en el diálogo la defensa de los servicios públicos básicos y sitúa como base de un acuerdo con el Gobierno andaluz la mejora de la sanidad y la Atención Primaria, y ha planteado que la Junta cuente con los ayuntamientos y las diputaciones para “convertirnos en motor de la recuperación económica, con un trabajo conjunto y leal y más recursos a gestionar desde lo local”.

En este sentido, ha reivindicado la participación de las entidades municipales y provinciales en la estrategia y gestión de los fondos europeos de reconstrucción, en la selección de proyectos y su ejecución sobre el territorio. Igualmente, ha insistido en la necesidad de “revisar la financiación local” a través de la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), incrementando estos recursos incondicionados en el presupuesto e instaurando una “Patrica rural”, con aportaciones específicas para pequeños ayuntamientos que afrontan el problema de la despoblación.

Juan Espadas ha expuesto que también ha hablado con Moreno Bonilla sobre las propuestas socialistas para la juventud, con el objetivo de incluir en el nuevo presupuesto “una estrategia potente” en formación profesional y de cara a garantizar “la primera oportunidad laboral para nuestros jóvenes”. “Es un tema nuclear, si el Gobierno andaluz este año y el próximo no es capaz de pulverizar el desempleo juvenil, de un 50%, no tendremos futuro”, ha advertido.

El líder socialista andaluz ha asegurado que, tras el encuentro, su “sensación” es que “es posible un acuerdo” que, según ha remarcado, “sería histórico para Andalucía y un mensaje potente de que otra política es posible en España. Un acuerdo político entre PSOE y PP sobre presupuesto es un mensaje claro de que es posible avanzar en el país en acuerdos de Estado”, ha reiterado.

“El presidente de la Junta y el secretario general del PSOE andaluz queremos un acuerdo de presupuestos para Andalucía”, ha resumido Espadas, y ha indicado que “la clave” la tiene el Ejecutivo de la Junta. “La cuestión no es si el PSOE será capaz o no de apoyar el presupuesto, sino si un gobierno de PP y Cs es capaz de cambiar cuestiones de su presupuesto para incorporar prioridades del PSOE para Andalucía que consideramos imprescindibles”, ha explicado, dejando claro que “quiero salir de la lógica de la confrontación que no da ningún rédito a la ciudadanía”.