El «trágala» de Limón a Cruz: dos vicesecretarías generales y ejecutiva sin integración real

La secretaria general del PSOE de Almonte, Azucena León, ocupará una vicesecretaría general paralela a la de Gabriel Cruz

Sólo 4 integrantes de la ejecutiva liderada por María Eugenia Limón son considerados afines al alcalde onubense.

La nueva CEP recibe el apoyo de 69 de los 123 delegados acreditados en el 14º Congreso Provincial.

Más de un tercio de los delegados abandonó el congreso antes de iniciarse las votaciones.

Sábado, 18 de diciembre de 2021. María Eugenia Limón se estrenó ayer como nueva secretaría general del PSOE de Huelva imponiendo en el 14 Congreso una Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) con dos vicesecretarías, y en la que apenas 5 de sus 47 integrante (9 %) son considerados afines al sector liderado por su rival en el proceso de primarias, Gabriel Cruz. En aquel proceso, el alcalde de Huelva obtuvo el 48 % de apoyo de la militancia del PSOE provincial, recordaban ayer fuentes socialistas que no ocultaban su malestar ante el «trágala» de Limón.

Un inesperado jarro de agua fría que provocó un retraso de más de dos horas en la votación de la nueva dirección, prevista inicialmente para las seis de la tarde, y en la que finalmente no participaron más de un tercio de los delegados y delegadas (42 de 123), que optaron por abandonar el hotel de Punta Umbría donde se celebraba el 14º Congreso. Finalmente, la votación comenzó pasadas las ocho de la noche y nueva CEP sumó el apoyo de 69 de los 81 delegados que sí ejercieron su derecho al voto.

La nueva dirección socialista liderada por la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y presidenta del Diputación Provincial de Huelva contará con el «histórico» militante Carlos Navarrete como Presidente, y tendrá dos vicesecretarías generales, y no una como se esperaba desde el sector del alcalde capitalino. Junto a este estará la secretaria general del PSOE de Almonte, Azucena León, quien ocupará también una vicesecretaría general paralela a la de Cruz.

Además, Limón ha situado en el organigrama, al mismo nivel que su propia secretaría general, y por encima de las dos vicesecretarías, a los nuevos responsables de las áreas de Política Institucional e Igualdad, que ocuparán respectivamente el senador Amaro Huelva y la ex secretaria general de Juventudes Socialistas de Cartaya y Tercera Teniente de Alcalde de la localidad costera.

A frente de la Secretaría de Organización estará la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Beas, Rosa Mª Tirador y la alcaldesa de Cala, María Teresa Rodríguez Delgado será la nueva secretaria de Política Municipal.

Por último, Limón ha situado como cara visible de su núcleo duro al ex concejal del Ayuntamiento de Huelva Enrique Gaviño, quien fue relegado por Cruz al último puesto de su candidatura en las elecciones de 2019. La elección de Gaviño como portavoz de la nueva dirección socialista también levantó ayer no pocas suspicacias entre los afines al alcalde onubense, quienes quedaron con la sensación de que el rol de número dos esperado para Gabriel Cruz no quedaba suficientemente claro en el nuevo organigrama del PSOE provincial.

En cuanto a las secretarías de área, Limón sólo ha integrado a cuatro personas del entorno de Cruz en su nuevo equipo. Ninguna de ellas formará parte del «núcleo duro» conformado por las seis secretarías territoriales y las de acción electoral y militancia. Así, María Villadeamigo ocupará la secretaría de Industria, Teresa Castellano la de Vivienda, Antonio Beltrán la de Energías Renovables y Rubén Rodríguez la secretaría de Deportes.

A pesar de los aplausos, abrazos, sonrisas y buenas palabras, el PSOE de Huelva clausuraba ayer su 14 Congreso en un ambiente tenso. «Se acercan tiempos muy difíciles para el partido en Huelva», se lamentaba un veterano militante justo tras ejercer su derecho al voto y abandonar el recinto. «Esto ha sido un paripé; de integración, nada de nada».

Juan Espadas: 'El PSOE andaluz va a ser más municipalista que nunca” El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha considerado este sábado “inadmisible” que Moreno Bonilla esté siendo “incapaz” de gestionar los recursos que está recibiendo del Gobierno de España y de la Unión Europea, porque el problema no es de recursos, sino de prioridades políticas, su interés es hacer caja y la sanidad está cada vez peor. No soporta más la presión de la gente”. Espadas, que ha clausurado en Punta Umbría el 14º Congreso del PSOE de Huelva, ha asegurado que el PSOE de Andalucía está preparado para construir el futuro con confianza y esperanza para esta tierra. “El PSOE siempre ha sido clave en el camino de Andalucía -ha enfatizado- porque si no hubiese sido por la fuerza de este partido y el trabajo de sus militantes y sus responsables políticos, la historia de esta tierra habría sido muy diferente”. Espadas ha dicho estar convencido de que el mapa de Andalucía “se va a teñir de rojo” tras las próximas elecciones autonómicas. “Acuerdo, diálogo, responsabilidad en beneficio del partido y de los ciudadanos. La sociedad nos necesita y nuestro partido tiene que saber muy bien conversar y dialogar y llegar a un punto común, porque lo que necesita Huelva y Andalucía es abrir el debate de los ciudadanos, de sus problemas”, ha dicho Espadas, quien ha querido felicitar a la nueva secretaria general onubense por su talento y su talante, una persona con un brillo especial, con una fuerza determinante y con grandes convicciones”. El PSOE de Huelva “siempre ha sido fuerte porque ha estado presente en todos los municipios -ha asegurado-. Se trata de imaginar la Huelva que queremos construir de ahora en adelante. El PSOE de Andalucía va a ser más municipalista que nunca porque la recuperación de la confianza será gracias a la política cercana. La única manera de cambiar es con el trabajo humilde de cada alcalde o alcaldesa, de cada portavoz y ese es un trabajo de convicción”. Juan Espadas se ha comprometido a recorrer Andalucía y reunirse con todos los municipios. “La clave es que cada alcalde o alcaldesa se tome las elecciones andaluzas como si fueran sus últimas elecciones”, ha dicho. María Eugenia Limón ha logrado el 84,37 por ciento del apoyo de los delegados que han ejercido su derecho al voto para una Ejecutiva de 45 componentes y tres consejos: Veteranos, Mujer y Alcaldes y Alcaldesas y la Escuela de Valores Socialistas «Curro López Real». La nueva líder de los socialistas onubenses ha tenido palabras de agradecimiento también para quien fuera su oponente en las primarias, el alcalde de Huelva y secretario general de la Agrupación Municipal de la capital, Gabriel Cruz, por aceptar ser «su número dos» y «por tu generosidad porque tú hablabas de unidad y yo de integración, las dos palabras se han transformado en confianza. Estoy muy ilusionada con el trabajo que podemos hacer juntos”, le ha dicho.