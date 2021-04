El ‘sanchismo’ andaluz se divide, Andalucía Socialista pide respetar el calendario congresual del PSOE-A

El histórico dirigente cordobés y sanchista de primera hornada, José Mellado Benavente, rechaza los argumentos de quienes piden adelantar las primarias para favorecer la candidatura de Juan Espadas.

La corriente Andalucía Socialista, integrada por militantes que defendieron la candidatura del líder socialista frente a la de Susana Díaz en 2017, presentará un «proyecto serio, ilusionante y con gente leal» de cara al congreso regional del próximo año.

Teba Roldán (Andalucía Socialista): «Es curioso, cuando menos, que la renovación la demanden, precisamente, quiénes llevan más de 25 años con cargos públicos»

Sábado, 24 de abril de 2021. La propuesta de adelantar las primaria socialistas para elegir el cartel electoral en las elecciones autonómicas andaluzas, previstas para finales del próximo año, no solo ha abundado en la división entre sanchistas y susanistas en el PSOE-A, sino que ha puesto de manifiesto las propias divisiones dentro del sector que se proclama afín al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, la corriente Andalucía Socialista, integrada por militantes que lideraron en Andalucía la llamada revolución de las rosas que devolvió a Sánchez el liderazgo federal del PSOE, se muestra abiertamente contraria a alterar el calendario congresual y pide que no se adelanten las primarias.

PRIMARIAS CUANDO REALMENTE TOQUEN JOSÉ MELLADO: «Creo en las primarias y pienso que los socialistas andaluces tenemos… Publicada por Andalucía Socialista en Miércoles, 21 de abril de 2021

En este sentido, está teniendo mucha repercusión entre los integrantes de este sector del socialismo andaluz el artículo Hablemos de Andalucía, desde Andalucía, firmado el pasado lunes por el histórico dirigente José Mellado Benavente, ex presidente de la Diputación Provincial de Córdoba. El también ex parlamentario andaluz, sanchista declarado de primera hornada, expresaba su “rubor” ante las manifestaciones de sus compañeros y compañeras sobre “fidelidades, proyectos agotados, nuevos proyectos, adelanto de primarias, etc.”, y aseguraba no coincidir con ellos “en las prisas, ni en el argumentario que utilizan para avalar esa precipitación en la celebración de las primarias”.

Mellado rechaza que desde el PSOE se argumente un poco plausible adelanto electoral en Andalucía, ya que esa una decisión que pertenece al Partido Popular. “Por tanto, los comentarios o afirmaciones que podamos hacer desde el PSOE son meras elucubraciones o jugar a la lotería”, sostiene el histórico dirigente socialista. “Es más”, añade, “si se adelantan las elecciones es posible, en base a nuestros Estatutos Federales y el Reglamento de Desarrollo de estos, celebrar unas primarias”.

Por otra parte, Mellado critica el ruido generado por los posicionamientos a favor y en contra de adelantar las primarias expresados en los últimos días, y destaca que los acuerdos adoptados por algunas ejecutivas provinciales y municipales carecen de “valor estatutario alguno” y “quizás solo intentan generar ruido en los medios de comunicación para que la Ejecutiva Federal convoque las primarias en Andalucía, rompiendo su necesaria imparcialidad”.

“¿Realmente compañeros con grandes responsabilidades de gobierno, en un momento tan grave para nuestro país y para Andalucía, en el que siguen muriendo andaluces por el efecto del covid19, con una economía destrozada, donde muchísimos andaluces están pasando hambre y escasez de todo tipo, están pensando y actuando para adelantar unas elecciones primarias en Andalucía?”, se pregunta Mellado en su tribuna del pasado lunes. “Sigo convencido en que nuestro secretario general federal y presidente del Gobierno no está en este asunto, pues son muchos y más graves los problemas que tiene que abordar. Quiero creer que las formas han cambiado definitivamente en mi partido y el fondo, que me ilusionó a apoyar a Pedro Sánchez, se mantiene”.

Por último, Mellado lamenta que “con nuestras manifestaciones públicas estamos avalando que en Andalucía se tome una decisión tan irresponsable como la que ha tomado la Sra. Ayuso en la Comunidad de Madrid, adelantando las elecciones en plena pandemia, por un interés meramente personal y partidista”.

“Creo en las primarias y pienso que los socialistas andaluces tenemos la madurez suficiente para dotarnos mediante primarias, cuando realmente toquen, de la mejor o del mejor candidato/a la Junta de Andalucía que será la nueva Presidenta/e cuando haya elecciones andaluzas”, finaliza el artículo de José Mellado Benavente. “En estos momentos lo que de verdad nos debe preocupar y a lo que deberíamos estar tod@s entregad@s trabajando para resolver los problemas de las andaluzas y los andaluces. Por eso, hablemos de Andalucía, desde Andalucía”.

“Hablemos de renovación”

Otro artículo, ampliamente difundido en las redes sociales de Andalucía Socialista ha sido el que firmaba en Diario 16, el pasado jueves (VER), la militante y miembro del Comité Federal del PSOE Teba Roldán, una de las caras visibles de esta corriente sanchista que defiende respetar el calendario congresual y recela de la propuesta de adelanto de primarias instigada por los afines a la candidatura de Juan Espadas.

“Veo que hay quiénes están alzando la voz en Andalucía, pidiendo una renovación y asegurando tener un proyecto ilusionante y fresco para recuperar nuestra tierra y arrebatársela a la derecha”, escribía Roldán, quien asegura compartir los deseos de renovación para el PSOE andaluz, al que considera que aún no ha llegado el espíritu del 39 Congreso Federal que encumbró a Pedro Sánchez. A est respecto la socialista destaca que “es curioso, cuando menos, que la renovación la demanden, precisamente, quiénes llevan más de 25 años con cargos públicos sin apearse siquiera del coche oficial. Los mismos que, en algunos casos, pedían cabezas y aseguraban no irse sin llevarse a unos cuántos por delante, son los que ahora piden renovación”. Para Roldán no pasa desapercibido que buena parte de quienes hoy tratan de encabezar públicamente la oposición interna a Susana Díaz fueron seguidores acérrimos de la actual secretaria general durante el proceso federal de primarias que esta perdió frente a Sánchez, y que posteriormente no encontraron acomodo en el actual equipo dirigente del PSOE –A, o perdieron sus cargos institucionales tras las últimas elecciones autonómicas y municipales.

“Por consiguiente, es de suponer, que harán un ejercicio de reflexión, análisis y asimilación de lo acordado en el 39 Congreso”, sostiene Roldán, “y serán los primeros en renovarse a sí mismos. A no ser que se trate de un quítate tú para ponerme yo, advierte.

Asimismo, la integrante del Comité Federal del PSOE critica que los supuestos posicionamientos públicos del sanchismo andaluz se estén realizando desde las direcciones locales y provinciales, y de espaldas a la militancia. “Se supone que hay un proyecto nuevo e ilusionante, o que están escuchando a todos y todas para ponerlo en marcha, cuando la realidad es que solo siguen hablando con los cargos orgánicos e institucionales que se suponen que son los que hay que renovar”, lamenta Roldán.

“Gran parte militancia un día alzamos la voz al ver la deriva que estaba tomando nuestro partido, apostando por un proyecto renovado, real e ilusionante y con un líder creíble, apenas apoyado por algún alto cargo, pero con mucha militancia detrás. Una lucha épica en la que David volvió a vencer a Goliat”, recuerda Teba Roldán, quien asegura mirar «con tristeza» que «estamos volviendo al pasado, a pedir los apoyos a los alcaldes, secretarios generales, etc.». Ate esta situación, la socialista asevera que «no me queda más opción que preguntarme qué pasó con el poder de las bases, qué pasó con nuestra ilusión por cambiar las cosas, dónde quedó aquello de que cuando las bases se mueven no hay quien las pare.”

“Para mí, la respuesta sigue estando en cada uno de mis compañer@s, aquellos que en su mirada veo que me piden que tengo que seguir intentándolo, que no puedo parar hasta que, realmente, en Andalucía, nos llegue el 39 Congreso y poder volver a decirles que lo volvimos a conseguir”, prosigue Roldán. “Es por ello por lo que la militancia que formamos parte de Andalucía Socialista va a presentar un proyecto serio, ilusionante y con gente leal que está trabajando, esforzándose y dando parte de su tiempo para contribuir a su elaboración y puesta a punto, sin pedir nada personal a cambio, sólo quiere cambio”.

“Es por lo que llevamos meses trabajando y haciendo propuestas en los grupos de trabajo regionales y provinciales, y ahora en el Ágora de Andalucía Socialista”, finaliza la socialista. ”Para devolver la ilusión a tod@s los que habíamos dejado de creer en la revolución de las rosas, a los que seguimos leales a aquello que nos unió y no creemos en las mesas camilla. En definitiva, a los que pensamos que el cambio es posible y que volveremos a ilusionar a nuestra tierra con un proyecto de izquierdas, social y realizable con un líder que vuelva a conseguir la mayoría suficiente para devolver a Andalucía un gobierno Solidario, igualitario, sensible, feminista y de izquierda.