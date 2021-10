El PSOE exige a Moreno Bonilla aclare si “está más cómodo con Vox” y deje de «marear la perdiz” con el presupuesto andaluz

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, advierte de que “no facilita el acuerdo” el despido de 8.000 profesionales sanitarios a finales de mes y ha criticado que el presidente de la Junta dio su palabra ante el Pleno del Parlamento de que mantendría esos contratos.

Viernes, 22 de octubre de 2022. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha reclamado a Moreno Bonilla que “deje de marear la perdiz” sobre los nuevos presupuestos y que decida, entre negociar las propuestas del PSOE de Andalucía en las que puede haber consenso o decir con claridad “que no hay acuerdo porque se siente más cómodo con Vox”.

En una entrevista en el programa ‘La mañana de Andalucía’ de Canal Sur Radio, Ángeles Férriz ha achacado “incredulidad” a la voluntad real de negociación del Gobierno de Moreno Bonilla sobre los presupuestos de 2022, porque “no se entiende que nuestro secretario general, Juan Espadas, se sentara con el presidente Moreno Bonilla el 1 de octubre y hasta 18 días después no nos hemos visto de nuevo, y sin mención alguna a las propuestas que ponemos sobre la mesa”. Aun así, ha asegurado que “no tiramos la toalla porque el momento es excepcional y requiere decisiones excepcionales. Estamos dispuestos a estar a la altura de la circunstancias, es un ejercicio de responsabilidad en Andalucía”, ha recalcado.

Férriz ha insistido en que “no cejamos en nuestro empeño” y en el último encuentro con Hacienda se presentó un nuevo documento “desarrollado con cifras concretas del presupuesto”, y ha advertido de que “no sólo es qué pactar, sino cómo, y si quieren apoyo del PSOE no podemos llegar al trámite habitual parlamentario, sino antes”.

Ha señalado Moreno Bonilla y su Gobierno “no están cómodos con nuestra posición y con acordar con el PSOE” y “lo ponen difícil”, asegurando que “no facilita nada el acuerdo que decidan despedir a 8.000 profesionales de la sanidad, cuando hace una semana Moreno Bonilla se comprometió en el Parlamento a mantenerlos. No entendemos que haya un presupuesto expansivo con dinero del Gobierno de España y se permita el lujo el Ejecutivo de la Junta de despedir a 8.000 sanitarios”, ha reiterado.

La representante regional socialista ha subrayado que el PSOE “no va a dar a Moreno Bonilla un cheque en blanco” y ha recordado que “hemos puesto sobre la mesa ocho líneas de trabajo” que se corresponden con las demandas ciudadanas, empezando por rigor, transparencia y datos del presupuesto y por la mejora de la sanidad pública andaluza, con la equiparación salarial del personal sanitario “para evitar su fuga. No faltan médicos, sino que están mal pagados”.

Junto a avances en educación pública, servicios sociales y dependencia, empleo o en lucha contra la violencia de género, ha incidido en que “no son prioridades de Vox, que es más de quebrar convivencia en Andalucía pidiendo cosas que no solucionan nada pero que forman parte de su marca de generar polémica y hacernos retroceder”.

Además de la equiparación salarial del personal sanitario y docente con la media de las comunidades autónomas, Ángeles Férriz ha resaltado que las propuestas socialistas para el nuevo presupuesto incluyen la contratación de 2.000 profesionales en Atención Primaria, así que el despido de 8.000 sanitarios a final de mes evidencia que “no está el PP por la labor de intentar facilitar acuerdo”, según ha insistido.

La portavoz socialista ha denunciado que la sanidad pública andaluza “está bajo mínimos” y Moreno Bonilla “lo provoca”, remarcando que “nadie entiende que vuelva la normalidad a todo y no podamos ir al médico”. “Sindicatos y colectivos de Mesa Sectorial, usuarios, asociaciones de mayores, todos dicen que hay un problema de falta de profesionales pero se dejan escapar a 8.000 sanitarios el 31 octubre, que dejan servicios la descubierto, ahora con la campaña de la gripe, la tercera dosis de la vacuna del Covid y un plan para Atención Primaria no consensuado pero que requiere más personal”, ha lamentado. Ha añadido el riesgo de que la comunidad no pueda recurrir de nuevo a estos profesionales porque se marchen a otros territorios que les ofrecen contratos más estables y mejores retribuciones.

Ha afirmado que “no me parece serio” que Moreno Bonilla incumpla la palabra dada en el Parlamento sobre el mantenimiento de los contratos del personal sanitario, y ha calificado de “barbaridad” los 8.000 despidos anunciados “porque hay dinero. Es la puntilla a la sanidad pública, dentro de la hoja de ruta del Gobierno andaluz de favorecer la sanidad privada deteriorando la pública”.

Financiación autonómica

Sobre la futura financiación autonómica y el encuentro al respecto entre Moreno Bonilla y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que la posición del PSOE “es la misma de siempre y, de hecho, Moreno Bonilla lleva la propuesta del PSOE, acordada en el Parlamento, aceptada por el PP ‘in extremis’ y sin el apoyo de Cs”. Ha afirmado que “nos alegramos de que Moreno Bonilla se siente con presidentes autonómicos, pero sería más útil que hablara con Casado, porque el nuevo sistema de financiación autonómica se verá en Congreso; pero no tiene ganas porque Casado no comparte modelo de financiación socialista que comparte Moreno Bonilla”.

Ángeles Férriz ha defendido la política socialista de acuerdos liderada por Juan Espadas en Andalucía en respuesta “al momento excepcional tras la pandemia” y frente al “salvajismo político” que practica la oposición en España del PP y demás partidos “más preocupados por vencer al Gobierno de Pedro Sánchez que al virus”.

Ha alertado que, desde Vox, Macarena Olona “ha dicho claro lo que quiere, entrar en el Gobierno, y hay dos opciones, un gobierno de derechas con Olona de vicepresidenta o un gobierno de izquierdas; los andaluces tendrán que decidir en su momento”. Frente a la extrema derecha, Férriz ha defendido que Moreno Bonilla tiene la opción de acordar con el PSOE de Andalucía unos presupuestos pero sin cheques en blanco, incidiendo en que el Gobierno de la Junta “tiene que ceder en temas en los que han retrocedido con la extrema derecha, en sanidad y educación públicas, en servicios sociales, en lucha contra la violencia de género y en municipalismo, que son sellos de identidad del PSOE y de Juan Espadas. La pelota está en el tejado de Moreno Bonilla”, ha concluido.