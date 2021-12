El PSOE-A reclama a Moreno Bonilla dar la cara ante el “caos” sanitario en Andalucía

Miércoles, 22 de diciembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha reclamado a Moreno Bonilla que dé la cara ante el “caos” provocado en la sanidad pública andaluza y que anuncie medidas urgentes “si le queda un mínimo de responsabilidad”, ya que es su “única opción”. “No tiene donde esconderse. Usted es el único responsable de lo que está pasando en Andalucía”, ha advertido.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, Férriz ha cuestionado a Moreno Bonilla sobre su actuación ante la situación de la sanidad pública en plena pandemia y ha exigido la puesta en marcha inmediata de medidas “con esos millones de superávit que presume que le sobran y con el Fondo Covid de 2.357 millones que ya tiene”.

“Esta cargándose la sanidad pública en las narices de toda Andalucía. ¿Se cree que la gente no lo está viendo?”, ha interpelado Férriz a Moreno Bonilla ante su “vergonzosa gestión” tras tres años de gobierno, recordando los 8.000 sanitarios despedidos y los otros 12.000 cyuos contratos cumplen en marzo. “Esta gestión es solo suya, la gestión de un presidente de derechas, insensible, al que no se le mueve una pestaña ante el sufrimiento de la gente. Un presidente sin alma”, ha sentenciado.

Así, ha llamado la atención sobre la situación de los andaluces y andaluzas que tienen que esperar diez días para una PCR, a los que le han suspendido las operaciones programadas, cerrado centros de salud, dado una cita para un especialista dentro de “años” o los enfermos crónicos que se encuentran “sin sus tratamientos”. Mientras, en Andalucía “no hay profesionales sanitarios” suficientes porque Moreno Bonilla “los puso en la calle cuando más falta hacían, les ofrece contratos vergonzosos y se niega a equiparar sus salarios”. “Su objetivo es cargarse la sanidad pública”, ha concluido Férriz.

Por todo ello, considera que a Moreno Bonilla “le vendría muy bien ponerse en la piel de los andaluces que sienten miedo, angustia, desesperación por no poder ver a su médico, de los que no pueden pagarse un seguro privado o de los que se han tenido que ir de su tierra porque usted los despidió”. “Póngase en la piel de los sanitarios que hoy siguen dando la cara y no pueden más”, ha advertido la portavoz socialista.