El PSOE-A pedirá una comisión de investigación sobre los 21.000 contratos de emergencia de Moreno Bonilla “a dedo y sin control”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista alerta de contratos de mascarillas a la empresa de la madre de Ayuso y critica que Moreno Bonilla dé por agotada la legislatura: “ni tiene proyecto para Andalucía ni capacidad para gestionar”.

El secretario de Salud del PSOE-A ha dado a conocer el aumento de más del 31% de conciertos con la sanidad privada, en una clara privatización del sistema.

Ramírez de Arellano denuncia la “incapacidad” de Moreno Bonilla al dejar sin invertir casi 1.500 millones cuando “más lo necesitaban servicios públicos, sectores económicos y familias”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Vicesecretaria del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha anunciado que el PSOE-A va a pedir “una comisión de investigación para que se investiguen las contrataciones de emergencia de la Junta durante 2021-22”. “Luz y taquígrafos para 21.000 contratos”, cuando ya había decaído la norma estatal para utilizar esta vía. “El gobierno de Moreno Bonilla -añadió- no nos ha facilitado aún la información de esos contratos, a quiénes se los han concedido a dedo y sin control, y a quién ha perjudicado” por la falta de libre concurrencia.

La dirigente socialista ha denunciado la contratación por esta vía de del servicio de asistencia sanitaria por emergencia en este periodo: “una derivación injustificada a la sanidad privada con más de 180 millones de euros” para conciertos (13 millones Almería, 32 Cádiz, 17 Córdoba, 21 Granada, Huelva 13, Jaén 12, Málaga 27 y 41 Sevilla). Asimismo, ha alertado de que, en agosto de 2021, Cetursa amplió los proveedores homologados y adjudicó un contrato de 3 años para suministrar mascarillas a un nuevo proveedor: Proyectos Hospitalarios Internacional S.A., “casualmente la empresa de la madre de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”. Es por ello que ha exigido a Moreno Bonilla a “responder cuanto antes a la petición de información, así como a la fiscalización de los contratos por parte de la Cámara de Cuentas, si verdaderamente no tienen nada que esconder”. También ha exigido a los consejeros y consejeras que den cuentas en el Parlamento y no se ausenten sin motivos justificados “para no hablar de lo que no le interesa al gobierno de Moreno Bonilla”.

La portavoz socialista ha acusado a Moreno Bonilla de no querer “dar la cara” porque “no tiene proyecto para Andalucía, ni capacidad para gestionar un momento tan complicado”. Ha lamentado “las prisas por acabar la legislatura, para tapar la utilización de Moreno Bonilla de ciertos sectores”, sobre todo teniendo en cuenta de que, si las elecciones son el 12 junio como dijo ayer el portavoz del PP, “no podría tramitar la iniciativa de Doñana, confirmando el engaño a los agricultores de Huelva, tampoco la ley de policías locales, evitaría dar cuenta de los contratos de interinos exprés, del modelo de universidades ni del abuso de contrataciones emergencia”.

Férriz ha recordado igualmente, que el PSOE se ha personado en el caso “de los amigos de Aguirre” sobre compras supuestamente fraudulentas de test y que ha pospuesto las declaraciones de Aguirre y Bendodo.

“A Moreno Bonilla no le interesa Andalucía, la tiene paralizada, y por eso veta una iniciativa conjunta en el Parlamento sobre un debate con propuestas de resolución para completar el plan de choque del gobierno” ante la crisis derivada de la invasión de Ucrania. “Tiene competencias y recursos, no les interesa. Los consejeros de Agricultura y Hacienda no acudirán al Pleno, cuando algo le molesta al gobierno andaluz dan la espantá”.

31,7% más de conciertos con la sanidad privada

Por su parte, el secretario de Salud y Consumo del PSOE de Andalucía, Juan Manuel Flores, ha detallado que “el colapso y deterioro sistema público sigue siendo un problema de este gobierno andaluz, que pretende ocultar la realidad detrás de inversiones en gasto sanitario”. Estamos ante el “riesgo de perder un sistema sanitario público por la voluntad política del gobierno andaluz de privatización”. “Moreno Bonilla ha incrementado un 31,7% el presupuesto para la sanidad privada, utilizando la pandemia como excusa y tapadera para desplazar a proveedores privados”.

“Los conciertos son una herramienta necesaria, pero actualmente no es un complemento, es una voluntad política del gobierno de desplazar las necesidades sanitarias quirúrgicas y de diagnóstico a manos privadas”, apuntó.

El secretario de Economía y Hacienda del PSOE de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha cifrado este viernes en 1.479 millones la cantidad que el gobierno de Moreno Bonilla ha dejado sin invertir en 2021 por su "incapacidad manifiesta, y precisamente en una etapa de especial necesidad para los servicios públicos, los sectores económicos y las familias". Ramírez de Arellano ha lamentado la "falta de compromiso" del Gobierno de Moreno Bonilla, que queda ratificada con los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España respecto al avance de la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía de 2021. En este sentido, la Junta contaría con un déficit de 305 millones (-0,19% del PIB) y una deuda que crece en 1.200, un 23,2% del PIB, con lo que "crece el déficit y sube la deuda, mientras el gobierno de Moreno Bonilla continúa con sus regalos fiscales millonarios a los muy ricos", tal como resalta el socialista. En este sentido, Ramírez de Arellano ha calificado de "desastrosa" la ejecución del presupuesto de 2021 por parte de Moreno Bonilla en un momento en el que "las necesidades eran perentorias y los recursos abundantes", teniendo en cuenta los recursos adicionales con los que ha contado y mayoritariamente provenientes del Gobierno de España. "La Junta ha recibido 3.000 millones de euros adicionales durante el ejercicio, muchos de ellos contando con la facilidad de no computar a efectos de cumplimiento de las reglas de estabilidad y pudiendo ser ejecutados en ejercicios posteriores sin computar como superávit", ha explicado. Pese a esos 3.000 millones y un superávit no financiero de 1.479 millones, "la Junta de Andalucía ha cerrado el ejercicio 2021 con un déficit de 305 millones y un aumento de la deuda de casi 1.200 millones, dando síntomas de nuevo de una deficiente capacidad de gestión, como en el resto de los ejercicios de la legislatura", ha dicho Ramírez de Arellano. Para Arellano, esta situación ratifica la línea denunciada por el PSOE-A a lo largo de 2021 "de falta de compromiso del gobierno de Moreno Bonilla en la ejecución del presupuesto" pese a existir necesidades que cubrir y tener recursos suficientes para afrontarlo. Así, ejemplos de esa acción, tal como ha advertido el socialista, son el despido de más de 8.000 profesionales sanitarios, los retrasos en las medidas de protección del empleo o la inejecución de las ayudas a empresas y autónomos. También ha lamentado el retraso del gobierno andaluz a la hora de implementar las medidas acordadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, impulsadas por el Gobierno de España, "muchas de ellas con una importante repercusión social". "Moreno Bonilla ha tomado estas decisiones pese a tener plena conciencia de la situación existente", ha apostillado.