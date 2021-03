El PSOE-A critica que Moreno Bonilla mantenga a Javier Arenas como senador pese a estar “cada vez más señalado y hundido” en la corrupción del PP

Arenas niega ante el Tribunal haber recibido dinero de la caja B del PP

El ex secretario general del PP en 1999 y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Javier Arenas, ha negado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ que nunca ha recibido sobresueldos en metálico de la mano del que fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta o del entonces gerente Luis Bárcenas.

Preguntado por si conocía los apuntes contables que llevaba de la ‘caja b’ Bárcenas, ha señalado que tuvo conocimiento de los mismos por los medios de comunicación pero que sobre la inmensa mayoría de esos asientos contables tiene un «absoluto desconocimiento». «En los que aparezco yo, absoluto desconocimiento, y no es correcto el apunte», ha incidido. Así, no ha reconocido como verídicos esos apuntes a pesar de que aparecen anotaciones a nombre de ‘Are’, ‘Arenas’, ‘J.R.’, ‘J.A.’ o ‘Arenas’. En un momento dado ha explicado que no es «el único Javier que aparece en esos papeles» y tampoco es «el único Javier del PP». «Desconozco si en la organización hay algún otro Javier Arenas», ha añadido, para luego subrayar que no ha recibido «ninguna cantidad proveniente de empresarios o del partido», y que «todo lo recibido» lo ha declarado a Hacienda.

Durante el interrogatorio a Arenas, ha vuelto a ponerse sobre la mesa la estructura del partido, con el objetivo de conocer si el presidente o el secretario general tenía algún tipo de poder respecto a la parte económica de la organización. El ex secretario general se ha mantenido en la línea de lo declarado por el también ex secretario general Ángel Acebes, al incidir en que él sólo respondía de la parte política y que la económica dependía completamente del tesorero.

Arenas también ha respondido por algunas declaraciones realizadas por Luis Bárcenas, quien sostuvo que al cerrar la ‘caja b’ del partido le preguntó a Arenas qué debía hacer con el remanente (unos 50.000 euros). Arenas ha señalado que no recuerda esa conversación, aunque no le parece extraño que le hubiera derivado para resolver cualquier asunto al entonces presidente Mariano Rajoy. «Pero no recuerdo que Bárcenas me haya hablado nunca de la caja b». El senador popular también ha negado que un empresario andaluz le diera dinero en efectivo para esa caja paralela del PP, o que hubiera mantenido reuniones privada cons el constructor Luis del Rivero a cuenta de un donativo para el partido.