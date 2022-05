El PSOE-A apela a la movilización de las personas progresistas el 19J para que «el fascismo no entre en Andalucía»

Férriz apela a que el 19J los andaluces y andaluzas «reconquisten la sanidad pública, el empleo de calidad y los derechos de las mujeres».

Los socialistas esperan que “los parados, la juventud, las mujeres, los sanitarios, las personas mayores y dependientes, y todos aquellos que han sido olvidados durante los últimos tres años» hablen alto y claro» en las elecciones al Parlamento Andaluz.

Férriz anima a las mujeres andaluzas y a todo el feminismo a alzar la voz el 19J para que no gobiernen “los enemigos de las mujeres”, y Carmen Calvo afirma que “Moreno Bonilla ha sido quien abrió la puerta a Feijóo y a Mañueco al discurso machista y contra las mujeres en España».

Noel López “La corrupción ideológica del PP empezó en Andalucía y hay que evitar que entre el fascismo” Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha denunciado la “corrupción ideológica del PP hace tres años blanqueando a la extrema derecha, a pesar de la negativa del PP europeo”. “En Andalucía empezó la corrupción ideológica del PP y hay que evitar que entre el fascismo”, ha apostillado. López ha recordado el rechazo del PP a medidas fundamentales para superar la crisis económica que trajo la pandemia como la subida del SMI o abaratar el coste del combustible y la luz. “En nosotros reside el solventar esta situación, el que Andalucía tome la senda para mejorar y para reconstruir esa Andalucía que todos queremos, donde no hay odios, ni rencor y sí convergencia, consenso, diálogo y corresponsabilidad”.

Domingo, 8 de mayo de 2022. La vicesecretaria del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario, Ángeles Férriz, ha apelado, durante su intervención en la Fiesta de la Rosa celebrada en Armilla (Granada), a “reconquistar Andalucía el 19J, como ya se hizo un 28 de febrero”. “Va a haber una reconquista, la de la sanidad pública, la de la Dependencia, la de la educación pública, la de los derechos de los mujeres, la del empleo digno y de calidad y la de nuestros municipios”.

Férriz ha recordado que quedan “43 días para que los andaluces y las andaluzas podamos hablar alto y claro y van a hablar los 800.000 parados que han visto en tres años y medio que nadie les echaba cuenta y veían como millones se quedaban en un cajón y se anulaban las políticas y planes de empleo; los orientadores despedidos; las mujeres que han visto como se recortaban sus derechos a costa de tener el poder; los jóvenes que no han tenido ninguna política que les favoreciera, van a hablar los sanitarios, los 8.000 despedidos y los 12.000 que están en la incertidumbre”.

Férriz ha denunciado la “brecha sanitaria” que ha abierto Moreno Bonilla, entre los que pueden pagarse un seguro privado y los que no pueden y se quedan en su casa porque las listas de espera en la sanidad pública son enormes y no te atienden”. Además, ha hecho un llamamiento a defender en las urnas “con uñas y dientes lo que nos hace iguales”, frente a Moreno Bonilla, un “presidente suavón que lleva tres años y medio fastidiando la vida a los andaluces y andaluzas”.

Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE-A ha animado a “reivindicar todo lo que conquistamos y todo lo que queda por conquistar” en igualdad. “Creíamos que todo lo conseguido ya era nuestro, pero en estos tres años de gobierno de Moreno Bonilla son las mujeres las que más hemos sufrido las políticas de las tres derechas. El 19J nos la jugamos, porque no podemos permitir que gobiernen los enemigos de las mujeres, y hay muchas formas de atacar a las mujeres”, resaltó.

Férriz, que ha participado este sábado en el Foro de Igualdad del PSOE de Málaga, ha apremiado a que alcen la voz las mujeres, “los colectivos feministas, para que esta tierra siga siendo progresista, para que avance, y para ello tiene que gobernar Juan Espadas”.

Frente a los avances, la portavoz socialista ha criticado los ataques de las derechas a las mujeres: “cuando no gastas el dinero destinado a empleo, no apuestas por la dependencia, no gastas el presupuesto del pacto contra la violencia de género, sino que la niegas y la blanqueas, son las mujeres quienes pagamos el precio más alto y las más perjudicadas”. “El gobierno de Moreno Bonilla arremete contra el movimiento asociativo de las mujeres y lleva a cabo sibilinamente políticas que merman derechos y libertades”, ha añadido la diputada socialista.

Por su parte, y en el mismo acto la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha relatado que “Moreno Bonilla ha sido quien abrió la puerta a Feijóo y a Mañueco al discurso machista y contra las mujeres en España. Ha sido el maestro dentro del PP para decirle a este país que está abierto el discurso que nos hace retroceder, en un país al que le costó tanto la democracia”. “Moreno Bonilla ha ido de perfil con las mujeres y ha dinamitado todo lo conseguido, pero las mujeres andaluzas vamos a tomar la voz para decir que Andalucía es plural y libre”, ha aseverado.

