El PP podría perder el Ayuntamiento de Villarrasa

La dimisión de las concejalas de Más Villarrasa deja en minoría el gobierno de Arturo Alpresa.

Martes, 30 de noviembre de 2021. En la mañana de hoy, la portavoz del grupo municipal independiente Más Villarrasa, María del Carmen Picón, y la Tercer Teniente de Alcalde, Esther Ferreira, han entregado la carta de dimisión que deja en minoría al Partido Popular de Villarrasa.

La portavoz del grupo ha explicado en un vídeo difundido a través de las redes sociales las razones que han motivado la decisión de dimitir del gobierno municipal. Picón alude a su incompatibilidad con la forma de gestionar del equipo de gobierno, y a su disconformidad con los múltiples incumplimientos, tanto de las medidas programáticas como del acuerdo de gobierno que dio la alcaldía a Arturo Alpresa el pasado 15 de junio de 2019 tras las elecciones. “No me voy a callar ante tantos incumplimientos. Si no se cumplen los objetivos de gobierno ni se respetan los acuerdos, no tiene sentido seguir aquí”, aclara María del Carmen Picón.

La hasta ahora Primera Teniente de Alcalde asegura tener claro que no va estar en un gobierno que no le permita desarrollar el proyecto que la formación ofreció a Villarrasa. “Este alcalde actúa como si tuviera mayoría absoluta. No existe coordinación entre los equipos ni agenda de trabajo”, señala la portavoz.

La situación en el pleno del Ayuntamiento de Villarrasa queda con 4 concejales del Partido Popular al frente del gobierno, 5 representantes del Partido Socialista, y el grupo Más Villarrasa con dos concejales. “Seguiremos trabajando en el pleno para mejorar la vida de los villarraseros, y en la calle, siempre con actitud dialogante y de escucha para atender las necesidades de nuestros vecinos”.