El PP andaluz, ese partido de buenos amigos

Martes, 1 de junio de 2021. Un partido de buenos amigos. La llegada de Teodoro García Egea a Andalucía eligiendo líderes y laminando compañeros de solvencia acreditada, está dejando un panorama poco halagüeño, complicado y de incierto horizonte.

Tras ganar unas elecciones sevillanas y lograr abrir a los populares sevillanos en canal. Se oyeron palabras gruesas: Sinvergüenzas, judas, corruptos y toda una lista de descalificaciones cariñosas. Anuncios de querellas incluidas, que se disolvieron con la misma rapidez que un azucarillo en un café. La credibilidad del Alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez, el arenista repartidor de honras, ha quedado no tocada sino arrasada por una conducta poco ejemplar, con grabación incluida. Menos mal que en vez de abrirle expediente disciplinario, lo han nombrado Vicepresidente provincial del partido en Sevilla, casi ná. Se demuestra una vez más que este Partido Popular ya no es lo que era, sino el partido del tocomocho.

Lo que sin duda quedará para los anales de la historia popular sevillana será la felonía y bravuconada de un triste don nadie, que no tuvo mayor gloria y desfachatez que en sede parlamentaria, girarse a la intervención de su Presidenta, y compañera Virginia Pérez.

Todo el mundo traga, nadie dice nada en uno de los comportamientos más canallescos que se recuerdan entre populares andaluces. Quién ostenta el cargo de Parlamentario y Vicesecretario de Organización del PP andaluz, tiene la ocurrencia de plantar públicamente una moción de censura a la que legítimamente ha sido la ganadora de unas elecciones democráticamente celebradas en el PP sevillano. Juanma sólo tiene dos salidas, la pública reprobación, o lo fulmina de su cargo e incluso la cosa podría ir a más.

Alguien le debería explicar a este sin par personajillo de la política sevillana cómo se deben defender las siglas del PP.

Málaga, Córdoba, Jaén…

El congreso malagueño como era de esperar pasó sin pena ni gloria, tan sólo el pulso de Elías Bendodo convirtiendo a Patricia Navarro en Secretaria General en contra de los estatutos y por su santa voluntad.

De Córdoba ni me acuerdo, todo sigue igual en su más absoluta medianía desde los tiempos del habilidoso Juan Ojeda, pocos políticos se salvan del salmorejo cordobés.

Aunque Jaén fuera antes que Granada, poco que decir de la ciudad del Santo Reino. Eliminar cualquier resto de un lamentable pasado, era la consigna de Madrid y Sevilla. Poner tierra de por medio, a todo lo que oliera a Fernández Moya era el fin. Al final han pagado justos por pecadores, y el nuevo Presidente surge con fuerza de las bases, y de nadie es conocido. No pertenece a las familias de los Puche, Alcázar, Palacios, Sánchez, Montoros, etcétera. Sevilla y Madrid coinciden en él. Margen debe tener como cualquier otro. A trabajar toca.

Cádiz, Huelva, Almería

Por último Cádiz y Huelva más de lo mismo, dejando en Cádiz fuera de juego a una Secretaria General con discurso propio, pero siendo su cargo de Delegada del Gobierno incompatible, a diferencia de Málaga que si se puede, o al menos se va pudiendo. Huelva tiene bula de Juanma, prefiere no dañar al amigo, antes que reconstruir el partido que no existe. O incluso mandar al destierro a Loles López a trabajarse la provincia.

Almería ha sido de los últimos golpes de Génova, Juanma pide a Gabriel Amat que continúe con Javier Aureliano de Secretario General para preparar la llegada de Carmen Crespo, y poco después Teo lanza, su hueso envenenado. Gabriel fuera, el casadista Aureliano Presidente. Juanma una vez más noqueado. No por su culpa, sino porque a nadie con mediana inteligencia se le ocurre dejar el Partido Popular andaluz en manos de Loles y Toni. No vale pedir esfuerzos…

Granada, feudo soñado por Madrid

Un presidente de cortas luces políticas y nefasta estrategia política ha llegado a los populares granadinos, para sumar apatía, desorden y desánimo. Un joven político que lleva 20 años en política, de la mano de su tío el exalcalde de Alhendín José Guerrero, del que aun la justicia no ha dicho su última palabra. Habrá que esperar…

Fran (Rodriguez), el presidente de los populares granadinos ha tomado decisiones de calado político. La primera, elevar a su esposa a la categoría de jefa de prensa en la sede de los populares, para renglón seguido y ante el desconcierto y rumorología existente, llevarla a la Delegación de Gobierno, como una suerte de controler. Parece que en la delegación cuecen habas…

Dicen los que dicen, y saben que el delegado de gobierno no está manejando bien los tiempos de la política, y el bueno de Fran quiere controlar o saber a qué juegan allí.

La segunda decisión de este presidente fue la de invitar al tío José a su puesta de largo, y si fuera poco, señalarlo como su gran referente político.

Dos decisiones que ponen en evidencia el nivel de la sede popular. En venta por falta de ingresos y excesos de arrogancia y soberbias pasadas.

Los polvos de Pérez, traen estos lodos

Las continuas llamadas a la unidad popular en Granada, no son más que paños calientes a una desastrosa gestión política que tuvo su origen en las estrafalarias decisiones de Sebastián Pérez.

El llamado efecto Ayuso, en Granada se ha convertido desde hace algún tiempo en el lamentable efecto Robles. Los simpatizantes y militantes callan su profundo malestar ante la designación de este senador de basto C.V. Elevarlo a la vicepresidencia de una comisión que choca frontalmente con su nivel intelectual y académico, ha sido una afrenta al sentido común del centro derecha granadino.

Decisión tomada por el ex cunero Pablo Hispán, ex jefe de gabinete de Pablo Casado (fulminado esta semana del puesto), que llegó a Granada sin oficio ni beneficio, y que tras una segunda intentona, cogió la credencial de diputado y hasta siempre Granada.

El panorama granadino y popular no ha hecho más que calentarse. Primero y hace pocos días, al cumplirse el segundo año del mandato municipal, con una despiadada y genuina rueda de prensa muy típica del ex popular Sebastián Pérez, que si me permiten merecerá capítulo aparte. Sin terminar de digerir la rueda de prensa, nos desayunamos con la grabación de las negociaciones de la “Gran Granada” o cómo se desprecia a la ciudad de la Alhambra y a sus ciudadanos. Cambio de sillones, no trabajar, lucirse, y cobrar a fin de mes. Ese fue el reparto principal en la mesa de los políticos granadinos. Cómo 6 concejales, se repartieron Granada que en ningún caso querían enfrentarse a los grandes problemas de la ciudad. Sólo quieren lucir el palmito y mucha fama. Nula gestión, cero trabajo. Esa es ‘la Gran Granada’ resultante.

Para los miles de votantes que confiaron con su voto en la ilusión vendida han quedado desacreditados, y manchados para siempre como políticos. Quizás el mejor gesto que puedan hacer a la ciudad, sea pedir perdón y marcharse, de la Plaza del Carmen y de sus partidos. Lamentable imagen que dejan en el centro derecha granadino.

Pero como habrá más y mejor, ya lo iremos contando. Porque quien tiene grabaciones de frente, tendrá de espaldas, de perfil y de su sombra. Papeles para todos, se está anunciando…