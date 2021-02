El Pleno de Giahsa – MAS afronta este jueves los planes financieros para los próximos años con el rechazo y la desconfianza de más de una veintena de ayuntamientos

Alegaciones de la alcaldesa de Cañaveral de León

La primera voz que se alzó contra los nuevos planes financieros de la empresa pública fue la alcaldesa de Cañaveral de León, Mercedes Gordo (IH), quien tras el Pleno de la MAS en el que se dio el visto bueno a la tramitación de los presupuestos para 2021, registró un escrito de alegaciones en el que rechaza la operación financiera propuesta e impugna la sesión del pleno de diciembre pasado, al considerar que la convocatoria no siguió el procedimiento legalmente establecido, y que los alcaldes y alcaldesa carecían de una información lo suficientemente detallada como para tomar una decisión que compromete a los ayuntamientos con las entidades bancarias mucho más allá del mandato para el que fueron elegidos.

En el escrito de alegaciones, presentado en nombre del Ayuntamiento de Cañaveral el pasado 25 de enero, y dirigido a la presidenta de la MAS, Laura Pichardo, Mercedes Gordo califica como «muy grave» que se permitiese y efectuase la aprobación del Presupuesto 2021, «ya que la documentación que debía servir de base para tomar esta decisión no estuvo NUNCA a disposición de los miembros del Pleno, e incluso ni se pudo llegar a tratar durante el mismo porque era “confidencial”, según palabras del Director Ejecutivo (el dirigente del PSOE de Huelva Manuel Domínguez Limón)».

«Es más», explica la alcaldesa independiente, «pese a que el Director Ejecutivo expresamente dijo que antes de que finalizara el año íbamos a tener la hoja de ruta de la operación financiera que se pretende llevar a cabo, y que insistimos condiciona plenamente el Presupuesto 2021, a día de hoy seguimos sin información alguna al respecto. Destacar también que la operación plantea la posibilidad de volver a adelantar el canon este año, y cobrar ya por adelantado hasta el año 2037».

A través del perfil oficial en la red social Facebook del consistorio cañetero, la alcaldesa trasladaba ayer a sus vecinos su temor de que las alegaciones a los planes de la dirección de Giahsa MAS sean rechazados esta mañana por el Pleno de la MAS. «Mañana [por hoy jueves], 25/02/2021, se celebrará el Pleno de la MAS-GIAHSA en el que se resolverán las alegaciones y, si se rechazan, se aprobará definitivamente el Presupuesto», escribía Mercedes Gordo, quien denunciaba que «en la convocatoria de la sesión no se incluyen las citadas alegaciones, por lo que los representantes de los 66 Ayuntamientos que integran la MAS-GIAHSA irían al Pleno sin conocerlas», lo que para la alcaldesa cañetera supone «un nuevo caso de clara falta de información y transparencia, que se suma a los que ya se pusieron expresamente de manifiesto en el último Pleno, como consta en el propio borrador del acta de la sesión que nos ha sido remitido».

Gordo también anunció que «ante esta grave circunstancia, y dada la especial transcendencia del Presupuesto 2021 que se pretende aprobar», en pasado martes remitió a los otros 66 Ayuntamientos de la MAS las alegaciones que ha presentado. «Lo hicimos de manera oficial, a través del Registro Electrónico», precisa la alcaldesa.

«La propuesta que desde MAS-GIAHSA se lleva al Pleno de 25/02/2021, en base a un informe de los Servicios Jurídicos de la Entidad, es rechazar nuestras alegaciones», comunica el Ayuntamiento a los vecios de Cañaveral de León. «Todo ello pese a que en las mismas queda suficientemente acreditado, entre otras cosas, que se dan los supuestos previstos en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que el Presupuesto no salga adelante. En este sentido en el escrito remitido a los 66 Ayuntamientos hemos rogado que revisen nuestras alegaciones con sus servicios de Secretaría-Intervención, para que puedan fundamentar su voto en el Pleno en dicho criterio, no en la disciplina de partido. Defendemos que por encima de colores políticos e intereses de partido debemos estar del lado de nuestros vecinos, que son a los que efectivamente representamos y por cuyos intereses debemos velar. De hecho, insistimos, las alegaciones que hemos presentado son como Ayuntamiento, no bajo ninguna sigla política».

Llamamiento a participar activamente en el pleno y aviso de recurso contencioso administrativo

«Es tremendamente relevante, por la importancia de los asuntos a tratar, entre ellas la supuesta bajada del 5% de las tarifas, que todos los Ayuntamientos asistamos al Pleno de 25/02/2021», destacaba ayer el post publicado ayer en Facebook por Cañaveral de León. «De ahí que les hayamos animados a que si no puede asistir el representante titular lo haga el suplente, de manera que la voz de sus vecinos quede representada. En caso de no poder hacerlo ninguno de ellos les hemos animado a que deleguen el voto en otro miembro del Pleno de la MAS. Asimismo nuestra Alcaldesa se ha puesto a su disposición por si estiman oportuno hacerle esa delegación, que como es evidente votará en contra de la aprobación definitiva del Presupuesto 2021 planteado».

En cualquier caso, «vista la situación, y si finalmente dicho Presupuesto se aprobara», el Ayuntamiento de Cañaveral de León ha expresado su intención de recurrirlo por vía judicial a través de un recurso contencioso-administrativo «o cualquier otro que proceda en derecho». «Para ello, y al igual que venimos haciendo con todos los expedientes que afectan a este Consistorio y debemos litigar en los Tribunales, solicitaremos que sean los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Huelva los que asuman nuestra representación y defensa legal», explica el consistorio cañetero. «Por los contactos mantenidos nos consta que otros Ayuntamientos nos secundarán y le harán la misma encomienda», añade el post, en el que tras una detallada explicación de la visión visión municipal respecto de la situación y los planes para Giahsa, el Ayuntamiento subraya que «no estamos en contra de MAS-Giahsa, sino de la deficiente gestión que se viene haciendo de y desde la misma.»