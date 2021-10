El Parque Moret símbolo de la dejadez del Ayuntamiento de Huelva

El pulmón verde de Huelva se enfrenta a una obra por elecciones.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Martes, 19 de octubre de 2021. Desde Andalucía Por Si Huelva creemos que para la pervivencia del Parque Moret de Huelva, se precisa de una gran reflexión por parte del Ayuntamiento de Huelva, sobre qué quiere que sea este enclave natural en el futuro ¿Quiere que sea un pozo al que arrojar millones de euros cada vez que se acerquen próximamente elecciones? ¿Quiere que sea un espacio natural, aprovechando su orografía como son los cabezos para hacer un bosque urbano y zona de esparcimiento para disfrute de la ciudadanía? O a lo mejor, lo que quiere es un parque en el cual hacer actividades sin que se tengan los medios mínimos, para poder desarrollar eventos con alta concentración de personas. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos desde Andalucía Por Sí Huelva cuando vemos el profundo pasotismo que el señor Gabriel Cruz Alcalde de Huelva demuestra tras casi dos legislaturas, en las cuales no ha ejecutado un plan básico de mantenimiento y vigilancia para cuidar el pulmón verde de Huelva.

Creemos que con un adecuado plan de mantenimiento y vigilancia no se verían las imágenes de bancos de madera quemados, como lleva pasando desde hace pocos años, o no se verían los destrozos en muchos árboles, este enclave precisa de una buena inversión en personal y equipamiento para mantener de forma digna este parque. Aún esperamos que el Ayuntamiento de Huelva aborde de verdad la protección a la fauna silvestre, que aún resiste en algunas zonas del Parque Moret, a la cual le vendría muy bien que redujera los efectos trampa y las arquetas, que ya en continuas ocasiones les hemos denunciado por la línea verde, sin resultado, ya que por lo visto no procede proteger de la muerte a especies protegidas de herpetos, con la sencilla solución de reparar arquetas o tapar agujeros pronunciados o evitar el envenenamiento del agua por la continua deposición de pan de las personas van a “alimentar” a las aves que se encuentran en los estanques.

Ahora vemos como se saca a licitación un gran proyecto de reparación y adecuación del Parque Moret según van sonando los tambores de que se acerca el periodo electoral, viendo cómo se está desarrollando un proyecto de “adecuación” en un enclave natural cercano, tenemos demasiadas dudas de cuantas paralizaciones soportara esta obra. Pensamos que este nuevo proyecto se queda muy lejos de las necesidades reales que necesita el Parque Moret, con una necesidad acuciante de aseos públicos, fuentes para beber, áreas caninas próximas a las barriadas Santa Marta-Licinio de la fuente-Tres Ventanas y mobiliario que vaya en sintonía con el ambiente con lo que se debería seguir apostando por bancos de madera o hierro forjado, pero vemos con incredulidad como solo se va a ejecutar un módulo de aseos en todo el parque o como los nuevos bancos va a ser en plástico reciclado, un material que antes que tarde será la delicia para las personas que se dedican a realizar actos vandálicos.

Nos extraña profundamente la noticia de la renaturalizacion de los dos estanques del Parque Moret, cuando en la Fuente Vieja vemos el proceso contrario, con una desnaturalización de tal enclave verde, el cual servía de ejemplo de hacia donde tenían que ir los proyectos de renaturalizacion de los estanques del Parque Moret y Parque Zafra (Juan Ceada), aunque nos alegra que estas dos zonas de agua vayan a mejorar su imagen, aunque nos causa escepticismo alguna de las especies arbóreas que se van a usar, viendo como la falta de biólogos o botánicos versados en la materia dirían que se pueden usar los Olmos autóctonos, con los que contamos en el Cabezo del Conquero, reduciendo el coste de dinero y consumo de agua, algo que no parece posible en este proyecto, junto a gran falta de inclusión de los restos arqueológicos con los que cuenta ahora mismo este enclave natural.