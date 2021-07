El juzgado decreta el sobreseimiento provisional de la causa contra Ignacio Caraballo por presunto acoso psicológico y sexual a una ex dirigente provincial del PSOE de Huelva

La jueza Iniesta ordena a la Policía «extremar las medidas de protección a la denunciante», cuya abogada recurrirá el Auto en los próximos días.

Jueves, 29 de julio de 2021. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencia previas abiertas tras una denuncia por presunto acoso psicológico y sexual, presentada en octubre del pasado año por una ex dirigente provincial del PSOE de Huelva y ex asesora de la Diputación Provincial de Hueva contra el ex secretario general de la formación PSOE de Huelva y ex presidente de la institución supramunicipal onubense, Ignacio Caraballo.

El sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias se produce al «no resultar debidamente justificada la perpetración de la infracción criminal que haya dado motivo a la formación de la presente causa», según el auto de fecha 27 de julio de 2021 firmado por la jueza titular de Violencia de Género, Raquel Iniesta, quien se hizo cargo recientemente de la instrucción.

En el mismo Auto, Iniesta ordena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «extremen las medidas de protección y seguridad respecto a la denunciante, acorde al riesgo expresado en el informe de Valoración Policial del Riesgo».

La representación legal de la denunciante presentará la próxima semana recurso contra el archivo y solicitará que continúen las diligencias de investigación, según ha podido confirmar esta revista.

HORIZONTE JUDICIAL DESPEJADO

El sobreseimiento provisional ordenado por la jueza Iniesta despeja, al menos de momento, el complicado horizonte judicial al que enfrentaba el ex líder de los socialistas onubenses, que se vio obligado a dimitir de todas su responsabilidades orgánicas e institucionales tras conocerse la investigación abierta por el Juzgado de Violencia de Género.

En ese momento pesaba también sobre él la instrucción del conocido como caso Aljaraque, en el que tuvo la consideración de imputado al considerársele inicialmente colaborador necesario, por su doble condición orgánica e institucional, del presunto soborno que logró abortar una moción de censura contra la entonces alcaldesa socialista de la localidad onubense. Finalmente, la Fiscalía no consideró suficientemente acreditada la participación del ex líder socialista en el caso y solicitó su desimputación, manteniendo los cargos contra el resto de los acusados.

