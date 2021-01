El Gobierno incumple los acuerdos para rebajar el IVA de los instrumentos musicales

“El Gobierno PSOE-UP actúa como si el Senado y sus acuerdos no valieran para nada”, ha reprochado este jueves el senador de Compromís, Carles Mulet, quien ha que el Gobierno insista en que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido que transpone una Directiva europea, no recoge los instrumentos musicales, destinados o no a la enseñanza, entre los bienes a los que se puede aplicar un tipo reducido del Impuesto.

Lo cierto es que en otros países europeos los instrumentos musicales tienen una fiscalidad menor. Para Mulet “es inexplicable que un Gobierno progresista que dice apoyar a la cultura no contemple esta expresión musical y académica dentro del denominado IVA cultural y dé apoyo a la música de una forma clara bajando el IVA del 21 al 10% en la compra de instrumentos musicales cuando se aprobó una moción por los grupos del Senado que instaba al Gobierno a rebajar el IVA de los instrumentos musicales del 21% actual al 10%”. En la pregunta al Ejecutivo Mulet interpelaba: “¿Qué medidas y en qué plazo piensa adoptar el Gobierno para hacer efectiva esta petición?”.

En su respuesta el Ejecutivo ignora la pregunta “y, o bien tienen un problema de comprensión lectora, mala fe o se hacen los locos», sostiene el senador de Compromís, «porque no contestan como es habitual a la pregunta y nos derivan al Anexo III de la Directiva, que no recoge los instrumentos musicales, destinados o no a la enseñanza, entre los bienes a los que se puede aplicar un tipo reducido del Impuesto”. Para la coalición esta respuesta supone un menosprecio al papel tanto del Senado como de las iniciativas de sus grupos y a las demandas de un amplio colectivo que agrupa a cientos de miles de familias y músicos y ha insistido en la necesidad que el Gobierno escuche a los grupos del Senado y ejecute la moción de Compromís aprobada para que los instrumentos musicales tengan, como merecerían, un tratamiento fiscal claramente diferenciado como, recuerdan, ha hecho Portugal bajándolo del 23 al 13% o Luxemburgo, que aplica el superreducido del 3% o Italia, que financia la compra de instrumentos para compensarles el IVA.

Mulet ha recordado que la rebaja del impuesto supondría una reduccion de la recaudacion de 11,08 millones de euros, una “cantidad perfectamente asumible que ayudaría a las familias que lo están pasando mal en el actual contexto”.

según el Ministerio de Cultura; y se estima que la rebaja podría beneficiar a unas 750.000. En el sector, músicos aficionados y profesionales, estudiantes, profesores, editoriales, luthiers, fabricantes, comerciantes y personas relacionadas con la industria musical, no se entiende este agravio comparativo con otros sectores culturales y se pone como ejemplo la política que se ha llevado a cabo en diversos países europeos.