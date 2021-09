El cine se escribe en femenino

WofestHuelva abre su VI edición marcada por la presencialidad y el regreso de los encuentros con directoras.

Jueves, 23 de septiembre de 2021. «Es una alegría celebrar el cine dirigido por mujeres y que hayáis contado con nuestra música para un proyecto tan hermoso». Con esa frase y con buena música escrita en femenino arrancaban Miriam Pérez y César López (de la banda onubense Och8 Vientos) la sesión inaugural de la VI edición de WofestHuelva, que este año está marcada por regreso al Gran Teatro, a la presencialidad y a los encuentros con las directoras.

La situación sanitaria por el coronavirus ha vuelto a retrasar medio año la cita de Huelva con el cine hecho por mujeres, pero puede que la espera haya merecido la pena. Paula Palacios y Mariana Barassi estarán en Huelva para presentar in situ al público sus películas, ‘Cartas mojadas’ y ‘Crónica de una tormenta’ mañana viernes y el próximo sábado, un “privilegio”, en palabras de la directora de la muestra, María Luisa Oliveira, después de casi dos años de virtualidad que, se quiera o no, nunca es lo mismo que tener a las realizadoras en el mismísimo Gran Teatro.

WofestHuelva ha abierto hoy al fin sus puertas en una tarde noche en la que se ha hablado de mujeres y de su papel en una industria en la que aún no están representadas, pese al destacado trabajo que hacen. De hecho, la muestra evidencia con su programación que el cine realizado por mujeres no es un género en sí mismo ni está hecho para mujeres: drama, cine documental, comedia y thriller están presentes en un cartel de películas que brilla por sí mismo con un abundante palmarés de premios y nominaciones. Nada menos que seis largometrajes de estreno en Huelva en la gran pantalla, a los que se suman los siete cortometrajes realizados por ocho directoras onubenses que han presentado sus trabajos al premio Made in Huelva que, patrocinado por el Consejo Social de la Universidad de Huelva, nació hace ya cuatro años con el objetivo de incentivar la creación de las directoras dándoles la oportunidad de mostrar su talento en su tierra.

Precisamente a esas ocho directoras se dedica en exclusiva la primera sesión de mañana viernes, con la proyección de todos los cortos, y también la del sábado, que cerrará la muestra y en la que el presidente del Consejo Social de la UHU, José Luis García-Palacios, entregará el Premio Made in Huelva, dotado con 1.000 euros, a alguna de las cinco finalistas del certamen: María Barragán, por Mamá no trabaja; Clara Carrasco y Sara Marín, codirectoras de Untitled; Rocío Gálamo, por De procesión, poeta; y Anita Leblanc, por Imperativo económico.

El primer aperitivo de WofestHuelva ha tenido lugar esta tarde en el campus virtual de la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde María del Puy Alvarado, una de las productoras más importantes de la industria audiovisual española, ha ofrecido la masterclass online ‘Apuntes para la Dirección de Producción y una perspectiva del tiempo’. Luego ha llegado en el Gran Teatro la puesta de largo de la muestra con el estreno de la película El agente topo, de la directora Maite Alberdi y nominado a dos premios Óscar de la Academia de Cine norteamericana, entre otros reconocimientos.

Las proyecciones del viernes comienzan en la Universidad de Huelva, donde se proyectará el documental ‘Cartas mojadas’, en una sesión dirigida a profesores y alumnos de la propia UHU y estudiantes de Secundaria que contará con la presencia y la participación de la directora, Paula Palacios. Por la tarde, el Gran Teatro acogerá la presentación de los cortometrajes participantes de ‘Made in Huelva’ a las seis de la tarde. Después, a las 19:30, Paula Palacios presenta sus ‘Cartas mojadas’, Premio del Público de la Sección de Documentales del 23 Festival de Málaga y Nominado al Mejor Documental en los Premios Goya 2021 y los Premios Platino. La jornada se cierra a las 22.00 con la proyección de la película franco suiza Pearl.

La clausura de WofestHuelva, el sábado, vendrá marcada por la entrega del Premio ‘Made in Huelva’ y, como cierre de esta VI edición, la proyección de ‘Crónica de una tormenta’, que contará con la presencia de su directora, María Barassi.

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Universidad Internacional de Andalucía en su sede Iberoamericana de la Rábida, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la UHU y Puntaser S.L.