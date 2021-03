El Ayuntamiento busca desbloquear el desarrollo urbanístico del Ensache Sur

Martes, de marzo de 2021. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado inicialmente el nuevo proyecto de reparcelación destinado a “dar viabilidad técnica y jurídica al desarrollo urbanístico del Ensanche Sur, desbloqueando un sector estratégico para el progreso de la capital, para la fusión del casco urbano con la Ría y la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico”, ha informado en rueda de prensa el teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez.

Como ha destacado el edil, se da así “un paso imprescindible para la urbanización del futuro Parque del Ferrocarril, esencial para vertebrar la nueva zona de expansión; o la concesión de licencias de obras para construir equipamientos tan importantes como el colegio público que promueve la Junta de Andalucía, necesario para dar cumplida respuesta a la altísima demanda de plazas escolares en colegios públicos que ha venido registrando la zona Centro”.

Dando cuenta de los antecedentes que han derivado en la situación actual, Gómez Márquez ha explicado que “como consecuencia del estado concursal del agente urbanizador y a raíz de la sentencia judicial que anuló el anterior proyecto de reparcelación, los suelos han permanecido en situación de bloqueo de la que es preciso y urgente salir por el bien de todos”. Por ello, desde el Ayuntamiento, como propietario, pero fundamentalmente como máximo responsable del desarrollo urbanístico de la ciudad, se ha asumido “un rol proactivo para desencallar esta cuestión, estableciendo una interlocución constante con muchos de los propietarios”, ha apuntado el edil, remarcando que el Ensanche es “un sector de una enorme extensión, con una estructura de la propiedad muy fraccionada y donde convergen múltiples intereses a los que se debe atender con equidad y proporcionalidad”. En este punto, el concejal ha refrendado la voluntad del equipo de Gobierno, con el alcalde Gabriel Cruz al frente, “de ejercer un liderazgo activo en torno al Ensanche Sur para favorecer su despegue y crecimiento, convencidos de que su éxito puede redundar en la imagen que proyecta nuestra ciudad como espacio abierto a la inversión y el desarrollo económicos”.

El proyecto de reparcelación es una operación urbanística consistente en la agrupación o reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una unidad de ejecución para su nueva división ajustada a los instrumentos de planeamiento, con adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos. El objetivo es regularizar las fincas existentes, distribuir de manera justa los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística y de su ejecución; localizar el aprovechamiento urbanístico en suelo apto; y adjudicar al municipio los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

Por mandato judicial

Las sentencias del Juzgado de los Contencioso Administrativo de Huelva y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habían anulado el Proyecto de Reparcelación del Sector Ensanche Sur, aprobado a finales de 2008.

A día de hoy, está más que desaparecida la causa que provocó la anulación del proyecto de reparcelación originario: la desafectación de los bienes demaniales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que en su momento estuvieron afectos al servicio ferroviario, una vez se puso en marcha la nueva estación de trenes y procederse a la desafectación de tales terrenos (37.170 m2) por parte del Consejo de Administración de ADIF.

La Junta de Compensación del Ensanche Sur, donde se agrupan todos los propietarios del sector, no validó el nuevo proyecto de reparcelación en la asamblea convocada a tal efecto el pasado 11 de enero. Desde entonces, el Consejo Rector de la Junta de Compensación no ha realizado gestión alguna para avanzar en la gestión del sector y eliminar la actual situación de inseguridad jurídica generada por la anulación del proyecto de reparcelación.

El nuevo proyecto de reparcelación se ajusta al máximo al aprobado en su día, pudiendo considerarse una continuación del anterior, incorporando las modificaciones estrictamente necesarias que derivan de cuestiones normativas o de derechos fundamentales, y sin afectar los derechos consolidados de los propietarios y agentes involucrados.

“Huelva tiene que avanzar y el interés general prevalece sobre intereses particulares que no pueden seguir demorando este desarrollo, por todo lo que pone en juego para dotar a Huelva de equipamientos y usos esenciales para un futuro de prosperidad”, ha manifestado el teniente de alcalde, haciendo hincapié en la importancia de contar con un nuevo proyecto de reparcelación, ya que “hasta que éste no se encuentre registrado, no pueden concederse licencias de obras en el sector, dándose la circunstancia de que hay peticiones para la construcción de dos equipamientos de indudable interés general -un colegio público promovido por la Junta de Andalucía; y una residencia para personas de la tercera edad de iniciativa privada- que no pueden ser atendidas por el Ayuntamiento de Huelva”.

De hecho, según ha informado el edil, “a la vista del interés general de estas dos actuaciones, el Ayuntamiento ha planteado a los actuales propietarios de esos suelos -SAREB y Desarrollos Onuba Aestuaria-, cuyo destino es convertirse en parcelas de dominio público por cesiones gratuitas al Consistorio, viabilizar ambas construcciones mediante la figura de la ocupación directa de los terrenos, si bien no hemos obtenido respuesta de ninguna de estas entidades”.

En definitiva, como ha apuntado Gómez Márquez, “son muchas las cuestiones que nos cargan de razones y argumentos para aprobar de manera inicial el nuevo proyecto de reparcelación, en primera instancia, porque estamos exhortados a dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Además de por la propia inactividad de la Junta de Compensación de elaborar y aprobar un nuevo proyecto de reparcelación; así como por el incumplimiento manifiesto de dicho órgano y de su agente urbanizador con las obras de urbanización establecidas en el Plan de Etapas”. Motivos a los que se añaden la paralización de expedientes de licencias de obras para edificaciones de interés general de Huelva y la falta de respuesta al expediente de ocupación directa de estas parcelas.

FUENTE: Ayuntamiento de Huelva