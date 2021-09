El alcalde de Málaga asiste, como cada año, a un acto de exaltación franquista en homenaje a las 3.406 personas “asesinadas en Málaga por los republicanos por ser ricas, católicas, de derechas o de Falange…»

En la ceremonia, promovida por el profesor jubilado Antonio Nadal, ex socialista y ex comunista, y presentada de forma repugnante por el militante de derecha extrema Manolo Reina, se cantó entre banderas de España el himno nacional con la letra de Pemán, el escritor del régimen de Franco.



El año pasado, la Asociación Cultural «La Desbandá» denunció “la manipulación de la historia”, la “manipulación de los datos” y las falsedades que se pronunciaron durante la concentración franquista.



Martes, 28 de septiembre de 2021. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, asistió el jueves pasado, como todos los años, al acto franquista de homenaje a las 3.406 personas “asesinadas” por los republicanos “entre el 18 de Julio de 1936 al 7 de febrero de 1937 en Málaga capital y su provincia”, según Manolo Reina, militante de derecha extrema y uno de los promotores y presentador de la ceremonia quien el año pasado afirmó que fueron “asesinadas por los republicanos por ser ricas, católicas, de derechas o de Falange… sin ser sometidas a juicio previo”. Al acto, convocado por la Asociación Cultural ‘Ahora España’, a iniciativa de Antonio Nadal, profesor jubilado exsocialista y excomunista, acudieron cerca de 50 personas, entre ellas la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.

Durante el homenaje, celebrado en el Cementerio de San Rafael de Málaga, el sacerdote José Dieguez “ofició un responso en memoria de los fallecidos de ambos bandos (?) y canto ‘La muerte no es el final’”, según la nota difundida por el presentador Reina, quien habló de “la necesaria reconciliación entre los bandos enfrentados”. Aunque las palabras que pronunció, previas a la intervención del alcalde de La Torre, que las asumió enteras y que pueden escucharse en el vídeo que acompaña a esta información, fueron repugnantes, describiendo uno de los miles de crímenes que tuvo que evocar para la difícil tarea de reconciliarse con el ‘otro bando’.



Por su parte Antonio Nadal, político venido a menos, que militó en las filas de la izquierda durante los años de la transición y ahora es reconciliador a tiempo completo, destacó la importancia que tiene un acto “dedicado a la memoria de los fallecidos y a la definitiva reconciliación de una guerra entre hermanos”, palabras que tal vez en la boca de otra persona fueran como más fáciles de asimilar.







El alcalde De la Torre, aseguró durante el homenaje que había aceptado “con gusto” la invitación recibida en “el 85 aniversario del fusilamiento”. Y afirmó, con ese lenguaje pseudoculto o pseudointelectual que utiliza en sus improvisaciones, y que solo produce frases banales y lugares comunes, que había que “recordar la historia, pero con ánimo de concordia. Entiendo la memoria si es para la concordia, si no, no tiene sentido. La memoria para la discordia no vale, es destructiva, es disolvente, no nos cohesiona”. (En fin…).

Además, De la Torre animó, reiteradamente tendencioso o falto de imaginación, a “profundizar en la historia para ver por qué hubo esa Guerra Civil. Por qué España no fue capaz de construir en el siglo XIX [?] una sociedad más ilustrada, más cohesionada, que pusiera más el acento en la educación. En esa educación está la historia”, eso sí, “siempre buscando las posturas constructivas, buscando la concordia”… la verdad es que las palabras de De la Torre, en un tono de maestro de escuela básica impartiendo clase hacia unos ignorantes alumnos ánsiosos de su saber, fueron pobres, repetitivas y cargadas de simplezas.

Al finalizar el acto, y al igual que el año pasado (VÍDEO), “se entonó el Himno Nacional con la letra de José María Pemán que, parte del público, cantó”, asegura Reina. Pemán fue uno de los escritores favoritos del régimen del dictador Francisco Franco.

El año pasado la Asociación Cultural «La Desbandá» emitió un comunicado (AQUÍ) en el que denunció “la manipulación de la historia”, la “manipulación de los datos” y las falsedades históricas que se dieron en la concentración franquista de aquel 25 de septiembre. Asegurando también que se mintió sobre la falta de homenajes a las personas que sacaron de la prisión para fusilarlos, ya que “debemos también recordar que la dictadura franquista exhumó y dio un funeral de estado en Málaga a todas las personas fusiladas en el Cementerio San Rafael entre el 18 de julio de 1936 y febrero de 1937. Y que para albergar sus restos se construyó un monumento panteón en la Iglesia Catedral de Málaga que llamaron la Capilla de la Victoria”. Por último, protestaban por la presencia del alcalde en este tipo “de acto sesgado”.

Por su parte, Ignacio Trillo, ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, se preguntaba también el año pasado (AQUÍ) si “¿de verdad pretenden los promotores del acto un acercamiento sincero entre partes antagónicas para la reconciliación en vez de producir arcadas de rechazo cuando lo que se exhibe es una patética tramoya enmarcada en la involución política actual que pretende un puñado de nostálgicos de la extrema derecha con encubrimiento cuando no falseando la historia que transcurrió?”.

El impulsor de esta convocatoria, al igual que la del año pasado, es Antonio Nadal, un personaje muy paseado en la sociedad malagueña cuyo afán protagónico es bien conocido. Profesor jubilado de Historia fue secretario del comité provincial del PSOE de Málaga, miembro del regional de Andalucía y vocal del nacional (1975-1976). En desacuerdo con la confección de las listas electorales para las elecciones de junio de 1977 fue baja en el PSOE en septiembre de ese año. En las elecciones generales de octubre de 1982 fue candidato independiente por el Partido Comunista de España en Málaga. (Para más información puede leerse su ficha de la Fundación Pablo Iglesias (AQUÍ).