Documento: lo que dice la Sentencia de Ausbanc sobre Unicaja, Cajasur, Caja Rural, Caja Jaén y la RTVA

Extractos con los apartados referidos a las entidades financieras andaluzas y la RTVA, donde Joaquín Durán permitió el manejo de Pineda.

Viernes, 16 de julio de 2021. Cuatro entidades financieras andaluzas, Unicaja, Cajasur, Caja de Jaén y Caja Rural del Sur, junto a la RTVA aparecen de forma destacada en gran parte de los 195 folios de que consta la sentencia por el denominado Caso Ausbanc/Manos Limpias. Las cinco instituciones fueron objetivos preferentes en Andalucía por parte de Luis Pineda y su banda, según queda acreditado judicialmente en la Sentencia 00014/2021 fechada el pasado 9 de julio, hace una semana.

También la organización de consumidores Facua y en concreto su entonces Portavoz Rubén Sánchez, aparecen mencionados por el brutal acoso al que les sometió el clan Pineda y que fue sancionado por los tribunales en su momento.

La Sentencia judicial ha sido dictada en la Sección 4ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. La ponente de la misma ha sido la magistrada Teresa Palacios en un tribunal presidido por Angela Murillo e integrado por un tercer magistrado, Juan Francisco Martel.

Dado que en Confidencial Andaluz nos hemos venido ocupando de este escándalo político, social, judicial y financiero desde la detención de Luis Pineda y sus ayudantes, ponemos hoy colofón con un amplio extracto documental de la Setencia conocida esta semana, y en concreto reproducimos todo cuanto se dice referido a Unicaja, Cajasur, Caja de Jaén, Caja Rural y la RTVA.

Por cierto que en el apartado dedicado a la empresa publica de radio y televisión se hace constar, entre otras cosas, lo siguiente:

«En dicha documentación figura que, en acta del Comité de Antena, de 13 de marzo de 2013 y de 2 de junio de 2015, (folio 5560), se aprobó la financiación de los derechos de antena de los programas antes referidos, respondiendo a un contrato entre AGROEDITORA representada por Luis Pineda y la RTVA representada por Antonio Joaquín Durán Ayo y otro contrato en nombre de RTVA representada por Carmen Estero Balleto»

«Se tenía que haber contado con estas personas a fin de que hubieran depuesto sobre los extremos de la contratación que a tenor de la defensa de Luis Pineda venía amparada en la Ley 30/2007 de la contratación pública (artículo 13.2ª), y además poder saber en este caso, la incidencia de figurar en la emisión de los capítulos otros tantos patrocinadores, sin que con las lagunas expuestas se pueda determinar estar en presencia de un delito contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones, como sostiene el Ministerio Fiscal, procediendo absolver a Luis Pineda Salido de dicho delito ante la insuficiencia probatoria de los hechos que se describen en el escrito de acusación»

De haber comparecido en la Causa Joaquin Durán y Carmen Estero, quizás el tribunal hubiese tomado en consideración actuaciones presuntamente delictivas cometidas por la organización de Ausbanc y determinados funcionarios de la RTVA, como el exdirector de Antena del que se demostró la percepción de cantidades dinerarias a través de facturaciones ficticias hechas desde un restaurante familiar, hechos por los que fue cesado y despedido.

2.1-CASO SEVILLA

Entre AUSBANC y UNICAJA se había establecido una relación de unos veinte años atrás por los convenios de publicidad, patrocinios y participación en eventos, habiendo abonado en los últimos cinco años la caja a las sociedades vinculadas a AUSBANC: en el año 2010, 77.633, 20 euros, en el año 2011, 77.633,20 euros, en el año 2012, 75.998 euros, en el año 2013, 228.721,88 euros, en el año 2014, 286.979,32 euros y en el año 2015, 472.971, 05 euros.

El presidente de UNICAJA, por hechos ajenos a dicha entidad, se encontraba investigado en el denominado “Caso ERE”, Diligencias Previas 174/11 y 6645/15 seguidas en el Juzgado de Instrucción 6 de los de Sevilla, estando personado con un abogado de Sevilla como acusación popular el sindicato MANOS LIMPIAS.

Luis Pineda Salido, aprovechando la circunstancia de las fusiones de las cajas y la posible salida a bolsa de UNICAJA, inquietó a Braulio Medel y a Ángel Fernández Noriega, secretario general de Unicaja, por la adversa situación que para dicha caja podía suponer en vistas a aquellos acontecimientos la imputación de su presidente, logrando ante esa preocupación que a cambio de que la entidad que el primero presidía abonase con anterioridad a la declaración judicial a prestar por Medel en el año 2016 la suma de 600.000 euros y otros 400.000 euros hasta completarse el millón de euros días más tarde, se empeñaría en la desimputacion de dicha persona, de lo que estaba al tanto el también acusado Miguel Bernard.

Los acontecimientos se sucedieron como sigue:

Si bien en la declaración judicial de 12 de junio de 2014, Braulio Medel se acogió a su derecho a no declarar, para la fijada en el año 2016, desde los cuatro meses anteriores estuvieron en continuo contacto Pineda y el secretario general de UNICAJA, participándoselo al investigado a fin de preparar conforme a lo convenido la declaración de Medel, que se señaló para el día 17 de febrero de ese año, desarrollándose conforme al guión diseñado por Pineda y del que venían estando al tanto Fernández Noriega y Medel.

Tras la declaración judicial de Medel, en una intervención pública recogida en la prensa, Luis Pineda dijo, que, si bien en su momento llegó a pedir la dimisión de Medel al frente de UNICAJA, la declaración de dicha persona el día anterior, había sido abrumadora de datos, precisa y detallada, avanzando que incluso se planteaba pedir el cambio de su situación procesal al considerarle más bien un testigo cualificado.

Los pagos efectuados fueron de la siguiente manera:

El 14 de enero de 2016, UNICAJA efectuó un pago de 115.000 euros en dos transferencias por importes de 57.500 euros a favor de AGROEDITORA SL.

El 23 de enero de 2016, UNICAJA efectuó un pago de 306.000 euros en diez transferencias: cuatro a favor de AUSBANC EMPRESAS por un total de 193.828 euros, tres a favor de Desarrollos Turísticos y Sociales (Viajes AUSVENTURA), por 63.492 euros, una a favor de PRODUCCIONES ZAPALLAR SL, por 30.000 euros, una a favor de AGROEDITORA SL, por 15.680 euros y otra a favor de DINERO Y SALUD SL, por 3.000 euros.

El 2 de febrero de 2016, UNICAJA efectuó un pago de 185.000 euros en dos transferencias: una por importe de 115.000 euros a favor de AGROEDITORA SL, relativa a las “Jornadas del aceite”, y la otra transferencia por importe de 70.000 euros a favor de AUSBANC EMPRESAS, vinculada al pago del ICTRA.

Para el segundo bloque de pago, por 400.000 euros, Pineda se lo requirió a Fernández Noriega en mensajes de SMS de 19 de febrero de 2016 en el que le decía “Ángel tengo hasta el miércoles de la semana próxima para cumplir con mi palabra. Tenéis que abonar los 400 adeudados y de los que tienes todos los documentos y facturas”, con la misiva al final del texto de “O no respondo”, siendo el 29 de febrero siguiente cuando dicho acusado le ordenó al abogado de Sevilla que el día 1 de marzo presentase el escrito interesando la desimputación de Braulio Medel, debiendo remitirle la acreditación de haberlo efectuado, tras lo que ya con dicho documento se lo hizo llegar a Medel a través de su secretaria, a la que le indicó que en el sobre pusiera las palabras “ A la atención de Don Braulio Medel”, “Remite Luis Pineda”, “Misión Cumplida”.

Los pagos se enmascararon en acuerdos para patrocinios, inserciones publicitarias e ITCRA, que habían convenido Pineda y Fernández Noriega el día 29 de diciembre de 2015.

No consta la participación de Alfonso Solé, Teresa Cuadrado, María Mateos, Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis Suárez en estos hechos.

2.7 OTROS CASOS:

a) caso FACUA

Por la representación de Unidas PODEMOS se sostiene que:

Tras la sentencia condenatoria a AUSBANC, Luis Pineda y Luis Suárez al pago de 90.000 euros a Rubén Sánchez por recibir presuntamente una subvención encubierta y posteriormente intenta imputarle en varias ocasiones en un procedimiento iniciado con motivo de unas facturas falsas de UGT.

El motivo de la denuncia e intentos de imputación no obedecía a actuaciones presuntamente delictivas de Don Rubén, siendo el único objeto de la denuncia la “venganza” de Luis por la sentencia condenatoria a favor de Rubén, así como la presión de FACUA como su directa competidora como Asociación en defensa de los consumidores y usuarios, ya que Rubén es el portavoz de dicha asociación.

No consta que en la causa penal incoada a raíz de la denuncia que se dictase resolución por falsedad de la imputación con la que se pretendió que fuera tenido en esa condición Rubén Sánchez, procediendo de oficio contra MANOS LIMPIAS, que fue la denunciante, ni que aquel formulara denuncia por haberse solicitado su imputación en el procedimiento penal seguido en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla.

3. Utilización de los procedimientos judiciales por AUSBANC para negociar con las entidades.

Una de las fórmulas para recibir fondos de las entidades bancarias y mercantiles de otro signo, estaba relacionada con los procedimientos civiles iniciados por AUSBANC CONSUMO, en la única idea de darlos por acabados de lograrse el acuerdo económico, para lo que operaba como forma de presión el ejercicio de las acciones ejercitadas ante los órganos judiciales.

Los acontecimientos son los que siguen:

3.1, 3.3, 3.4 y 3.5-Caso redondeo Caja Jaén, cláusula suelo Málaga, fusión Unicaja- Ceiss, Caso León.

La entidad bancaria UNICAJA desde hacía veinte años venía manteniendo relaciones con AUSBANC, efectuándole pagos a través de convenios publicitarios, patrocinios, adquisición de informes trimestrales denominados ITCRA y otros eventos, a cambio de evitarse que se le interpusieran demandas de acción colectiva por AUSBANC CONSUMO y de asegurarse una publicidad positiva en las revistas de ese grupo, lo que caso de no atenderse a tales reclamaciones dinerarias daría lugar a la activación de demandas en ejercicio de acciones colectivas, reactivación de procedimientos de la misma naturaleza de esa acción, suspendidos, y se tornaría en una publicidad negativa, aspectos que por afectantes a la reputación de la entidad al no poder controlar el uso indiscriminado que hacía Pineda, modulando aquellos en pro de sus intereses económicos, pesaron para que se aviniera a efectuar los ingresos a los que era requerida, logrando de este modo dicho acusado que contra el presupuesto de UNICAJA entre los años 2013 y 2014, se le pagase la suma de 298.328,32 euros.

Entre el día 1 de enero de 2011 y el día 29 de julio de 2015, UNICAJA abonó un total de 506.046, 23 euros a las sociedades del grupo AUSBANC, mientras que desde esa fecha hasta la de 2 de febrero de 2016, pagó un total de 1.029,151, 04 euros.

En el año 2005, AUSBANC CONSUMO había interpuesto una demanda contra la Caja Provincial de Ahorros de Jaén por el redondeo al alza del interés variable en los contratos de préstamos y de crédito concedidos por dicha entidad, estimándose parcialmente a favor de la asociación en la sentencia de 19 de junio de 2006 de la Audiencia Provincial de Jaén, que confirmaba la de la instancia, deviniendo firme en STS Nº663/2010, de 4 de noviembre de 2010. La sentencia estimatoria desestimó incluir los pedimentos de AUSBANC relativos a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula abusiva y por los intereses dado que no estaban llamados al procedimiento los perjudicados, quedándoles a estos la vía de acudir a la entidad bancaria a reclamar por dichos conceptos.

A partir del mes de mayo de 2010 Caja Jaén se fusionó con UNICAJA, siendo que en el año siguiente Luis Pineda insistió en mantener una reunión con el presidente y el secretario general de UNICAJA para llegar a un acuerdo extrajudicial, remitiéndose por la acusada Rosa Aparicio por orden de Pineda, sin otra intervención por aquella, al secretario general de la caja, los documentos de una propuesta de pago con la siguiente misiva:

“En línea con lo que se ha firmado con otras cajas que han sido condenadas como esta que habéis absorbido y por lo tanto os obliga a vosotros ahora. Lo mejor es que se firme como está, a nombre de Caja Jaén y así no se contamina ni cita si quiera a Unicaja. Es la mejor solución y finiquitamos este asunto de la mejor manera posible. Firmar significa resolver y pagar. Además, Unicaja no ha tenido ninguna demanda y me parece que esto aclara la buena llevanza de nuestras relaciones hasta la fecha”.

El acuerdo comprende tres conceptos:

1. Honorarios de gestión…125.000 euros

2. Fondo para pagar a los perjudicados. Si hubiera sobrante a los 3 años se lo quedaría AUSBANC…125.000 euros.

3. Organización de una jornada sobre el aceite de oliva…50.000 euros.

Las mencionadas jornadas sobre el aceite de oliva estaban relacionadas con la revista Alcuza y los pagos se realizaban en la cuenta bancaria de AGROEDITORA SL, administrada por Luis Pineda.

Se remitía también el “Convenio institucional de continuidad 2011” con UNICAJA, por cuya contratación tendría que abonar la entidad 255.955 euros. Como quiera que no se atendieran esos pagos, siguió insistiendo el acusado en el año 2013 conminándole en una nueva misiva que decía “Muy importante dar una solución a la demanda colectiva planteada en Málaga y que está parado por acuerdo de las partes y hay que resolverlo o nosotros lo reactivaríamos el próximo 25 de julio. Ángel estos dos temas son absolutamente improrrogables, o lo resolvemos o tiramos para adelante y después vendrá el llorar y el crujir de dientes y ya no habrá solución”

Tras dicha comunicación y una reunión mantenida entre Pineda y el secretario general de UNICAJA, como quiera que no se atendiera a los pagos relativos al “Convenio de publicidad 2013”, siendo los importes de las facturas de 968.012.10 euros y 242.000 euros por patrocinio en unas jornadas profesionales del aceite de oliva, el acusado le inquirió nuevamente a través de una carta que envió la secretaria de Pineda al secretario general de la entidad bancaria, cuyo tenor, al dictado de dicho acusado que le recordaba la actuación pasiva y puntual en los juzgados de Málaga por parte de AUSBANC habiendo cumplido con lo establecido en la hoja de ruta antes de agosto, era el siguiente:

“Ángel el asunto es muy sencillo, o están los convenios que están en tu poder y te vuelvo a enviar firmados, sellados y atendidos los pagos correspondientes antes del 1 de diciembre o por nuestra parte, y bien que lo lamento, hemos terminado nuestras relaciones y variamos el rumbo de nuestras decisiones. Por lo menos en lo que se refiere al incidente judicial que se sigue en Málaga. Todo tiene un límite y este ha sido sobrepasado ya con creces por vuestra parte. Creo que 5 meses de trabajo y espera justifican el tono de este escrito.

NOTA 1. Los convenios y documentos que se citan están enviados por mensajero hoy mismo, no obstante, todos ellos han sido presentados y enviados por mensajero en no menos de cinco ocasiones, alguno de ellos durante la baja de tu secretaria.

Sólo adjunto en este email un breviario de prensa con artículos publicados sobre Unicaja/Braulio Medel.

NOTA 2. No espero contestación ni llamadas, sencillamente el cumplimiento. No quiero polémicas, el día 1 de diciembre, si así lo decidís por incumplir, empezamos una nueva etapa”

El dossier de prensa que se adjuntaba se refería a varios artículos publicados entre agosto y diciembre en la “Revista AUSBANC” y en el periódico “Mercado de dinero”, relacionados con la fusión de UNICAJA y el Banco Ceiss, “una buena solución para Castilla y León” según rezaba el titular del artículo de noviembre de 2013 que se adjuntaba, dando un respaldo interesado a la misma para que se cumplieran sus peticiones dinerarias.

La carta de 26 de noviembre de 2013, entre ese dossier de prensa en el que se decía del presidente de UNICAJA que era “Un superviviente de la banca”, se acompañaba de un estudio morfopsicológico de su perfil, además de esa valoración positiva de la fusión en ciernes, abundando en ello las declaraciones públicas efectuadas en esa misma línea por Luis Pineda y por idénticos motivos dinerarios, quedando absorbido el banco Ceiss por UNICAJA en el mes de marzo de 2014.

Caja España (incorporada en el Banco Ceiss, a su vez filial de UNICAJA), obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de León, en relación con la eliminación de las cláusulas suelo en los préstamos

Se remitía también el “Convenio institucional de continuidad 2011” con UNICAJA, por cuya contratación tendría que abonar la entidad 255.955 euros. hipotecarios concertados por dicha entidad, siendo la parte demandante AUSBANC CONSUMO.

La sentencia fue recurrida por Caja España, llegando hasta el Tribunal Supremo, que devolvió el procedimiento a la Audiencia Provincial de León para que dictase sentencia entrando a conocer el fondo del asunto, dado que se había estimado la falta de legitimación de AUSBANC.

La idea de Luis Pineda era obtener un acuerdo extrajudicial que era más rentable que el pronunciamiento de la sentencia, consistente por parte de Ceiss, por ser la empresa matriz de Caja España, que abonase tres tipos de conceptos: uno de un millón de euros de pago de abogados, otro de esa misma suma como pago indemnizatorio a AUSBANC por los gastos que había tenido que hacer frente durante el procedimiento, siendo la forma de pago a través de la adquisición de ICTRAS y de un convenio publicitario para el ejercicio 2015; en tercer lugar se incluía una transferencia de seis millones de euros a la cuenta de AUSBANC CONSUMO en concepto de indemnización resarcitoria a los afectados adheridos a la demanda colectiva, depósito este, que gestionaría AUSBANC y que transcurridos 18 meses, el sobrante, si lo hubiere, quedaría a favor de AUSBANC.

En junio de 2015 la consejera delegada de Caja Duero-España, se negó a abonar las facturas por concepto ICTRA, empeñándose Luis Pineda en que la entidad se aviniera a su planteamiento dado el montante económico que le suponía, a cambio de presentar como se hizo en nombre de AUSBANC un escrito de suspensión temporal de la ejecución provisional del que estaba al tanto Fernández Noriega según le ilustraba el acusado, a la par que se daba forma a un modelo de acuerdo extrajudicial que el acusado le indicó a María Mateos para que fuera preparándolo, presentándose un nuevo escrito de 14 de enero de 2016, en solicitud de archivo de la ejecución provisional teniendo Pineda preparado dos días más tarde el modelo de acuerdo que entregó al secretario general de UNICAJA, Fernández Noriega.

Dicho acuerdo no fue aceptado por los servicios jurídicos en León de la demandada, abonando Ceiss una factura de 200.000 euros más IVA, por cuatro informes ITCRA.

No consta la participación de Alfonso Solé, Teresa Cuadrado, María Mateos y Rosa Aparicio en estos hechos.

3.11- Caso Cajasur

AUSBANC CONSUMO el día 25 de junio de 2010 interpuso una demanda colectiva ante el Decanato de los Juzgados de Córdoba contra Cajasur en relación con la eliminación de las cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios concertados con dicha entidad, turnándose al Juzgado de lo Mercantil n°1 quedando registrada como Juicio Verbal 266/2010.

El 16 de noviembre de 2012, se dictó sentencia estimatoria de la demanda, siendo confirmada en Apelación en sentencia de 21 de mayo de 2013 de la Audiencia Provincial, contra la que la entidad bancaria interpuso recurso de casación. Luis Pineda tras el auto de ejecución provisional de la sentencia, organizó una asamblea en la localidad de Lucena (Córdoba) dirigida a informar a consumidores sobre las cláusulas suelo y sus derechos, publicitando para el día 27 de septiembre siguiente una rueda de prensa, cuya nota informativa del evento la encabezaba la información sobre la sentencia del juzgado ordenando a aquella entidad bancaria la eliminación de las cláusulas suelo, asistiendo a dicho acto medios de difusión nacionales y de la provincia, que publicaron la resolución judicial de ejecución provisional, propiciando de ese modo el acusado su repercusión mediática.

La información periodística de sendos eventos fue remitida por Luis Pineda a la entidad BBK BANK Caja Sur como documento adjunto al correo en que solicitaba una cita con su presidente.

La entidad bancaria, firmó un convenio publicitario en el año 2014, la adquisición del ICTRA y el patrocinio de unas jornadas de Alcuza, por un importe total de 150.000 euros más IVA.

Cajasur realizó las siguientes transferencias:

El 23 de abril de 2014 una transferencia por importe de 90.750 euros en la cuenta de AUSBANC EMPRESAS, relacionada con el pago de los ICTRA del año 2014.

El 1 de julio de 2014, ingresó 48.400 euros en la cuenta de AGROEDITORA correspondiente al patrocinio de un evento organizado por la revista de Pineda, Alcuza.

El 31 de diciembre de 2014, se transfirieron 42.350 euros a la cuenta de AUSBANC EMPRESAS, derivado del pago del convenio publicitario de 2014.

Para el año 2015 se continuó la contratación, enviando la acusada Isabel Medrano el convenio, la adquisición de un ICTRA y el patrocinio de unas jornadas de Alcuza por un importe total de 150.000 euros más IVA, realizando la entidad bancaria los siguientes pagos:

El 22 de enero de 2015, una transferencia de 90.750 euros en la cuenta de AUSBANC EMPRESAS, por los ICTRA de 2015.

El 10 de julio de 2015, se transfirieron 42.350 euros de la entidad bancaria a la cuenta de AUSBANC EMPRESAS por pago del convenio publicitario del ejercicio del 2015.

El 12 de octubre de 2015, se efectuó por Cajasur un pago por importe de 48.400 euros en la cuenta de AGROEDITORA correspondiente al patrocinio de un evento de la revista Alcuza.

En marzo de 2016, se contrató para ese ejercicio un convenio publicitario, la adquisición del ICTRA y el patrocinio de unas jornadas de Alcuza, por un importe total de 150.000 euros.

AUSBANC y Cajasur habían tenido convenios institucionales de publicidad en el año 2004 por 160.894, 37 euros; en el año 2005 por 150.638, 68 euros y en el año por 243.282, 02 euros, reduciéndose el presupuesto por la entidad en el año 2007 y cesando la relación en el año 2010, retomándose en el año 2014 según se ha dicho antes.

3.18- Caso Caja Rural del Sur.

A raíz de las demandas de AUSBANC en ejercicio de una acción colectiva por las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios concertados con la Caja Rural del Sur, en nombre de la demandante se llegó a un acuerdo extrajudicial entre Luis Pineda con dicha caja, además de un convenio publicitario por importe cada año de 150.000 euros y de 75.000 euros por la adquisición de ICTRA durante los años 2014 y 2015.

Dicha caja abonó una factura de 75.000 euros más IVA (90.750 euros), por los cuatro ICTRA siendo su precio unitario de 18.750 euros más IVA.

Entre los años 2014 y 2016 la entidad bancaria abonó a AUSBANC la suma de 576.302.43 euros.

2.1-CASO SEVILLA

El acusado Luis Pineda, tras centrar el Ministerio Fiscal que se iba a referir a las Diligencias Previas 174/11 y 6645/12, seguidas en un Juzgado de Instrucción de Sevilla, por el caso ERE, estando imputado Don Braulio Medel, Presidente de UNICAJA, manifestó que a raíz de conocer y representar a MANOS LIMPIAS en el asunto de Caja Madrid, tenían mucho foco mediático, preguntándoles muchas entidades bancarias tales como UNICAJA, teniendo mucha relación con esta última desde hacía muchos años y, en ese ámbito de relación institucional, era la relación que tenía con el Secretario General de UNICAJA, tanto el de esa época, como con el anterior.

Fue el Secretario General de UNICAJA, Ángel Fernández Noriega el que le dijo que se enterase del “lio éste” con Braulio pues el proceso de la fusión financiera de las cajas se podía venir abajo si resultaba imputado su presidente, mostrando preocupación el acusado por esa eventualidad, según dijo, así como por su condición de abogado de MANOS LIMPIAS por haber estado ya en nombre de dicho sindicato en el caso de Caja Madrid, antes tratado, más dedicado Miguel Bernard a temas de funcionarios, estando personada MANOS LIMPIAS como acusación popular en el caso de los ERE, e imputado un banquero, Braulio Medel, del que al final se había hecho amigo.

Manifestó que Miguel Bernard le dijo que asumiendo el asunto en nombre de MANOS LIMPIAS le hacía un favor con lo que se fue a ver al abogado de Sevilla para que le contase, haciéndose el declarante con recortes periodísticos, hablando con el Secretario General de UNICAJA, Ángel Fernández Noriega, en informándole Bernard que Braulio Medel se iba a acoger a su derecho a no declarar ante el juez. Le siguen contando cosas, estando en la idea del declarante que si Braulio declarase podía a lo mejor salir del asunto y así “salvábamos” la fusión de las Cajas andaluzas.

De tal modo, que el día 12 de junio de 2014, asistió a la declaración judicial de Braulio Medel, que por su condición de banquero representando dinero público y privado, entendía el declarante que no podía estar callado, obrando en el presente procedimiento su declaración judicial de esa fecha (folio 6259).

Un año más tarde, el 29 de junio de 2015, el declarante se reunió con Braulio Medel, por tratarse del presidente de UNICAJA estándose en la época de la fusión y salida a bolsa, y además de decirle que se explicase en el juzgado, puede ser que aprovechase para darle unas facturas aludidas en el correo de 28 de julio siguiente (folio 7684), para que se las hiciera llegar a Ángel Fernández Noriega, estando ello en sintonía con el correo de 9 de septiembre (folio 7685), dirigido por el acusado a Medel, donde en negrita figura la cantidad de 175.000 euros y en el párrafo cuarto, aspectos estos entresacados por el Ministerio Fiscal, relativo, a “la instrucción que se sigue en Sevilla”, pues se aprovecha en ese contacto con Medel la ocasión, para abordar los temas pendientes, recordándole todos.

En el correo de 21 de septiembre de ese año 2015 (folio 7689),enviándole el abogado de Sevilla de MANOS LIMPIAS un escrito con fecha del día anterior, aclarándole que era muy incipiente, en el que se solicitaba que se dejase sin efecto la imputación de Medel, el Ministerio Fiscal le preguntó por qué empezó a cambiar de actitud para desimputar a Braulio Medel, a lo que el acusado respondió que estaba convencido de que aquel era una persona honesta, al margen de que estuviera como acusación popular MANOS LIMPIAS personada en la causa seguida entre otros contra dicha persona, pues buscaban todos la verdad material, estando el declarante ahí para ver hasta dónde iba a llegar lo de Braulio pues, reiteró que, se podía cargar la fusión como presidente de UNICAJA, de ahí que hablase con Bernard y con Ángel Fernández a fin de conseguir la desimputación de Braulio Medel, debiendo esta persona contar todo.

Exhibido el borrador de escrito pidiendo la desimputación de Medel (folios 7690 y 7691), manifestó que tenía que convencer al abogado de MANOS LIMPIAS en Sevilla, José María Gómez de León, de manera que una vez que Medel lo contase todo, que siguiera en el proceso, pero en calidad de testigo, salvándose así la fusión bancaria, sin tener el declarante nada que hablar sobre estas cuestiones con la defensa de Medel, tratándose del mismo abogado que en su día defendió a Don Miguel Blesa.

Sobre el correo de 22 de septiembre de 2015 (folio 7694), dijo que dicha misiva versaba sobre la posible desimputación de Medel, al igual que otro (folio 7699), extendiéndose en decir que el declarante bajaba mucho a Sevilla, y que el letrado José María de León no se conocía bien el sumario, participando el declarante en la elaboración del documento exhibido.

En relación a otro correo (folio 7704), de 25 de septiembre de 2015, del acusado a Braulio Medel y rebotado a Ángel Fernández Noriega, en cuyo contenido figura que se solicita la suma de ciento setenta mil (170.000) euros, Pineda manifestó que el primero no le contestaba nada que tuviera que ver con dinero diciéndole que hablase con el segundo, mezclando el declarante en dicho correo la fusión de las cajas con la imputación de Braulio, porque, según dijo, estaban mezcladas, aludiendo en la misiva a la “compleja situación procesal”, estando muy preocupado el declarante, según dijo, en la explicación que dio al correo de 28 de septiembre siguiente (folio 7709), dirigido por el acusado a Fernández Noriega que en la posdata se estaba refiriendo al procedimiento penal de los ERES al decir “El otro día José Luis, tú y yo hablamos del tema de Sevilla y también estoy a la espera de vuestras noticias. Parece que tenéis todo parado y no para mejor”.

Sobre una anotación en su agenda (folio 7719), donde dice “Preparar preguntas comparecencia de Braulio Medel” manifestó que respondía a lo mismo, sin tener nada que ver con dinero ni presiones, y sí con la idea de mantener al frente de Unicaja otro campeón al igual que con la Caixa, pretendiendo que no se viniera abajo la fusión, respondiendo a lo mismo otro correo (folio 7726), manifestando que él no iba a preparar escrito alguno de desimputación sino las preguntas a realizar a Braulio Medel de modo que si contaba todo y se ve que no se quedó con dinero de los impositores, que se le desimputase pues no habría nada penal en su comportamiento.

Es innegable que mantuvieron citas varias y se intercambiaron información sobre la imputación de Braulio Medel, el acusado Luis Pineda y Fernández Noriega (folios 7717,7719, 7783, 7784, 7102,7805 a 7808, 7812,7822, 7824, 7825, 7826), reconociendo Pineda que tras la declaración de aquel le remitió al segundo el reportaje periodístico (7605), respondiendo ello a que una vez que Medel lo hubiera contado todo, que siguiera en calidad de testigo, salvándose así la fusión bancaria.

Sobre los hechos depuso como testigo Ángel Fernández Noriega, a la sazón Secretario General de dicha entidad durante quince años siendo una de sus funciones la de director de comunicaciones y lo relativo al aspecto reputacional, entre otras. Manifestó que conocía a Luis Pineda desde hacía quince o veinte años, habiendo tenido UNICAJA convenios publicitaros con AUSBANC, como con otros medios, además de patrocinios, negociando los contratos el testigo con Pineda, los cuales eran aprobados por el órgano interno de UNICAJA.

Que el testigo había leído en los medios que Pineda se encargaba de la acusación popular en el caso ERE, estando imputado el presidente de UNICAJA, Don Braulio Medel, persona ésta, que no se encargaba de los temas de los procedimientos en curso, tal el denominado Caso León, ni de las facturas pendientes, entrando todo en la competencia del testigo. Que no habló con Pineda de la Doctrina Botín ni la Doctrina Atutxa, comentándosela dicha persona como una posibilidad sin más, siendo una de las misiones permanentes del acusado reclamarle las facturas pendientes de abonar por UNICAJA.

Sobre correos varios (folios 7716 y siguientes), exhibidos a Pineda en el curso de su declaración en el juicio oral, en relación a la interlocución entre ambos sobre la imputación a Don Braulio Medel y sobre la comparecencia judicial para prestar declaración, dado que hasta ahora se había negado a efectuarlo, en relación a la preparación de preguntas a efectuar a dicha persona en nombre de la acusación popular de MANOS LIMPIAS representada por el acusado Luis Pineda, el testigo comenzó diciendo en primer lugar y sobre la reunión de 11 de diciembre de 2015 con Pineda para “Preparar preguntas comparecencia de Braulio Medel”, según reza en los correos, que siempre le había dicho al acusado que quería conocer que era lo que se iba a plantear en el juzgado y saber las preguntas, recibiendo por respuesta que se sabría una vez que se celebrase el juicio, sin conocer al día de hoy lo que iba a hacer el acusado Pineda y sin que éste jamás le llevase a un restaurante las preguntas por escrito. Estas afirmaciones no se corresponden con lo que obra en los correos estando continuadamente informado por Pineda pues de hecho mandó al acusado información sobre la prevaricación del funcionario (folio 7824) enviándole otras comparecencias judiciales de otras personas en el mismo asunto de los ERES (folio 7836).

Sobre la fotografía en los medios periodísticos publicada de Medel y del acusado Luis Pineda este último diciendo que se estaban planteando la desimputación (Tomo 26, folios 7604 y 7605), dijo que no recibió dicha información habiendo hablado con Medel en Madrid tras su declaración, sin brindar por nada (folio 6295), no habiendo visto un SMS de Pineda al día siguiente de la declaración judicial de Medel, reclamando 400.000 euros, ni tampoco haber visto el escrito de petición de desimputación (folio 7846) y habiendo enviado la UDEF el 25 de febrero de 2016 un mandamiento a todas las entidades financieras, llegando así al jefe de la asesoría jurídica, diciendo aquel documento que la causa estaba secreta y se investigaba a AUSBANC y a Luis Pineda, a cuyo partir, el testigo cortó la relación.

Fueron oídas durante el juicio varias de las conversaciones mantenidas desde el teléfono con número 630913XXX, de Luis Pineda Salido, entre el mes de diciembre de 2015 y marzo de 2016, cuyo tenor no deja lugar a duda de la idea llevada a cabo, de vincular, la retirada de la imputación a Braulio Medel en la causa por los ERES seguida en los juzgados de Sevilla, con la firma de convenios por UNICAJA con AUSBANC dando forma al pago por dicha petición de desimputacion.

Mejor que extractar las conversaciones telefónicas es trascribir el contenido literal de los diálogos entre los que intervienen, dado su expresividad, ser clarificadores y coetáneos a los correos exhibidos a los que depusieron en juicio oral en relación a estos hechos. Así la de fecha 2 de diciembre de 2015 de Pineda con el Secretario General de UNICAJA, Ángel Fernández Noriega, en la que el primero dice “Tú tienes que…cuando veas los papeles vas a enfrentar dos cosas. Una, los convenios que no habéis firmado….cosa que creo que Braulio entendió perfectamente y el único que no lo entiende, lo entiende muy bien sólo que no quiere hacerlo que es vuestro abogado…y la decisión la tenéis que tomar vosotros…Y tengo los documentos para justificar lo que se haga…ya te puedo dar hasta los papeles…” a lo que le responde su interlocutor “Es mejor que yo vaya a Madrid y lo vea porque es que hay un tema…Luis estas cosas tengo que…no hablemos más por teléfono” a lo que le dice Pineda “mejor”, concluyendo Fernández Noriega “Yo tengo que ver un poco el tema este, estar de acuerdo”.

En conversación de 4 de diciembre de 2015, entre Pineda y la acusada Rosa Aparicio Fernández, la secretaria de aquel, le dice el acusado “Ya verás ya…saldrán papeles. Ya me están haciendo caso. Va a declarar el otro, como le pedí yo. Bueno, ya te contaré…entonces el tema es Preguntas. Sí. Además, me lo pones a mí en la agenda para que lo piense el miércoles, jueves, ¿vale? Preparar preguntas comparecencia de Braulio en Sevilla…Ya veo viento, voy a ver si lo consigo, joder. Acabar el año macho con lo que yo quiero ¿vale? bueno Rosita un beso muy fuerte, guapa”.

En conversación de 9 de diciembre de 2015, entre Pineda e Isabel Medrano, aquel le dice “¿Tú sabes los…lo…eh…los convenios que no nos ha firmado UNICAJA?” A lo que su interlocutora asiente para seguir él diciendo “Tenemos los que nos han firmado y los que no, que responden al año dos mil dieci… quince ¿no? “aseverando ella que son los de dos mil quince, y él responde “Quince, quince, vale, venga, buenos pues esos convenios son los que yo estoy peleando ahora…ya hemos emitido muchas facturas porque claro, estamos en diciembre, como se supone que los hemos cumplimentado ¿no?, a lo que le contesta Isabel que exacto, y sigue aquel “El problema es el siguiente, a mí lo que me dice es que él no lo tienes suficientemente justificado, por ejemplo CVB, se supone que él ha patrocinado?, aclarándole Isabel que ha patrocinado dos propuestas redaccionales que sí están justificadas y que le mande la revista pues están ahí, diciéndole Pineda que es muy gorda la factura son dos y pico ¿no? Asintiendo Isabel que insiste en que el patrocinio ha sido de las propuestas y no de fiestas de presentación, habiéndoles pagado ya las páginas porque todo lo de publicidad impreso es lo que ya se ha firmado, pareciéndole a Pineda muy caro las propuestas, y que ALCUZA estaba comprobada, necesitando una carpeta de cada uno de los temas y que le haga copia de cada una de las facturas y que apareciera el lunes (pues está de viaje por Venecia), en Málaga diciendo “ a ver con quien tengo que hablar que me habéis dicho que os quería cobrar una factura y de eso nada me entiendes?.. No obstante le dice Isabel que aunque no lo hayan hecho lo justificaría ella, preparando la cartelería con una foto a lo que su interlocutor le dice “mira, se hizo tal día…Échale tú la bronca, le dices, claro es que aquí no os tomáis en serio vuestros presupuestos pero nosotros sí….el tema es coger la sartén por el mango”, preguntándole ella si incluye lo de la parte digital también adjuntándole las facturas y los justificantes, a lo que Pineda le contesta que ¡como que no! Vale dinero y aquí está…yo te digo que lo único que puede faltar es alguna fiesta de esas que era en pleno apogeo de negociaciones y fue cuando dijiste que de momento se parase, pero el resto está en marcha.

En conversación de 9 de diciembre de 2015, Ángel Fernández Noriega le dice a Pineda “Me alegré de verdad mucho de lo que me contaste el otro día de la declaración, de que… ¿tenéis alguna novedad? De alguna fecha, de alguna…he quedado con Braulio para el mismo viernes porque él estaba en Madrid y hemos quedado en hablar…. ¿quedamos para el lunes? Lo cerramos venga.

En conversación del día 11 de diciembre de 2015, entre Pineda y Alfonso Solé Gil, donde éste le informa de que le han pagado esa mañana todo lo que estaba pendiente de firmar y que eran unos cincuenta mil euros, Pineda le pide que mande a Isabel el resto de los convenios (riéndose Pineda), y que ha quedado el lunes con él y…” tengo que seguir hablando de esto”.

En conversación de 13 de diciembre de 2015, Pineda con Almudena, aquel le dice que le había reenviado más de un mensaje con unos escritos que ha ido haciendo la representación de Braulio Medel, en el caso éste de Sevilla que su interlocutora conocía, aclarándole que el tema era de UNICAJA, en un procedimiento de Sevilla para ver si se le escapa algo pues José María Gómez de León no era de la casa y que le calificara los escritos, si de trámite, no se dé que, o si podían recurrir o si estaban en plazo.

En conversación de 16 de diciembre de 2015, entre Pineda e Isabel Medrano, tras preguntarle aquel si al día siguiente iba a ir a Málaga, y contestarle Isabel que sí, él le dice que tenía ella que intentar dos cosas, una no pasar por alto bajo ningún concepto que las facturas que se enviaron todos los temas que habían hablado entre ellos son trabajos efectivamente realizados y que estaban ahí a lo que ella le responde que si se estaba refiriendo a la parte de la Web todo lo llevaba justificado y la otra, que estamos cobrando al final un trabajo, y que no se le saca el jugo que se le puede, “vamos a hablar del año que viene, y lo que quiero es una propuesta de 850….ese sería el tema y como poco de lo otro, dice, séllame las facturas…ese sería el tema, intenta ver a todo el mundo, incluso di oye que estoy aquí me encantaría poder saludar a Ángel Fernández Noriega”.

En conversación telefónica de 16 de diciembre de 2015, entre Pineda y Fernández Noriega, en la que el primero le dice de verse o que le responda a lo que hablaron el otro día, su interlocutor le responde que le estaba preparando una propuesta muy importante y que “tú ahora tienes que hacer un poquito en líneas de lo que hemos hablado, tal, bueno estoy viendo, bueno este rollo del ITCRA esto ¿Qué coño es?”

Pineda le dice que es un documento muy serio, muy valioso que UNICAJA durante años compró y que muchas instituciones bancarias y de supervisión compraban todavía, informe trimestral de consultas y reclamaciones AUSBANC, quedando en enviarle uno que Ángel pide que sea del año 2015 y que “Si que vamos a buscar realmente un justificativo…cuanto es de hecho justificativo ¿Cuánto es ese valor? A lo que Pineda le responde que el que más caro vendieron trimestral fue de 50.000 y que mañana tendría el ITCRA para que lo viera encima de la mesa.

En conversación de 16 de diciembre de 2015, entre Pineda y Ángel, éste le dice que “No cometas el error de quedarte con Braulio por la tarde” y que había un dato importante nuevo, muy importante tratándose de que, aunque aún no había fecha, el tema no lo iba a llevar esta Jueza sino que había delegado en el ayudante y por la rapidez que le iban a introducir a esto, y no sabía si iba a ser bueno o malo aunque le daba la sensación de que le iba a meter velocidad “a esto, y que debían verse la próxima semana, a lo que responde Pineda “A mí me parece Ángel que esto requiere un empujoncito final tuyo y mío que podía ser el lunes o el martes de la semana que viene que nos viésemos…acuérdate que yo te lo deje muy bien escritito todo y que también tenemos que mirar el vencimiento de lo de León. Ángel que nos va a pillar el toro…”, termina diciendo Pineda que “Oye solo una cosa yo he mandado a una persona mía, a que mañana tengas encima de la mesa el ITCRA y luego un sobre con un regalo mío de navidad que te vas a reír”.

En conversación de 21 de diciembre de 2015, Pineda llama a José Antonio preguntándole a éste por UNICAJA, a lo que le dice el primero que el tema está cerradísimo contestándole el segundo que “Está hablar entre Don Ángel Fernández Noriega y Luis Pineda, que eso se tiene que abonar ya”, diciéndole Pineda que le habían dejado fuera refiriéndose a “Facturas de ese mismo entorno y de esas mismas fechas ya se han pagado…yo también pensaba que iba a cobrar, con lo cual tengo que ajustar ingresos y pagos…es que me habéis dejado tirado…además dile que me están llegando todas las facturas de las jornadas y joder me está pillando los dedos en este asunto…ahora yo los he demorado todo lo que he podido pero coño es que teníais que haber pagado el 50 por ciento por adelantado y luego el otro 50..dile que ya ha pasado más de un mes, es que ya no puedo aguantar facturas que cuento como ese dinero, porque nunca me habéis fallado, y dice y lo peor es que habéis pagado a los demás y a mí no…le dices este asunto ya está resuelto y hablado….habéis pagado las facturas de este torno a todo el mundo menos a mí. Y tercero, joder, que es que me pilla los dedos…ahora me llega todas las facturas de la jornada que yo las he demorado, porque, porque claro, contaba con vuestro ingreso, digo, pero ya no sé qué hacer y tal y cual ¿de acuerdo?.

En conversación de 8 de enero de 2016, entre Pineda y Fernández Noriega, llamando el primero, aquel le dice que se hizo el primer pago sin que aún le hayan liquidado todo, a lo que su interlocutor le responde que le enviase las facturas, respondiéndole Pineda que las tenían todas ya, lo cual quiere Fernández comprobarlo pero que “No hay ningún problema…tuve ayer una reunión delante del consejero preparando todo el tema de los planes….porque yo estoy poniendo esto a 180…yo te estoy metiendo velocidad de crucero…yo estoy haciendo todos los deberes rápidamente en función de lo que hemos comentado que era oportuno, no sé si me entiendes lo que quiero decirte, y estoy marcando, estoy marcando el nivel ese, de actividad a quién tu y yo sabes, entonces…hay una primera prioridad que es Sevilla que obviamente es lo más prioritario, pero estoy marcando nivel a la segunda parte ,a León…entonces me dicen oye Ángel es más fácil, es más fácil que, con respecto a León, sólo León ya, ¿me entiendes? ¿No? Con respecto a León que nos hagan una propuesta…Tu sabes que lo primero es más fácil porque estamos nosotros, pero en el segundo hay muchos intervinientes…prepárame ya una propuesta muy concreta con respecto a León que hombre…entonces prepáramela ya, que te lo preparen y ya el miércoles la vemos… a lo que asiente Pineda que le dice “y además te doy el modelo de escrito para que sigamos teniendo controlado el tema”.

En mensaje de texto de 11 de enero de 2016 de Pineda a Fernández Noriega, le dice que la reunión del miércoles queda anulada mientras no cumpla lo que habían hablado, cerrado y resuelto pues “¿para qué vernos? Otra vez me has tomado el pelo”.

En conversación de 12 de enero de 2016, entre Pineda y Fernández Noriega, tras decirle el primero que había preparado todo y que le había dicho su interlocutor que para el día dos iba a estar resuelto, que se había quedado tieso y que tenía que hacer cuentas al segundo pago, Ángel le responde que no le había dejado baldado por una razón muy sencilla, porque había hecho el trámite correspondiente y le había enviado ya cien mil euros, diciéndole Pineda “Ya con eso yo voy…”, respondiendo Ángel “aparte de eso, ya te he hecho claramente ya el desglose detallado de cada una de las que además estuvo reunido con mi gente un rato con tu gente, con cada uno de los conceptos y exclusivamente lo que, lo único que tiene que hacer firmar el resto. Yo te he hecho todo el trabajo…todo el trabajo, y lo único que falta es vernos tu y yo mañana que no entiendo que hemos quedao mañana de vernos para evidentemente ya cerrar el asunto ya de las preguntas, contenidos, etc….si mañana lo firmamos yo te abono prácticamente casi todo. Es que no te das cuenta de que he visto el documento firmado…te he enviado ya, tienes hecho todo el trabajo tu planteado y lo único que falta es tú por firmar…además tenemos la suerte te lo voy a decir claramente, que no tenemos ningún obstáculo”, a lo que le dice Pineda “Joder pues si no tenemos ningún obstáculo, y tenía que estar el día dos y estamos a día doce…”, reiterándole Fernández Noriega “Ya está hecho todo. Mañana tenemos todos los contratos pa que firme usted…ya tengo las órdenes de pago correspondientes…la orden está pagada…si lo más difícil de todo esto es toda la parte primera que ya te lo he hecho y tú has cerrado con quien tú sabes…tú dedícate a los que tienes que dedicarte, haz lo que habíamos quedado...pregúntale a tu gente, a que tienes todos los contratos, ¡Claro! Lo único lo único efectivamente, evidentemente la fecha, ya te lo han pagado en la fecha porque sé que estás un poco apurado”, tras lo que Pineda le inquiere “Pero ¿y lo demás, lo demás?”, a lo que más adelante le dice Fernández Noriega “¿en que habíamos quedado? No hemos quedado que antes de, señalamiento de la…”, tras lo que Pineda responde “Yo creo que no eres consciente de los desajustes que me produces…Bueno pues venga mañana quedamos y hacemos dos cosas, una…Repasamos preguntas y argumentario.

En conversación telefónica de 14 de enero de 2016, entre Pineda y Rosa, su secretaría, ésta le dice que en la carpeta que le había dado él el día de antes de UNICAJA, solo había un contrato firmado, aclarándole Pineda que ese ya estaba además pagado y que los demás estaban todos firmados por él faltando la firma del tercero que en ese sí está y que en la carpeta había una especie de lista, respondiendo Rosa que se la había enviado a Isabel por WhatsApp diciéndole ésta que estaba perfecta, aclarándole Pineda que de esa lista faltaban quinientos pues la lista suma seiscientos de los que cien estaban pagados que eran las jornadas de ALCUZA, pidiéndole Pineda a Rosa que le dijera a Isabel “Punto uno, que está cerradísimo, pero cuando nos pagan los quinientos. Punto dos, los cuatrocientos siguientes que le hemos dado los convenios, para ver si está en la lista perfecta como está de esto… Entonces Isabel tiene que llamar y decir, muy buenos días, ¿cuándo me paga los quinientos que me debes?… ya tengo la lista y la mía coincide, los contratos firmados y los tienes tú, que me tal, ¿no? Y las facturas que se las he dado…entonces Fernando, uno: los quinientos que faltan por pagar, ¿cuándo? Fernando dos: los cuatrocientos restantes, tú tienes ahí una relación, unos contratos y unas facturas, ¿está correcto? Eso es lo que tiene que hacer Isabel…”

En conversación de ese mismo día 14 de enero de 2016 entre Pineda e Isabel Medrano, el acusado reproduce lo que le había dicho previamente a Rosa acerca de la lista y de las facturas, debiendo ella preguntarle a Fernando que cuando le pagarían, porque era urgente y estaba cerrado, igual que lo otro, y que los cuatrocientos siguientes también tenía la carpeta su jefe con las facturas y con todo, debiendo liquidarle lo inmediato y ya hablarían de 2016 y debiendo dejar claro los conceptos, porque “seguramente te toca ir a lo mejor a Málaga la semana que viene, un día, por los cuatrocientos para que de verdad no haya ninguna pega pero sobre todo por los ochocientos cincuenta…a los quinientos restantes las facturas te las di ayer, él no las tiene todavía por lo menos por tu vía” respondiendo Isabel que las tiene todas menos las de CVD, que son las que se han cambiado, a lo que Pineda le dice que las facturas se las había vuelto a mandar, el primer paquete que eran las que le faltaban, siendo las demás las mismas, que ya tenía y sí Fernando no las tenía, iba ahora mismo una persona a entregárselas y que le dijera que le debía ese dinero, siendo además urgente, y luego eso, las otras cuatrocientas que estén todo perfecto, “que te cierre capitulo uno y capitulo dos”.

En conversación de 14 de enero de 2016, entre Pineda y Fernández Noriega, ilustra el primero al segundo acerca de que el escrito en León está presentado, que le mandan el sello esa tarde y que se lo haría llegar, a lo que responde “Ya está para decírselo yo al presidente”, Pineda acto continuo le dice “y la segunda, no demores el resto” a lo que responde su interlocutor “que ya te lo he puesto en marcha, que eso lo tienes la próxima semana lo tienes ahí”, sigue diciéndole Pineda”…yo doy pasos firmes, adelanto las cosas, me voy a Sevilla hablo con…”, sobre lo que Fernández dice “ ¿sabes lo que ocurre? Que la testificación del ex interventor pues claro…les ha echado para abajo todo el planteamiento…no está en todos los medios. Yo te he enviado los medios y…”, respondiendo Pineda “Mándame tu sigue enviándome lo fundamental para que yo no pierda el hilo”, a lo que le contesta Fernández “Ahí lo tienes todo, mira tú viste la declaración de la responsable de evidentemente de la…de la… del….de la junta, de la estadística, la que llevaba todo el tema de las cuentas, que es contundente y se aclara, pero evidentemente, lo más sorprendente, no sorprendente, ya se ve que era sorprendente, es que el ex interventor claramente dice que vamos, que ahí no hay desde el punto de vista ningún planteamiento de delito”. Pineda le dice “Pero Ángel tu ten en cuenta que lo importante es salirse de ahí cuanto antes…no os regocijéis en una noticia de prensa…regocijaos en un escrito judicial…lo que yo quiero decir es que no pierdas de…o sea yo comprendo que todos estéis contentos pero eso no es útil, lo útil es lo otro...porque estoy metiendo muchísima presión donde creo que hay que meterla, que es donde es útil y definitivo, lo demás es muy entretenido pero joder no resulta hay que crear un ambiente favorable, que estamos todos en la misma línea...hay que salirse de la puta línea de una vez….oye cúmplemelo que tu puedes”, a lo que le dice su interlocutor “No te preocupes hombre, que yo por la mañana me puse manos a la obra ¿vale?”.

En conversación de 16 de enero de 2016 entre Pineda y Fernández Noriega, el primero le dice “Ángel yo te insisto que yo creo que no…O no lo quieres entender o no dices la verdad…yo necesito que lo que ya he entregado y lo que he acordado que entrego la semana que viene que es exactamente lo que hablamos lo tengas, entonces era llamarte y decirte que estamos…El del ALCUZA ha llamado a Fernando y Fernando le ha dicho que no tiene ninguna orden tuya de voy a abonar prácticamente todo lo que habíamos dicho..”, diciendo Pineda “Ya tengo el modelo de acuerdo para el tema de León”, siguiendo su interlocutor “del tema de León le he informado tu magnífico comportamiento…eso fue dos minutos antes de la reunión del Consejo, tú sabes, entonces dije mira porque habíamos hablado del tema mira habla directamente con el segundo…yo lo llamo al segundo para ponernos en marcha en el tema de León…los deberes están todos hechos, solo falta una cosa nada más que es la siguiente, evidentemente me comentó que su abogado estuvo evidentemente con quien tú ya sabes, con la…magistrada…y que evidentemente él era partidario de acelerarlo al máximo y yo dije espera, espera, él no sabe ninguna de las claves que tú y yo conocemos, ¿entiendes lo que quiero decirte?...claro porque él quería acelerarlo ya, quería ve cuando era la comparecencia, yo le dije espera un poquito…te voy a enviar lo que todo está saliendo…para que tengas una información detallada…es que la jueza en un momento determinado rechazó el re…” a lo que le dice Pineda “Yo voy a volver a Sevilla para seguir manteniendo la llama pues cuando convenga, no sé el martes…porque no quiero que allí se escape nada…¿y la reunión? Ángel la reunión de León del tema de León que es urgente que nos va a pillar el toro”, diciéndole su interlocutor “Escucha que lo tengo todo en marcha a velocidad de crucero…y con todas las autorizaciones….nos vemos a lo largo de la próxima semana, ésta en Sevilla…si hay un dato importante, la jueza se ratifica y se rechaza el recurso de la acusación y de……. yo el lunes he quedado por la mañana de poner en práctica lo que hemos quedado…yo el tema de los pagos que sí eso ya está, te estoy hablando aparte de eso, estoy hablando de León, ¿me entiendes lo que quiero decirte? …un tema fundamental, de Sevilla nadie sabe nada…ni nadie sabe nada ni nadie puede saber nada…el tema de León ya puede intervenir quien ya hemos hablado tú y yo…pero en Sevilla no saben nada…y lo otro va todo perfectamente definido para hacer los pagos, de acuerdo, como hemos quedado, tú por eso no te preocupes….hay otra cosa clara que es la siguiente: haz el seguimiento….el abogado de la otra parte no lo sabe…para saberlo, evidentemente hay una cosa muy importante, preguntas”, a esto último le dice Pineda “Que sí, si las tengo lo que pasa como no terminas de enseñarme la patita”.

En conversación telefónica de 18 de enero de 2016, entre Pineda y Ángel Fernández Noriega, el primero le pregunta ¿Venía también Arzuaga? es que tengo yo el borrador de documento del tema ¿sabes? Del que hablamos” diciéndole el segundo “tráemelo y lo vemos ese día vamos a ver a Sevilla tienes que llevar varias cosas,…tenemos que hacer eso, tema de preguntas”, a lo que le dice Pineda “si si estoy en ello”, y sigue aquel “segundo tema…como se llama de León”, diciéndole Pineda “si exactamente, esos son los dos temas principales y lo de León con cierta urgencia porque la Audiencia cualquier día dicta….porque para primero porque ya he dado una parte muy importante que tú todavía ni me has repuesto”, contestándole Ángel “ Ya lo sé…cuando vaya a Sevilla te voy con la mochila cargada antes, para cuando llegue allí….” A lo que Pineda le dice “Bueno pues ahora llama a Rosa…” quedando para comer el jueves en Sevilla ambos.

En conversación telefónica de 18 de enero de 2016 entre Pineda y Rosa, él le comenta que el jueves va a Sevilla con Noriega, y que llamase a José Manuel de León, el abogado de Sevilla de MANOS LIMPIAS para tener una cita con él, y que le dijera que el Sr. Pineda quería despachar con él los pleitos que hay pendientes, el tema de, de los que colabora él.

En conversación telefónica de 18 de enero de 2016, llamando el abogado de Sevilla José María Gómez de León a Pineda, aquel le informa de que ha estado con el juez, con Kiko Berjano, aprovechando Pineda para anunciarle que el jueves tenía pensado ir a Sevilla y que uno de los temas fundamentales era volver a instruirse de su mano del procedimiento en el que estaban juntos ambos, principalmente “retomar ese porque bueno ha cogido cinco años todos los eres y todos los no sé qué y que había habido mucho revuelo mediático y que como estaba, donde estaba, en qué situación, a lo que José María le dice que le acaba de llegar un proveído que aún no lo había podido ver, instándole Pineda a que se vieran para que hablasen solo de ese procedimiento porque “ese va a tener dentro de poco protagonismo para nosotros”, diciéndole más adelante José María “Y tenemos el de tu amigo Braulio…y luego está el de tu primo el de Málaga”, a lo que le dice Pineda “Exactamente, pues de esos dos procedimientos por favor instrúyete para que yo me siente contigo, tome notas y me ponga absolutamente al día”.

En conversación telefónica de 21 de enero de 2016, entre Pineda e Isabel Medrano, ésta le dice “de todas maneras le he dicho es que sabes que pasa que hay un contrato que te va a llegar a ti al despacho porque lo tenemos que modificar que era el de las jornadas de ALCUZA porque me puso muchas pegas por lo de…es que pone verano y éstas no son (…) unas de los que hace y entonces me dijo pues como no me cuadra el contrato con la factura te tengo que cambiar el contrato, dice bueno pues cámbiamelo y me lo mandas pero me da la sensación de que no tienen como una predisposición muy rápida a pagar estas dos cosas que son del 2016”, a lo que apunta Pineda “Y en todo caso es más fácil que te paguen en julio que te paguen en diciembre…entonces quedan solo de los seis, cien si todo se cumple ¿no?…Ah claro, son setenta de ICTRA”, lo que completa Isabel “y ciento quince de las jornadas del aceite”, respondiendo Pineda “ Ah vale, es una pasta todavía…. Entonces creo que Rosa Rehollo me ha mandado un mensaje diciendo que hoy iba a Málaga…pero que pelee ella sobre todo entonces los cuatrocientos restantes….o sea aquí hay dos partidas….pero el problema está en que yo tengo aprobado los cuatrocientos en el mismo…En la misma tanda que los…que lleva”, diciendo Isabel “Que los seiscientos, vale “acabando Pineda diciéndole que podía hablar con Rosa que irá en el Ave, quedando Isabel en contactar con ella.

En conversación telefónica de 21 de enero de 2016 entre Pineda y José María Gómez de León, se refieren a la citación para el día dos de febrero según la prensa, debiendo poner en marcha la “redacción de las cuestiones”.

En conversación de 25 de enero de 2016, entre Pineda y Alfonso Soler el primero le dice “Necesito saber cuál es el importe exacto, total, el total, que ha ingresado UNICAJA, digo no la última, sino que había un paquete de seiscientos vale, entonces quiero saber dónde estamos”, aclarándole su interlocutor “Si me parece que quedan sólo dos cositas de eso, un tema de ICTRA y un tema de jornadas de aceite creo que es lo único que queda”, diciendo Pineda “ciento ochenta y cinco, va a ser eso, bueno pues no es poco…confírmamelo…yo si sé cómo está lo del ICTRA, digo perdón lo de las jornadas, porque estuve hablando con José Antonio ya he firmado yo el acuerdo, luego lo deberían hacer rapidito y tal y cual, o sea eso me lo sé ¿y el ICTRA como ésta? Ose si nos han puesto alguna pega o es que os cuentan, claro como es del 2016 no se paga hasta el final…pero no, me han dicho que lo va a adelantar, entonces lo que quiero es que lo reconfirméis, si ese es el paquete uno y el paquete uno ya lo tengo casi cerrado, me faltan otras dos.”

Conversación telefónica de 25 de enero de 2016, entre Pineda y José María Gómez de León, el cual le dice al primero “Luis vamos, que, que redactan según el…que tú hiciste…eso se hace en diez minutos…” a lo que responde su interlocutor “te lo digo porque yo mañana es muy posible, es casi seguro, eh, porque, que pasa por aquí por Madrid una persona, yo me vea un ratillo ¿eh? Por tomar un café…y sería muy bueno que por lo menos le pasase un folio con…con las que hablamos el otro día…no las transcribas…”, diciéndole José María “El esquema que hiciste me parece fenomenal. Aquí tengo la primera del 25”, pidiéndole Pineda si tendría las preguntas esa noche y si le anexaría un documento, para darle consistencia, aclarando que “Tú déjame que yo haga lo mío, tu haz lo tuyo…en tus manos encomiendo mi espíritu, pero que se vea coño, lo hemos mirado, lo hemos previsto…”.

Conversación de 26 de enero de 2016, entre Pineda y Gómez de León, durante la que éste cuenta que estuvo hablando con su Señoría, y le ilustra tras preguntarse ¿Por qué estamos nosotros.., con todo lo de tu amigo BM?, de que se derivaron unas diligencias previas, las 6645 debiendo ahora personarse las acusaciones, aun cuando las declaraciones del día 2 se fueran a suspender pero que hablaría con el procurador para que se personase, sin perjuicio de que pudiese asistir la acusación debiendo presentar no obstante el escrito de forma inmediata, urgiéndole Pineda a que lo presentase mejor hoy que mañana y que le enviase a él un pdf.

En mensaje de texto de Pineda a Fernández Noriega, del día 1 de febrero de 2016, le deja escrito “Nuestra convocatoria en el día 17. Mañana nos vemos.”

En conversación telefónica de 1 de febrero de 2016 entre Pineda y Fernández Noriega, aquel le dice “Si mañana quedamos pero de todas formas ya sabes qué día es no?…el 17”, diciéndole su interlocutor “Si te envié yo el programa con todo, con todo…¿No te lo has leído?…en los papeles que te he enviado yo…Mira tu gente coño…vete preparando el escrito…”, respondiendo Pineda “muy bien mañana nos vemos allí…si mañana no te lo doy entero te lo doy parecido”, respondiéndole Ángel “que yo tengo que actuar….tengo que convencer, ya sabes”.

En conversación telefónica de 2 de febrero de 2016, entre aquellos, Ángel le dice que ya está en el privado número uno, respondiéndole Luis que ahí se ven.

En conversación telefónica de 11 de febrero de 2016, Luis Pineda le dice a Ángel Fernández Noriega “Te cuento…Estoy, estamos estudiando…yo he propuesto hacer el discurso, el speech, en el momento en el que hablamos…en lugar de las preguntas….en lugar o junto con las preguntas que se pudieran hacer ese discurso que tú y yo hablamos el otro día de que se podía hacer…lo que significa, ya comprometer la presentación inmediata del escrito en la línea que queremos…luego es dejarlo verbal, para luego adjuntar el documento escrito al día siguiente o al otro, o cuando sea…pero ya no hay vuelta atrás, o sea el martes se acabó…porque ya si lo dices y consta en acta pues luego el escrito es ratificar la posición…para eso, para eso…necesito que el taco de del 2016 que tienes en tu poder… esté abonado”, respondiendo Ángel “Bueno”, y sigue Pineda “como esto se nos va demorando que me digas también tú qué día y hora nos vamos a ver para lo de León”, a lo que le dice Ángel “Vamos por partes… te he dicho en estos momentos estamos centrados en los primero y lo segundo me lo están preparando ya inmediatamente después… he dicho el 31…para dentro de cinco minutos voy a ver a quien tú ya sabes…cuando yo salga de la reunión de los cinco minutos de nada yo te llamo…y segundo tema, acuérdate que hemos quedado para el martes”, y dice Pineda “porque el miércoles es el día” y su interlocutor “pero nosotros el martes tenemos que vernos”, a lo que le responde Pineda “por eso. Rematamos en la…y lo que me dicen estos es: Luis, si tú en representación nuestra vas a decir en voz alta eso…” “Por lo menos que esté cada cosa en su sitio, digo, no creo que haya ningún problema porque yo lo hago”, terminándole por decirle Ángel “No te preocupes por eso…pero segundo tema, te cuento lo siguiente: ¿voy a hablar hoy, ya te digo, vente luego en veinte minutos y vemos exactamente en la línea que tú y yo hemos eh? En el almuerzo hemos hablado. No sé si me entiendes lo que quiero decirte…ya y concretamos exactamente en qué términos”.

En conversación telefónica de 11 de febrero de 2016 entre Luis Pineda y Fernández Noriega, éste le informa “Estuve con él, con quien tú ya sabes…le ha gustado la idea que le hemos vendido adecuadamente de que…bueno, preguntas no, pero intervención final sí, pues…quiero decirte que la tesis que quiere era…que era tu tesis…lo he puesto en boca tuya así que no me vengas ahora a decirme que no, que no te gusta, pues lo he puesto en boca tuya vamos…dice que eres un tío cojonudo, así que no me dejes mal….me parece buena idea de que yo creo que no esperar al martes…que el martes es el día de antes…que podríamos hacerlo eh, del lunes…” a lo que le responde Pineda “Sí porque además el martes ya no hay margen de maniobra”, a lo que dice Ángel “y el lunes preparamos un poquito….yo creo que sería muy bueno pasar una copia de tu intervención, respondiéndole Pineda “eso es complicao…porque hay que tiene que ser el corolario o sea, el colofón de un proceso y el proceso hay que escucharlo…el proceso son las intervenciones de…abogacía ta, ta, tá,”, replicando su interlocutor “pero las ideas las ideas claras, sí”, a lo que le dice Pineda “Bueno, pero bueno, más o menos es el escrito”, a lo que le dice Fernández “Lo otro es un tema formal, yo estoy diciendo vamos a ver, mira, ¿por qué digo esto? Porque le damos mucha seguridad a nuestro amigo…yo estoy a tu disposición…Está de acuerdo que tú intervengas, está de acuerdo con el planteamiento…y después el martes nos vemos también”. Pineda le dice “El martes por la noche pues nos saludamos y ya está….es impepinable que lo que tenéis ahí pendiente esté resuelto…si hay problema…yo no puedo…porque cada día es más, más, más y la otra parte no tiene..” respondiendo Fernández “ya te dije que eso, que ese tema está resuelto, ya te lo dije”, a lo que le responde Pineda “y también tenemos lo de León, que también se resolvió en Sevilla hace un año y medio…no me pongas piedras en el camino…porque cada día que hablo con ellos es más, más más…”

En conversación telefónica de 12 de febrero de 2016, entre Pineda y Fernández Noriega, informa aquel que “va a ser el primero” a lo que le dice el segundo “perfecto, oye te voy a enviar un te voy a enviar una cosa, estuve analizando el famoso escrito que has hecho…está perfecto pero hay una cosa que podemos añadir, te lo voy a enviar por correo electrónico…pero hay que tener en cuenta que él no es funcionario público, entonces yo creo que había que hacer hincapié no solamente..el tema de la prevaricación, dice oiga..que no..es el único que…quedamos el lunes”, terminando Pineda “vale no me cuentes más, mándalo…pero que me parece bien el detalle, sí”.En conversación telefónica de 12 de febrero de 2016, entre Pineda y Rosa, su secretaria, aquel le pide que un documento que llegó de Gómez de León se lo mande a Ángel a través de Ana (su secretaria) “con el mismo texto, te adjunto este documento para… de vuestro interés para el miércoles próximo…es el índice de quienes van a comparecer”.

En conversación telefónica de 16 de febrero de 2016, de Fernández Noriega que llama a José Marín, sobre unos pagos que finalmente les van a ingresar todo lo de Sevilla, todos los acuerdos del año pasado que se deben, el primero le dice que Luis llega a Sevilla esa noche para dormir porque tendrá que estar a las nueve en el juzgado, asintiendo su interlocutor al que le dice Ángel “y claro, lo que te está negociando Luis con UNICAJA en gran parte se debe a la presión de este…con su juicio”.

En mensaje de texto de 18 de febrero de 2016, Pineda le envía a Fernández Noriega un pantallazo de un artículo periodístico de Andalucía, en el que aparece la fotografía de Braulio Medel y el titular de la noticia “Medel y Bueno Lidón dicen que al Consejo de IDEA las ayudas llegaban dadas”, aparece subrayado en fosforito un fragmento que dice “El abogado de MANOS LIMPIAS-Luis Pineda-que en su momento llegó a pedir la dimisión de Medel al frente de UNICAJA, destacó ayer que su declaración fue abrumadora de datos, precisa y detallada, e incluso avanzó que como acusación popular se plantea pedir el cambio de su situación procesal al considerarle más bien un testigo cualificado”.

Le mandó seguidamente otro SMS de igual tenor.

En conversación telefónica de 18 de febrero de 2016, entre Pineda y Gómez de León, el primero le pide que se relea el escrito, que lo tienen preparado, pendiente de cuando toque, y que ese tema de la malversación “es verdad que en su comparecencia dijo muchas cosas muy interesantes…pero sí me parece que tienes razón tú en que, hay que meter un poco de ese acto” a lo que le responde su interlocutor “es que es en el que nos vamos a justificar, claro…no me ha llegado el acta, y con todo esto, es decir, transcribía muy someramente, o sea no transcribía”, diciendo Pineda “muy desimputadamente”, tras lo que sigue aquel “necesariamente hay que hacer referencia que tras la declaración celebrada el pasado día 17 no sé qué, no sé cuántos, en donde por fin el imputado pues ha manifestado y ha aclarado todo lo que se negó a hacer en la anterior…y habiendo manifestado esto, esto, esto, y siendo creíble por esta parte…” añadiendo Pineda “claro, incluso, dices, dada la credibilidad que ofrece y que y la verificación que hemos hecho…te toca currar un poquito ¿eh?” respondiendo su interlocutor “ yo en cuanto tenga el acta, te la reenvío para que tengas conocimiento sobre la marcha. Yo modifico un poco el escrito, te lo vuelvo a enviar, tú le das el o.k. y quedo a expensas en stand by a que des instrucciones…”, diciendo Pineda “pero no se te ocurra presentarla hasta que no te dé yo el o.k.”, a lo que le dice Gómez de León “no hombre no, eso en la vida, coño eso lo entiendo coño, yo entiendo que es una cosa muy delicada”, respondiendo Pineda “además como te vas a leer el acta porque cuando oye mira, he estado repasando el acta lo hemos hablado con el presidente de MANOS LIMPIAS con Luis también y oye pues la verdad es que por nuestra parte no se trata de poner el ventilador de la mierda y que le dé a todo el mundo sino hacerlo lo mejor posible …o sea vamos a ir calentando motores”, tras lo que contesta Gómez de León”…nosotros a los imputados los estamos clasificando por banqueros o bancarios, por políticos,..Con cada uno estamos teniendo determinadas consideraciones, en el tema bancario pues nos estamos apoyando en Luis Pineda....Miguel por un lado que tiene una visión en conjunto…luego quiero decirte que estamos estudiando vuestro caso con mucha…”

En conversación telefónica de 18 de febrero de 2016, entre Pineda y su secretaría Rosa, él le dice que ha quedado con Ángel en el despacho a las doce y media, mencionando que Braulio “le ha llamado cuatro veces”, quedando en contarle a Rosa a la que le dice “Si si pero el hijo de puta se resiste que te cagas, pero bueno bien todo, bien todo, estamos aquí peleando”.

En mensaje de texto de Pineda a Fernández Noriega de 19 de febrero de 2016, le dice “Ángel tengo hasta el miércoles de la semana próxima para cumplir mi palabra. Tenéis que abonar los 400 adeudados y de los que tenéis todos los documentos”. Al que sigue otro con el texto “Y facturas. O no respondo. ¿Gracias”, y otro “Enterado?”

En conversación telefónica de 21 de febrero de 2016 entre Pineda y Gómez de León, el primero le pregunta si le había llegado el acta, a lo que el segundo le dice que se la podría enviar cuando la tuviera a Rosa (pues Pineda sale de viaje a Miami), instándole Pineda a que “lo único es que como tú te lo sabes pues si puedes ir avanzando en los deberes”, sobre el borrador, esperando al acta porque a Gómez de León le gustaría transcribir alguna frase literal del acta, dándole la razón Pineda que queda a la espera de que se presente la siguiente semana el escrito, porque el ambiente de los medios de comunicación había sido muy bueno, y muy tal y entonces “ a ver si el abogado de..Va a intentar hacerlo él y digo joder ya que nos lo hemos currado que seamos nosotros ¿no?…o sea ese es mi miedo que digamos no le dejamos esperar y va el otro, lo pide y…digo”, a lo que le dice su interlocutor “Lo que ocurre que a ellos habría que llegarle un mensaje que no es lo mismo que lo pidan ellos a que lo pida una acusación” a lo que le dice Pineda “no eso está claro…tú me vas avisando pero mi idea José María es que el jueves o el viernes lo presentemos sí o sí”

En conversación telefónica de 28 de febrero de 2016, entre Pineda y Gómez de León, ya de regreso a España del primero, vuelve sobre el temor a que al final lo vayan “a pedir ellos…el martes a las 9.30 horas está presentado ¿no?…lo digo porque haya un escrito como, de ese, calidad, un día por ahí colgao, no me hace ninguna gracia”, dando su conformidad a la última redacción pareciéndole perfecta y volviendo a decir “que el martes a primera hora, una vez que esté presentado, o sea, que de alguna manera se quede acreditado, tal, me lo hagas llegar”

En SMS de Pineda a Gómez de León en fecha de 29 de febrero de 2016 le dice “y a primera hora presenta lo que hablamos y me lo reenvías con acreditación de presentación, por favor. Un saludo”

En conversación telefónica de 1 de marzo de 2016, entre Pineda y su secretaría Rosa, aquel le anuncia que le acaba de reenviar un email de José María Gómez de León encargándole que a la secretaria de Málaga se lo ponga en pantalla y que lo imprima el documento adjunto con un sobre en un email a la atención de Don Braulio Medel, debiendo aquella borrar el email, y con remite de Luis Pineda y en mayúscula “misión cumplida”, que lo lleve el sobre a UNICAJA de la Avenida de Andalucía número no se cual, diciendo que es un sobre para Don Braulio Medel para dejárselo a alguien de su secretaría siendo muy importante.

En conversación telefónica de 7 de marzo de 2016 entre Pineda y Gómez de León, éste le dice que le acaba de mandar un email de un escrito del letrado de “tu amigo” diciendo que no somos nosotros quien para pedir la desimputación y que ellos en su momento ya interesará la oportuna resolución judicial del sobreseimiento de la causa respecto de su representado a lo que Pineda le dice que se lo olía y que le deje que lea el escrito y que hablarían al días siguiente para ver que hacían al respecto y sí hacían algo.

Han sido trascritas la práctica totalidad de las conversaciones telefónicas cuya audición interesó el Ministerio Fiscal pues sobre la base de las mismas, los correos entre Pineda y el secretario general de UNICAJA y las declaraciones de uno y otro, se ponen de manifiesto los acontecimientos que se sucedieron y sobre los que se volverá seguidamente, además de que el contenido de las interlocuciones con otros acusados, ha servido al Ministerio Público para implicar a estos en los hechos.

La clave la dan Pineda y Fernández Noriega si retomamos nuevamente sus declaraciones toda vez que el primero aludió continuamente a la fusión de las cajas, a la salida a bolsa, pudiendo tener una incidencia negativa el hecho de que el presidente de una de las cajas en esos procesos, estuviera imputado, resultando elocuente que el secretario general de UNICAJA dijera que Pineda cuando hablaba de los convenios de publicidad, aludía a la situación procesal de Braulio Medel, sin que ello estuviera vinculado a dicha caja, “aunque sí estaba en el ambiente”, y que en las reuniones que mantenían hablaban entre ambos del caso ERES al poder verse afectada UNICAJA.

Abunda en lo anterior y con ello, en que Pineda estaba preparando el terreno para marcar los derroteros como acusación popular en el procedimiento en que estaba imputado Medel, un correo de 25 de septiembre de 2015 enviado a Medel y rebotado a Fernández Noriega, que mezclaba en su contenido la fusión de las cajas con la imputación de Medel, sobre lo que acusado, conviene volver a recordar, dijo que “estaban mezcladas” aludiendo en la misiva a “la compleja situación procesal”, añadiendo en relación a la anotación en su agenda sobre la comparecencia judicial de Medel, que no tenía nada que ver con presiones ni dinero, sino con la idea de mantener en UNICAJA a un campeón, pretendiendo que no se viniera abajo la fusión.

Con ello se pone de relieve que la introducción de ese aspecto por Pineda iba encaminada a generar ese estar “en el ambiente” al que se refería Fernández Noriega, por la condición de imputado de Medel, lo que era utilizado por el acusado a modo de presión para sus designios económicos, siendo la solución contraria permanecer como acusación popular en el procedimiento tal como venía ejercitándola. Ciertamente no depende de la acusación popular el mantenimiento o no de dicha condición procesal cuando el Ministerio Fiscal no se había pronunciado en contra de seguir la causa contra Medel, pero se rebaja la intensidad acusatoria si quien la ha venido ejerciendo con contundencia se mueve en dirección contraria estimulando con su proceder un potencial cambio de la situación procesal de un imputado.

Evidentemente, nadie con más interés en que se siga esa línea que el propio presidente de UNICAJA, el imputado, y el secretario general de la entidad con el que Pineda tenía una relación que databa de unos veinte años atrás, siéndole favorable para el desarrollo de los subsiguientes acontecimientos, y, que por los diálogos que mantienen, se ve que es muy cercana, erigiéndose en un argumento de peso la incidencia ciertamente preocupante por negativa en tanto los procesos de fusión de las cajas y resto de soluciones que se dieron, que les llevó a avenirse a las exigencias económicas del acusado Luis Pineda Salido en alivio de la situación procesal de Medel como presidente de UNICAJA.

Establecido ese marco, se empeña Pineda en orquestar inicialmente lo que sería un interrogatorio cuyas preguntas prepara con Fernández Noriega, para dejarlo en un espiche final, tras el que escenifica, en unas declaraciones periodísticas, el replanteamiento de la imputación a Medel, como si de algo acontecido inesperadamente se tratara para dicho acusado, y, con ello, lo que había urdido pues no se sabe la calidad del interrogatorio que hizo el Ministerio Público y si fue tan satisfactorio como las respuestas de Medel, siendo lo único acreditado que Pineda con el espiche y su ulterior declaración ante la prensa, daba por colmada su labor en el ejercicio de la acción popular que hasta ese momento venía ejerciendo contra el presidente de UNICAJA, al margen por ende del resultado, convincente o no, de la declaración prestada por Medel.

No tendría importancia alguna lo acabado de exponer, si no va a ello acompañado que la nueva actitud del acusado no era gratuita, porque le pareciera Medel una persona honesta, sino que condicionaba la petición de desimputación al cobro de un millón de euros de los que se convino con Fernández Noriega la recepción de seiscientos mil euros antes de la declaración judicial de Medel el día 17 de febrero de 2016 y el resto para días más tarde. Hay que tener además presente que Pineda se vale de sus medios periodísticos para ensalzar o desprestigiar, y dicha circunstancia a las puertas de una fusión o de una salida a bolsa, en esa preocupación que decía tener, podría orientar en un sentido u otro, o cuanto menos podría insistir o dejar de recordarle a Fernández Noriega en sus misivas “la instrucción que se sigue en Sevilla”.

Las demás conversaciones de Pineda con el letrado de MANOS LIMPIAS en Sevilla, revelan que dicho acusado controlaba los avatares del proceso. Primordialmente, indicándole la fecha de presentación de escritos, y ello, para ofrecer a Medel y a Fernández Noriega esos acontecimientos a fin de que se abonase el importe dinerario que suponía la petición de desimputación del presidente de UNICAJA.

Sobre la fórmula empleada para la recepción del dinero por Pineda, el “sacar la patita” y “cargarme la mochila” son expresivas las conversaciones telefónicas entre dicho acusado y Fernández Noriega que se retrasa a la hora de abonar los importes ya referidos, sin que este último estuviera en condiciones de explicar y menos aún de convencer de la realidad de los contratos y las facturas correlativas, que se confeccionaron y emitieron, en fecha de 2016 para convenios con AUSBANC del anterior año 2015, y en relación al 2016, aludiendo a que primero se ejecutan y después se firman, coincidiendo en ese extremo con Pineda, no pareciendo ello mínimamente serio en una entidad como UNICAJA si nos atenemos a la versión del testigo de que era un órgano de la entidad el que autorizaba la contratación, sin que nada figure sobre ello ni siquiera que se haya preocupado de acreditar ese respaldo institucional interno, al que aludió en varias ocasiones, conversaciones a las que hay que unir las mantenidas por el acusado con algunos de sus empleados, para comprobar si se han efectuado o lo pendiente y hasta de darle forma a modo de “justificativo”, terminología que también emplea con Fernández Noriega.

Que se da forma entre Pineda y Fernández Noriega a la facturación por importe de un millón de euros, lo revela el documento remitido por Isabel Medrano a UNICAJA (folio 7726), en 4 de enero de 2016 en que ella dice “En relación a la reunión mantenida el pasado 29 de diciembre entre D. Ángel Fernández Noriega y D. Luis Pineda en Madrid conforme a los acuerdos que alcanzaron en la misma adjunto te remito detalle de lo pactado”, incluyendo los ITCRA, sobre los que Fernández Noriega, en una de las conversaciones telefónicas pregunto que qué era eso de los ITCRA.

En dicho documento los conceptos para abono de dicha suma de un millón de euros abarcan el año 2015 y primera fase del 2016.

La explicación que se dio por Pineda fue que los contratos de 2015 se mandan en enero de 2016 para que los firmase el declarante, sin que tenga nada que ver el día que se firmen con el día que toque, siendo eso, dijo, derecho civil ordinario.

Por su parte Fernández Noriega sostuvo que no se llegó a acuerdo alguno por un millón de euros, a pesar de serle exhibido un correo (folio 7726),donde figuraba facturas por dicho importe y no por 600.000 euros que era la suma que reconoció acordada, manteniendo que las decisiones de los contratos las toma un órgano de la entidad bancaria, firmándose después, sin que el testigo supiera nada de contratos antedatados, a pesar de hacerle ver el Ministerio Fiscal que lo que se le enviaban eran facturas y no meras propuestas, reconociendo el testigo su firma en un contrato de 1 de enero de 2015 (folio 5575), indicándole el Ministerio Público si es que se trataba de un error en ocho contratos firmados todos el día 13 de enero siguiente y que en relación a “sacar la patita” que le dice Pineda, sostuvo que esa expresión venía referida a pagarle lo que se le debía de publicidad devengada tanto por los contratos que se le habían exhibido como por otros, relacionando la frase de Pineda de que le tuvieran la “mochila cargada” con contratos pagados.

No parece que exista esa correspondencia que señala el testigo, pues la audición de las conversaciones justamente revela que Pineda comprueba que no se ha producido el pago y que lo necesita para seguir en la línea que ha marcado en orden a promover la desimputacion de Medel, dado además la cronología temporal entre las exigencias dinerarias y las fechas de los avatares del procedimiento relativas a la declaración judicial de Medel, cuando además dada la temática que se traían entre manos Fernández noriega le dice “no hablemos más por teléfono”, señal de que no se estaba en algo transparente como es reclamar unos débitos derivados de una relación negocial plasmada documentalmente.

Para acabar este aspecto, sorprende que quien ha venido ejerciendo la acusación popular en un procedimiento se dirija a un directivo de la entidad cuyo presidente es el imputado diciéndole “lo importante es salirse de ahí cuanto antes, hay que crear un ambiente favorable, que estamos todos en la misma línea, hay que salirse de la puta línea de una vez, cúmpleme lo que tú puedas”. El cumplir lo que tú puedas no puede ser sino que ha hecho su cometido y que se le ha de pagar, pues sobraría esa conversación si como dijo Pineda en el rotativo tras la declaración de Medel que le pareció contundente, se hubiera presentado el escrito de petición de desimputacion, sin mayor consideración y por ende sin quedar a la espera de que Fernández Noriega se moviera en pro de efectuar el abono de lo aun pendiente de pago “o no respondo”.

El Ministerio Fiscal extiende la acusación a Miguel Bernard, que autorizó que por MANOS LIMPIAS en vez del letrado de dicho sindicato personado en el procedimiento, ocupara su lugar Luis Pineda, sabiendo a que respondía ello pues tras los hechos en una conversación telefónica éste le dijo que le iba a dar una alegría, lo que lo vincularon sendos acusados a que le había encontrado hotel para la feria en la capital hispalense, no habiéndose siquiera aportado factura de dicha estancia en esas fechas, sabiendo, pues se había publicado, la suerte procesal que MANOS LIMPIAS había suscitado frente a la imputación de Braulio Medel.

Distinto es el caso de Isabel Medrano que aunque parece que se presta a una confección irregular de documentos que justificasen unas cantidades, no se le vincula con estos acontecimientos de los que no consta que estuviera al tanto, al igual que Rosa Aparicio pues la mera mención en una conversación telefónica en la que Pineda le dice que le contaría, es insuficiente a los fines incriminatorios pretendidos y porque le mandase un correo a Medel por indicación de dicho acusado con el escrito de petición de desimputacion con las palabras “misión cumplida”.

En la misma idea el acusado Alfonso Solé que no consta sino que le remiten facturas y da cuenta de lo pendiente, sin otra distinta circunstancia, no siendo rigurosa la acusación a Teresa Cuadrado sin más base que una conversación en la que Pineda le dice que no va a comer, a no ser que se le achaque por la elaboración de los ITCRA que venían siendo parte del paquete de productos suscritos por UNICAJA.

La acusación alcanza igualmente a María Mateos persona ésta al igual que Luis Suárez que no figuran citadas a lo largo del relato fáctico acusatorio, lo que conlleva la absolución de uno y otro por esa crucial orfandad que contraía el principio acusatorio y supone un grave quebranto del derecho de defensa.

Del delito de extorsión que el Ministerio Fiscal inexplicablemente en su calificación jurídico penal la solicita en continuidad delictiva, responden los acusados Luis Pineda Salido como autor material dado su protagonismo según se ha ido analizando y Miguel Bernard como cooperador necesario pues puso a disposición de aquel otro la posición procesal de acusación popular de la que se valieron para ejercerla en función de los designios económicos que le llevaron a variar su inicial orientación en el caso ERES en lo que respecta al imputado Braulio Medel, haciendo partícipe el primero al segundo de los acusados de haberse logrado el propósito lucrativo que movía sus conductas.

3.1, 3.3, 3.4 y 3.5-CASO LEON, CAJA JAEN, CLAUSULA SUELO UNICAJA, FUSION UNICAJA-BANCO CEISS.

Se han agrupado los hechos con la referencia que figura arriba, ordenándose cronológicamente, por estar todos vinculados a la entidad bancaria UNICAJA, no dejando de ser cada uno de los apartados descritos por el Ministerio Fiscal pasajes de un mismo acontecimiento.

Se trata de comprobar si a tenor de los correos que se han trascrito en los Hechos Probados y de la secuencia de acontecimientos que en dicho apartado se relacionan, se está en presencia de acuerdos entre Luis Pineda en nombre de AUSBANC y del secretario general de UNICAJA por los convenios publicitarios y otras fórmulas o ante una maniobra extorsiva de la que viene siendo objeto la entidad bancaria desde hace años centrando la reclamación civil el Ministerio Fiscal exclusivamente por la suma global de 298.328,32 euros de los años 2013 y 2014 que satisfizo el banco a AUSBANC EMPRESAS u otras entidades a la misma vinculada.

El acusado Luis Pineda se refirió a que la relación con UNICAJA data de hacía veinte años y que en todos se firmaba un acuerdo de publicidad, sin que ello condicionase la solución judicial de los procedimientos, sino que es “poner sobre la mesa lo que uno hace”, siendo dicha circunstancia por la que la forma de pago la plantea en ocasiones con contratación de convenios publicitarios y para el resarcimiento a afectados a través de una cuenta de AUSBANC, no pareciéndole mal que dicha asociación se beneficiase por los contratos publicitarios acordes a su objeto social, además cuando en lugar de pagar a abogados se reconvierte en publicidad y en el marco de un acuerdo, sin que tampoco los convenios publicitarios condicionen la solución extrajudicial.

En cuanto al continuo pedir de Pineda a UNICAJA, se le exhibió documentación relativa a unas facturas (Tomo 26, folio 7888), incautadas en la sede de AUSBANC, preguntándosele que cómo es que si no se concertó acuerdo alguno se encontraron facturas, coincidiendo los conceptos y sumas con lo que obra en otros documentos, a lo que manifestó que era un adelanto de esa posibilidad sin que ello desdiga nada.

Con ello, no se está en condiciones de aseverar la realidad de los convenios publicitarios sino que incluso con anterioridad a ese soporte para los pagos que efectuaba UNICAJA, Pineda elaboraba las facturas contra las que se giraban los pagos, estando ello en sintonía con la explicación dada por dicho acusado y Fernández Noriega acerca de que los acuerdos se concertaban verbalmente, siendo poco creíble en una entidad como UNICAJA, cuando además el testigo dijo que tenían que ser autorizados por un organismo interno del banco, no constando nada en ese sentido.

Por su parte el secretario general de UNICAJA, Ángel Fernández Noriega, expuso que se había tenido convenios con todas las sociedades del grupo AUSBANC, que en ocasiones primero se prestaba el servicio y después se daba forma a la contratación en una operativa que se seguía con fluidez, siendo habitual la demora en los pagos aun cuando se llegaba a acuerdos verbales que se ejecutaban y para el pago se tenía que documentar por escrito y seguir un procedimiento, verificándose seguidamente el impacto, iter que se seguía con todos los medios.

Salió al paso del tenor de varias misivas remitidas por Pineda, recogidas en los Hechos Probados, al decir que eran propuestas que aquel le presentaba o que dicho acusado con el tono que empleaba no desaprovechaba la ocasión para pedir dinero, sin parecerle correcto al testigo y ser más bien el método que tenía el acusado para el caso de que no se pusieran de acuerdo, coincidiendo con Luis Pineda en torno a que los convenios se acordaban verbalmente “chapados a la antigua” y después había que verificar los papeles.

En lo que respecta a si en el caso de la sentencia de Caja Jaén se condicionaba la ejecución a unos convenios publicitarios, lo negó, negando también la vinculación de tales con noticias periodísticas como en el caso de la fusión de UNICAJA con el banco Ceiss, así, la que figura en el correo de 10 de julio de 2013 (folio 7978), en el que dice “Entre mañana viernes y el lunes saldrá publicado el artículo que comentamos, en nuestros medios (Sic), si te gusta y cubre tus expectativas hablaría con el Norte de Castilla.…o en su caso, dada la importancia del tema, haríamos una nota de prensa oficial de AUSBANC…” añadiendo que si mandó recortes de prensa en coincidencia temporal con la firma de acuerdos publicitarios, sobre noticias elogiosas acerca del presidente de UNICAJA, lo despachó diciendo que la vanidad está ahí, pudiendo comprobarse que no solo publicaban lo malo (folios 8030 a 8032), incidiendo en lo mismo en un correo de 24 de febrero de 1014 (folio 8093), anudando a sus intervenciones favorables a la fusión, unas propuestas publicitarias y a asuntos judiciales en marcha relacionados con Caja España-Caja Duero, en el que dice “Una vez hecho esto no habrá vuelta atrás. Por lo que, sin ningún ánimo de presionarte, sino de informarte, te ruego que me digas algo esta semana.”

El testigo incidió primordialmente en lo que a la fusión se refería y el tono empleado por el acusado, en que subyacía un tema mucho más importante que era la absorción de Ceiss por UNICAJA, no dependiente del acusado que la apoyaba habiendo entidades que se oponían a dicha fusión pudiendo producirse una campaña de marketing muy fuerte afectante a la reputación de UNICAJA, añadiendo que la relación se remontaba al año 2005 siguiendo una operativa con fluidez.

En lo que respecta al procedimiento seguido por la sentencia condenatoria a Caja Jaén, es suficientemente expresivo el correo en que Pineda da la solución mediante también la “organización de una jornada del aceite de oliva”, de todo punto ajeno al objeto del proceso que pretende por esa vía cerrar un acuerdo que le es económicamente rentable, siendo la apoyatura en pro de su pretensión que “Unicaja no ha tenido ninguna demanda y me parece que esto aclara la buena llevanza de nuestras relaciones”, debiendo recordarse la misiva de 26 de noviembre de 2013 relativa a la “actuación pasiva, puntual en los juzgados de Málaga”, habiendo cumplido AUSBANC con la hoja de ruta, estando en la misma línea con motivo de la sentencia por la demanda colectiva contra UNICAJA, cuando Pineda alude a “Empezamos una nueva etapa”, dejando así una conminación al descubierto que ha estado contenida en función de cómo se responda a sus pretensiones económicas. En esa misma orientación de la vinculación de las soluciones judiciales a los pagos requeridos por el acusado el correo (Tomo 26, folio 7905), al decir “Antonio, el viento sopla distinto. Ahora queremos la máxima efectividad de la sentencia y por supuesto de la ejecución provisional”, ello en relación con el procedimiento seguido en los Juzgados de León.

Sobre este asunto existe una cadena de correos en los que consta la presentación de la solicitud de la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de León, otro en que se solicita por el acusado que no se reanude la ejecución provisional comprometiéndose a no solicitar la continuación de la ejecución provisional (folios 7908, 7912), sobre los que dijo el acusado que estaba jugando con cartas marcadas pues se engañaban todos dado que la suspensión provisional de una ejecución provisional es provisional y que estaba a la espera de la sentencia de la Audiencia Provincial de León, siendo lo mejor estar a la carta de lo que dijera dicha instancia hasta el Tribunal Supremo, ubicando la solicitud de archivo de la ejecución provisional (folios 7915 y 7916) en que renunciaban a cambio de que cesasen en la práctica y que en vez de las costas procesales, se sustituyeran por los contratos de publicidad, hablándolo con Fernández Noriega, y sin que presentar escritos en el juzgado renunciando, solicitando no era renunciar a demandas ni a la ejecución sino que se trataba de una carta para jugar con Caja España y Ángel Fernández Noriega, en el marco de una relación de abogados.

Esa distancia entre los asuntos judicializados y los pedidos dinerarios no se ve confirmada sino al revés en la conversación telefónica de 18 de diciembre de 2015 entre Fernández Noriega y Pineda en la que el primero le dice que se le echa encima el plazo de León y que si le iba a resolver lo que le llevó su gente personalmente a Málaga, tratándose de los convenios publicitarios, en sintonía ello con lo que dijo dicho testigo sobre que a Pineda no le interesaba tanto la ejecución como un acuerdo amplio.

Conviene traer a colación el correo de 10 de julio de 2013 (folio 7978), entre dichas personas pues en medio de estar empeñado en la solución a la sentencia de Caja Jaén, a través de convenios, en esa dinámica conciliadora y de buena relación con UNICAJA, Pineda dice “Entre mañana viernes y el lunes saldrá publicado el artículo que comentamos, en nuestros medios (Sic), si te gusta y cubre tus expectativas hablaría con el Norte de Castilla…o en su caso dado la importancia del tema, haríamos una nota de prensa oficial de AUSBANC….” Pasando seguidamente a abordar dicha sentencia y la del TS sobre las cláusulas suelo, entremezclando los temas para afianzarse en la continuidad de la relación económica con UNICAJA, sobre lo que vuelve al dirigirse al presidente de la entidad aludiendo a los mismos aspectos y a la “alianza institucional ordinaria con UNICAJA”

Difícil entender una “institucional alianza ordinaria” entre una entidad bancaria y una asociación de consumidores, cuyo objeto es la defensa de estos frente a las prácticas y servicios bancarios sino es bajo el prisma de “variar el rumbo” de no avenirse a los planteamientos económicos.

Se han entresacado estos aspectos para dejar establecido que, en la relación con UNICAJA, se condicionaba por AUSBANC el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los consumidores o el curso de los procedimientos judiciales a los pagos por la entidad bancaria de las sumas dinerarias a través de convenios entre dichos interlocutores, Pineda y Fernández Noriega, que según ambos se hacían a la antigua usanza, se acordaban verbalmente, se ejecutaban y después se firmaban.

Esta operativa refleja la ya de por sí lo heterodoxo del planteamiento para dar forma a los requerimientos económicos del acusado Luis Pineda que presionaba con la interposición de demandas, la continuación del curso de los procesos o se valía de la publicidad que, en tanto, era positiva en las revistas del grupo, en la idea de crear un estado de opinión favorable a modo de hacer ver que podría cambiar de signo.

No requiere más datos pues lo suministran el propio acusado y el tenor de los correos trascritos en los Hechos Probados en que se comprueba el devenir de los asuntos afectantes a UNICAJA, para poder afirmarse que Luis Pineda valiéndose de la defensa de los consumidores en cuanto objeto social de la asociación AUSBANC, instrumentaliza el interés que representaba, condicionando el ejercicio de acciones colectivas y con ello su comportamiento a la obtención de dinero no contando con un derecho propio dado que se trata de demandas de dicha naturaleza colectiva.

Con ello, el ejercicio de la acción colectiva lo empleó como mecanismo de presión debido al uso modulado que hacía de la misma, transmutándolo en un abuso por su ejercicio movido en pro de sus exclusivas expectativas dinerarias, cuando, en modo alguno la demanda de un interés colectivo puede ser objeto de negociación, ni el devenir de un procedimiento en marcha quedar a merced de que atienda a su incesante lucro.

Ello además da lugar a una situación por la que además de frustrar el ideario de la asociación que abandera, coloca en absoluta desventaja y por ende en una dispar posición frente a él, a la entidad bancaria con la que de esa manera supuestamente se relaciona en pie de igualdad. Ello por cuanto las entidades

Esa distancia entre los asuntos judicializados y los pedidos dinerarios no se ve confirmada sino al revés en la conversación telefónica de 18 de diciembre de bancarias, que son la principalmente afectadas, debiendo asumir las reclamaciones judiciales por los servicios prestados u ofertados caso de haber originado perjuicio alguno al cliente, se ven en la tesitura de sobreponerse a ese uso de la acción colectiva que arbitrariamente se articula contra ellas para lo que termina siendo una fuente de ingresos a costa del banco al que se dirige la pretensión económica encubierta con dicho ejercicio de la acción colectiva, la cual se abandona sino es que no se ejercita en tanto ese logro dinerario. Hay que tener presente que la puesta en marcha de una acción judicial de esa clase arrastra además una publicidad ciertamente desfavorable para la entidad bancaria que ha de soportar sin estar en condiciones de controlar su irradiación, desplegándose una información que incide negativamente en el crédito del banco en cuestión.

Se ha comprobado en otros supuestos de los examinados esa divulgación antes y al tiempo de la interposición de la demanda en las revistas de AUSBANC, siendo innecesaria, pues se ha acudido a la vía judicial para debatir la pretensión instada, con la única finalidad de lograr esa proyección mediática para amilanar a la entidad, viéndose en una tesitura en la que se les ha colocado muy a su pesar, sin que ello se pueda catalogar de una relación regular ni siquiera normal.

Ante ese panorama, UNICAJA, ha ido neutralizando ese devenir mediante el pago cada vez que ha sido requerida, so riesgo, de retrasarse o tener la tentación de abandonarlo, de sufrir la reacción que se le indicaba, fuera la de interposición de demandas, reanudación de procedimientos suspendidos por supuestos acuerdos (mediando los pagos), o pasar a ser foco de atención mediática, positiva hasta la fecha, a que se variase a negativa al igual que les ocurría a las entidades que no se avenían a pasar por las presiones ejercidas por Luis Pineda para satisfacer su lucro económico.

Esta explicación engarza con lo que se avanzaba en el fundamento dedicado a analizar los elementos del delito de extorsión, teniendo pleno encaje en lo que se exponía cuando se concretaba en las entidades bancarias o de otra clase.

No se trata de hacer negocio, como dijo Luis Pineda, lo cual chirria de una asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores dándose entrada para ello a través de otras entidades, ni de que se esté en presencia de una ética empresarial cuestionable, según le pareció a una de las defensas, se trata de una maniobra puramente extorsiva con una finalidad crematística la que se delata en la supuesta relación mantenida entre UNICAJA y AUSBANC a través del secretario general de dicha entidad y Pineda, interlocutores en las distintas ocasiones que se han recogido en esta resolución y que sirve además de explicación para el resto de hechos que siguen al presente pues con ello se revela el uso arbitrario de acción alguna a modo de presión para la finalidad económica en muchas ocasiones lograda por dicho acusado.

Se puede resumir con las propias palabras de Pineda en un correo de 17 de diciembre de 2014 (folio 7862) “Dicho lo anterior y con el deseo de que este año finalice en este ambiente de poca hostilidad y se cierre tal y como está previsto, me permito adjuntarte una propuesta que me hace llegar un publicitario que me hace llegar una publicación que trabaja desde hace ya muchos años con Unicaja (Sic)”

La poca o mucha hostilidad dependía del acusado en función de sus designios económicos.

El Ministerio Fiscal extiende la acusación a Alfonso Solé, Rosa Aparicio y María Mateos, limitándose a decir que están al tanto de la operación en relación a los hechos que relata en torno asunto redondeo Caja Jaén, sin otra mención en los hechos en el caso de la acusada que remitió un acuerdo a Fernández Noriega por encargo de Pineda, sin figurar ni siquiera citado en el relato acusatorio Solé, adoleciendo así en ambos casos de una franca insuficiencia la pretensión acusatoria, volviendo a ser citada Rosa Aparicio junto a Teresa Cuadrado, Alfonso Solé y María Mateos en relación a lo que se ha especificado como caso León, sin figurar la segunda y tercer acusado nombrados en el relato fáctico del escrito de acusación, y Rosa Aparicio en una encomienda similar a la anterior, lo cual da lugar a idéntica solución absolutoria.

En cualquier caso, no se acredita otra participación de Alfonso Solé que la relativa a la gestión de cobro (folio 7900); en relación a Teresa Cuadrado manifestó que desconocía el contenido de las reuniones que tuviera su marido en relación al procedimiento seguido en León, reconociendo que al igual que en otras ocasiones la orden de adquisición de ITCRA (folio 8154), donde figuraba la acusada, derivaban del departamento de administración donde se elaboraba dicha orden para cobrar la factura.

Igual acontece en relación con los hechos asunto Clausula suelo Málaga, para con Rosa Aparicio y María Mateos, ésta no nombrada en el relato acusatorio y aquella otra en una intervención sin trascendencia penal alguna por figurar en nombre de CAUSA COMUN que se articuló para poder seguir personada AUSBANC ante la incertidumbre de que se estimara su falta de legitimación procesal en el procedimiento.

En lo que respecta a María Mateos, en el caso León, ciertamente su posición de directora de los servicios jurídicos de AUSBANC la ponen en peor situación en tanto que está en condiciones de calibrar los mismos aspectos que los aquí antes abordados y detectados, aludiendo dicha acusada a una reunión donde estuvieron personas de UNICAJA, así Fernández Noriega y del despacho de Cuatrecasas y creía recordar que otros del banco (folio 9029), en la que se le pidió una aclaración, tras lo que salió, quedándose Pineda. Abundó en ello dicho testigo, y sin otra participación que la relatada por el Ministerio Fiscal relativa a indicar al abogado de León que en fecha de 14 de enero de 2016 presentase un escrito dirigido al juzgado.

Lo nuclear depende en exclusividad de Luis Pineda, en el que se centraliza la operativa de antaño, clave en el proceder seguido, del que los demás quedan en un segundo plano, a remolque de sus movimientos sin contribución determinante a los fines delictivos del acusado.

Por lo anterior, procede absolver a los acusados Alfonso Solé, Teresa Cuadrado, María Mateos y Rosa Aparicio de un delito continuado de extorsión procediendo dictar un fallo incriminatorio contra el acusado Luis Pineda como autor de un delito (continuado) de extorsión dada la prueba practicada y su resultado.

3.11-CAJA SUR

Sobre un correo de 1 de octubre de 2013 (folio 8901), en que Luis Pineda pide una cita al presidente de BBK BANK Cajasur, expuso que la información que se adjuntaba la mandó el declarante dado que el presidente de Caja Sur era nuevo, sin que le extrañase que les ofreciera ITCRA, negando que fuera a cambio de retirar una demanda.

Sobre un correo de 24 de febrero de 2014 (folio 8925), en que Pineda solicita a María Mateos un ICTRA además de la sentencia y el auto de ejecución provisional para la reunión con el director de Cajasur, aclaró que no existía vinculación entre el procedimiento judicial y el ICTRA, pues en el correo de 27 de marzo de 2014 que se le exhibe (folio 8927), sólo se refiere a la publicidad dando a entender que era ajeno al procedimiento seguido en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba.

En nombre de la entidad Cajasur, el testigo Jacinto Mañas Rodríguez, manifestó que a Luis Pineda lo conoció con motivo de su cargo de Director de Comunicación de la entidad, rebajando en el año 2007 el presupuesto en todos los convenios, de lo que avisó al acusado, lo que se trató de una decisión libre de la caja, destacando la publicidad que tenían concertada en el área de marketing de Caja Sur, principalmente la relativa al patrocinio de eventos del aceite de oliva en la revista ALCUZA, al ser su negocio, sin jamás haber sido intimidado por Pineda, siendo las jornadas exitosas para la caja, no sabiendo quien era Teresa Cuadrado, María Mateos y pudiendo haberse entendido a través de correos con Isabel Medrano por estar encargada de la facturación, según creía.

Terminó diciendo que, sobre los ICTRA, elevó informe a la asesoría jurídica, dado que no los conocía, pues estaba dedicado a la publicidad y los patrocinios, sin que los convenios tengan nada que ver con las cláusulas suelo, ni otros temas y que por la situación de crisis económica, rescindió finalmente los acuerdos en el año 2010.

La secuencia de los acontecimientos la marca la sentencia contra Cajasur habiéndose declarado, en el procedimiento seguido en el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba, en fecha de 2 de septiembre de 2013, la continuación de la ejecución provisional de la sentencia colectiva de 16 de noviembre de 2012 que declaró la nulidad de la cláusula suelo en los contratos de préstamo hipotecario.

Sobre la base del correo de 1 de octubre de 2013, ya citado y de la explicación que sobre el mismo dio Luis Pineda, no responde a la verdad la versión de este acusado cuando dice que se remitió una documentación de los dos actos públicos, en Lucena y la ciudad de Córdoba de los días anteriores para ilustrar al presidente del banco de nada que no supiera o pudiera saber de otra forma pues solo tenía que solicitar el expediente que tuviera abierto la caja relativo al procedimiento judicial, misiva aquella en la que le pedía una reunión para el día 18 de octubre siguiente en relación a la sentencia de la que se había acordado la ejecución provisional, adjuntando, como se ha dicho “un breve dossier relacionado con las actividades desarrolladas por AUSBANC en Córdoba y singularmente en lo referido a “la herencia que recibes” y en la idea de “analizar vuestras decisiones al respecto y por tanto, nuestras reacciones ante ellas…podemos encontrar cauces de diálogo y colaboración en muchos ámbitos (sic)”

Dicho dossier recoge, y así se hace constar en la documentación remitida, “las repercusiones en medios” y “repercusiones en redes sociales”, la repercusión pública en varios rotativos de alcance provincial y nacional y en las revistas de AUSBANC, de la asamblea informativa en Lucena (Córdoba), el día 26 de septiembre de 2013 y una rueda de prensa al día 27 siguiente en Córdoba, a cuyo frente se encontraba Luis Pineda, concurriendo medios locales y nacionales, con la noticia en varios rotativos al día siguiente, además de en las redes sociales a través de la página web de dicha asociación o en otras.

En fecha de febrero de 2014 se concertaron los acuerdos que se dataron en el mes de marzo siguiente (folios 8928 y siguientes), logrando así Pineda la idea que presidia su comportamiento en septiembre y octubre de 2013, al expresar “qué alegría que volvamos a colaborar y podamos trabajar juntos”.

Es claro que la convocatoria de los actos de la que se encargó el propio Pineda, con la posterior difusión lograda, sobre la ejecución provisional de la sentencia por parte de Cajasur, era el terreno abonado para que la entidad ante esa publicidad se aviniera a firmarse el acuerdo que finalmente suscribió. Publicidad gratuita por innecesaria cuando se había llegado a la fase de ejecución de la sentencia, radiándose por el acusado no tanto en la idea de darlo a conocer a los consumidores sino para lograr que la entidad retomase los acuerdos que había dejado de suscribir pues le mandó a su presidente las noticias periodísticas sobre los actos que había llevado a cabo. AUSBANC según información suministrada por el testigo Mañas Rodríguez, cuando dijo que la misma cesó justamente el año 2010.

Hay que volver al testimonio de Mañas que se desmarcó de la tesis acusatoria acerca de haber sido conminada la entidad y derivado de ello se avino a firmar los acuerdos publicitarios, dado que ubicó los acontecimientos en una relación normal de la entidad bancaria con AUSBANC. Pero en vistas al auto de ejecución provisional, se adjuntaba la información periodística antes referida sin que se revele otro motivo distinto que la inquietud que con dicha información pretendía causar Pineda hasta el punto de que con ello logró la suscripción de los acuerdos publicitarios en esta nueva etapa, siendo su exclusivo proceder el detonante de ello.

Y ello por cuanto ser nítido que la convocatoria de los actos de lo que se encargó Pineda con la difusión periodística propiciada por el mismo, fue el paso previo para que la entidad se plegase a firmar los pagos a los que fue requerida.

Ello además está en línea y da explicación a estos hechos y al resto de los que en este apartado de la resolución se abordan, con el correo de 31 de marzo de 2006 del acusado Luis Pineda en el que le dice a Isabel Medrano:

“Hazlo, ponte todo lo peleona que puedas para defender el presupuesto, no se trata de subirlo pero sí de mantenerlo y todas las publicaciones se leen más que antes, además, y es muy importante, ahora tenemos delegaciones y nuestros costes son mayores pero mantenemos buenas relaciones jurídicas…ten en cuenta que su jefe es de servicios jurídicos. Llegamos a acuerdos y no ponemos demandas institucionales”

La prueba practicada es significativa y plenamente determinante de la conducta extorsiva a que se contrae la acusación en relación con Luis Pineda, procediendo absolver a Teresa Cuadrado, María Mateos, Isabel Medrano y Rosa Aparicio de los delitos de extorsión y amenazas de los que venían siendo acusados, siendo su intervención tras los acontecimientos descritos que dan forma al delito.

3.18-CAJA RURAL DEL SUR

El acusado Luis Pineda sobre los hechos del escrito de acusación, manifestó que la cantidad pactada era distinta en función de la complejidad, aludiendo a la declaración judicial de Don José María Vera al decir de éste que el declarante nunca le extorsionó.

El testigo Don José María Vera López, Director Territorial de Caja Rural del Sur en Sevilla en el año 2013, comenzó diciendo que contactó con Luis Pineda por la crisis del tema de las cláusulas suelo aunque venía haciéndolo con el abogado en dicha ciudad, Don José María Gómez de León y con el acusado Don Ángel Garay en alguna ocasión, siendo en un doble aspecto la relación con AUSBANC, una en relación a los clientes, y otra la publicidad, llegando a un acuerdo transaccional por las cláusulas suelo, pagándose por cada cliente afectado la suma de 1.850 euros además de eliminarse la cláusula suelo, al margen del importe del préstamo hipotecario, siendo la suma a pagar la de 600 euros si el procedimiento civil no se había sustanciado, lo cual se acordó en otros procedimientos con otros letrados, siendo comunicado al Banco de España, organismo que pedía soluciones y existiendo mucha presión, creyendo que la distinción si se había presentado o no demanda era una buena solución para el cliente y siendo el acuerdo anterior a la sentencia del TEDH que aplicó la retroactividad, estando además los juzgados de Sevilla colapsados entre esos años 2014 y 2015, cuando por otro lado, se dictaban sentencias contrarias a las pretensiones de los clientes, no siendo el acuerdo transaccional obligatorio para los usuarios de AUSBANC, pudiendo quedarse al margen del mismo.

Sobre los ICTRA, manifestó que en el seno del comité de la caja se aprobó su pago, negociando la asesoría jurídica dichos informes y los contratos de publicidad, no coincidiendo con la fecha de aquel acuerdo transaccional.

Que efectivamente en las revistas de AUSBANC se publicó una noticia negativa de la caja, contactando el testigo con Don José Marín (delegado de AUSBANC, fallecido), sin que al testigo se le haya intimidado, siendo las relaciones con la asociación correctas y los servicios que prestaba útiles, no percibiendo con AUSBANC que estuviera sometido a una cierta extorsión sino en una negociación normal.

Relacionado con la entidad Caja Rural del Sur es el tenor del correo de 22 de enero de 2016 (Tomo 30, folio 8718) “Asunto: referencias de comunicación y medios de Ausbanc a CRS”, de Luis Pineda a Ángel Garay en el que le dice “Importante. Una temporada obviemos notas de prensa sobre sentencias sobre ellos. Y si hacen algo, mirar en su web, darle aire”.

Este correo sigue a otro inmediatamente anterior de ese día, de Garay: “Esta semana se ha originado una situación de tensión institucional con Caja Rural del Sur. Os agradecería mucho que las referencias públicas de nuestra organización contaran antes con el conocimiento de Pepe Marín y de mí mismo. Muchas gracias”

El acusado Ángel Garay, en explicación a aquella misiva manifestó que se había dictado en fecha de 9 de mayo de 2013 la STS sobre las cláusulas suelo y que los juzgados de Sevilla estaban empantanados por ese tema, siendo en ese contexto cuando Pepe Marín Rodríguez le dijo que tenía buenos contactos en la caja, siendo mejor un acuerdo, a lo que el declarante le ayudó a fijar el marco y a firmarlo, de modo que si el asociado de AUSBANC se adhería al acuerdo sin poner demanda, se le quitaba la cláusula suelo, sabiendo el acusado que en paralelo se negociaban convenios publicitarios, ya de antes.

Añadió que la compensación va a la cuenta del afectado, habiendo también costas para pagar a los letrados los cuales en un proceso con sentencia judicial ganaban más que en un convenio extrajudicial.

Se le preguntó por una conversación telefónica (Pieza de intervención telefónica, folio 404), de 19 de febrero de 2016, mantenida con el delegado de AUSBANC en Sevilla sobre que AUSBANC había publicado algo desfavorable de la entidad bancaria pues habían llamado recordando que tenían convenio y ellos mismos reconocen que hay que tratarlos como al Santander, explicando que AUSBANC tenía un grupo editorial y que emitía un boletín semanal y que en el de esa semana por lo que se publicaba se quería salvar el convenio, diciendo el declarante que no se reflejara en la comunicación pues aunque se tratase de una caja pequeña, se podía causar perjuicio, al ser muy importante para muchos asociados. Que la publicación se refería a que, en la portada del boletín semanal, salía la sentencia, llamando el acusado al responsable local de comunicación de AUSBANC para decirle que antes de hacer publicaciones sobre esa caja, que se lo dijera pues había que cuidar la relación ya que había un convenio.

El escrito de acusación se refiere a unos concretos hechos que ubican temporalmente en los años 2014 y 2015, en los que se alcanzaron diversos acuerdos debido a la presión que AUSBANC ejercía a raíz de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de Caja Rural del Sur y de ahí la adquisición de unos informes que publica AUSBANC.

Sin embargo, el directivo de la entidad Caja Rural del Sur, no estableció la relación entre la solución dada a los consumidores afectados por dicha cláusula contractual y la adquisición de los ITCRA, explicando que al igual que con otros abogados se llegó a acuerdos transaccionales en aquella misma materia, que según dijo eran de fecha distinta a la de la compra de los informes trimestrales.

Asimismo, el escrito de acusación incluye los abonos de dicha entidad entre los años 2014 y 2016 por importe de 576.302,43 euros, siendo el correo trascrito más arriba suficientemente expresivo de que al contar con acuerdos publicitarios que daban forma a los pagos que realizaba la entidad, se ahorraba publicaciones sobre la misma, además de deber ser tratada al igual que otra que igualmente concierta dichos convenios. Ese trato no viene marcado por razones objetivas frente a cualquiera que sea la entidad bancaria, sino condicionado según describió el testigo Alfonso Carmallo en función de los extremos que contó, revelándose, el proceder que expuso, en los casos analizados, de los que el que nos ocupa es buen ejemplo como lo demuestra la misiva de Luis Pineda antes trascrita.

Una cosa son los acuerdos jurídicos, ante la proliferación de procedimientos por las cláusulas suelo y, otra, bien distinta, que se propicien las demandas interesadamente en pro de obtener unos pagos para contener un daño reputacional que dicha secuencia puede suponer para la entidad y en aras de asegurarse que su crédito no se verá afectado, siendo a lo que responde la repetida misiva, por lo que termina por sucumbir al planteamiento opresor que delata dicho correo.

En el presente caso quien está al frente del acuerdo publicitario es Luis Pineda, centrado Ángel Garay en la solución jurídica de los procedimientos, si bien también está al tanto de la repercusión mediática de la que recibió una queja aludiendo en su declaración a que era una entidad con la que se tenía convenio, de ahí su interlocución por correo con el otro acusado, aun siendo exclusivamente Pineda la persona que marca las pautas a seguir, poniéndose de relieve cómo se condicionaba el trato a dar a la entidad en función de que era una de las que pagaba para neutralizar el descrédito al que podía ser sometida.

Con ello, la conducta de Luis Pineda, es constitutiva del delito de extorsión del que viene siendo acusado y en grado de complicidad por dicho delito, Ángel Garay.

4-SUBVENCIONES PÚBLICAS

4.1-RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA (RTVA)

El Ministerio Fiscal atribuye al acusado Luis Pineda Salido un delito contra la Hacienda Pública en relación a los hechos encabezados en su escrito de acusación al igual que en este apartado, por entender que se han producido un fraude por la financiación aprobada el día 13 de marzo de 2215 por la RTVA, de los derechos de antena del programa “Virgen Extra, El Oro de Andalucía” de cuatro capítulos, aprobándose el día 2 de junio siguiente la financiación de los derechos de antena del programa “Las noches del Club de la Buena Vida” constando de cuatro episodios, siendo el importe de la compra de los derechos de antena de cada programa de 75.000 euros (60.000 euros más 15.000 euros en intercambio comercial), recibiéndose el día 23 de diciembre de 2015 en la cuenta de AGRODEDITORA, la solicitante para la inscripción de programas audiovisuales de la RTVA, una transferencia de 163.350 euros, procedentes de Canal Sur TV SA.

En el mes de agosto de 2015 en Canal Sur se emitieron cuatro episodios del programa de las “Las Noches de la Vida Buena”.

Se alude por el Ministerio Fiscal a que en la emisión de los programas figuran otros patrocinadores, además, indicativos, de que dichos programas emitidos eran en realidad auténticos actos publicitarios de AUSBANC.

La prueba de los acontecimientos descritos por el Ministerio Fiscal es netamente documental, sin que dicho aporte sea suficiente a los fines incriminatorios solicitados pues se cuenta con la respuesta dada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía (Tomo 22, folio 5620), negando haberse llegado a acuerdos o convenios de colaboración en materia de consumo ni de participación en procedimientos de concesión de subvenciones a las asociaciones AUSBANC EMPRESAS y AUSBANC CONSUMO, ni a otras con tales relacionadas, cuando, aparece que se han efectuado las transferencias antes aludidas por la emisión de unos capítulos en Canal Sur, no estando suficientemente explicado a que responde la situación además del hecho de los patrocinios con que contaron aquellos.

En dicha documentación figura que, en acta del Comité de Antena, de 13 de marzo de 2013 y de 2 de junio de 2015, (folio 5560), se aprobó la financiación de los derechos de antena de los programas antes referidos, respondiendo a un contrato entre AGROEDITORA representada por Luis Pineda y la RTVA representada por Antonio Joaquín Durán Ayo y otro contrato en nombre de RTVA representada por Carmen Estero Balleto.

Se tenía que haber contado con estas personas a fin de que hubieran depuesto sobre los extremos de la contratación que a tenor de la defensa de Luis Pineda venía amparada en la Ley 30/2007 de la contratación pública (artículo 13.2ª), y además poder saber en este caso, la incidencia de figurar en la emisión de los capítulos otros tantos patrocinadores, sin que con las lagunas expuestas se pueda determinar estar en presencia de un delito contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones, como sostiene el Ministerio Fiscal, procediendo absolver a Luis Pineda Salido de dicho delito ante la insuficiencia probatoria de los hechos que se describen en el escrito de acusación.

A igual conclusión absolutoria se ha de llegar en relación a la calificación jurídico penal de poder estar en presencia de un delito de blanqueo de capitales según incluye el Ministerio Fiscal sobre la base de una estructura societaria que desgrana, aconteciendo que precisamente no se ocultó el tránsito dinerario entre entidades, en pro también de la operativa publicitaria que AUSBANC expandió fuera de España, no constando la adquisición de inmuebles varios contra el dinero procedente de las actividades ilícitas analizadas.

Las condenas

QUINTO– Conforme se ha ido avanzando en la fundamentación jurídica, en la que al analizar cada supuesto se ha avanzado los acusados y el grado de participación contra los que procede dictar un fallo incriminatorio, se determinará en este apartado la pena a imponer, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, respondiendo penalmente los siguientes acusados: El acusado Luis Pineda Salido es autor de un delito continuado de extorsión previsto y sancionado en el artículo 243 en relación con el artículo 74 y de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 249, todos del Código Penal.

En orden a la determinación de la pena a imponer por el delito de extorsión procede la de cinco años de prisión que es la máxima prevista dado su protagonismo en los hechos, tal como se ha ido desgranando en cada una de las ocasiones delictivas que responden a un mismo acontecer prolongando en el tiempo. Se valió de la asociación sin ánimo de lucro en lo que su objeto era la defensa y protección de los consumidores para su interés lucrativo y, para esa depredación, las acciones en pro de aquellos las trasmutó en arma arrojadiza a fin de presionar a las entidades a las que demandaba o en el seno de los procesos judiciales en marcha, modulando su ejercicio, además de valerse de los medios de publicidad de AUSBANC que también atemperaba, orientando la información para desacreditarlas y con ello hacer por doblegar su voluntad, trasladando esa misma forma de operar a causas penales en las que se personó como acusación popular, que venía ejerciendo MANOS LIMPIAS, movido por ese afán lucrativo que presidía su conducta.

Con ello, el Tribunal ha optado por aplicar al acusado Luis Pineda Salido la pena máxima imponible que permite el tipo penal porque la conducta general observada en la presente causa por este individuo, aparte de ubicarse en el precepto del artículo 243 del Texto Punitivo, resalta por la carencia más absoluta de las más elementales normas que debe presidir la sana conducta del que enarbola (sin éxito) actuar exclusivamente en defensa de los consumidores y usuarios, denotando más bien, que su fin primordial no es otro que, a costa de los anteriores, engrosar su propio peculio.

Procede imponerle la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

Por el delito de estafa con relación a los hechos relativos a La Caixa, siendo el máximo de tres años de prisión, procede imponer la de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

El acusado Miguel Bernard es cooperador necesario de un delito de extorsión y cooperador necesario de otro delito de extorsión en grado de tentativa.

Por el delito de extorsión consumado, procede imponerle la pena de tres años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el delito intentado de extorsión, entrando en juego el artículo 62 del Código Penal, procede imponerle la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El acusado Ángel Garay es cómplice de un delito de extorsión consumado, lo que conforme al artículo 63 del Código Penal, determina una pena que va de seis meses a un año de prisión, procediendo imponerle la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La acusada María Mateos responde de un delito de extorsión intentado en grado de complicidad, entrando en juego los artículos 62 y 63 de Código Penal, con lo que, siendo la pena prevista de tres a seis meses de prisión, procede imponerle a esta acusada la de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

SEXTO– En orden a las costas procesales, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal procede su imposición a los acusados Luis Pineda Salido, Miguel Bernard Remón, Ángel Garay Echevarría y María Mateos Ferres en la proporción correspondiente, declarándose de oficio el resto, sin incluir las relativas a las acusaciones populares y particulares dado que no han supuesto un aporte significativo al procedimiento, cuyas pretensiones penales en gran medida no se han visto atendidas y, cuando en algún caso, así el de Alfredo Martínez Muriel, su asistencia a las sesiones del Juicio Oral ha sido prácticamente inexistente.

SEPTIMO– Por vía de responsabilidad civil, deberán responder los acusados que se dirán por las siguientes cantidades y las sociedades que figuran, como responsables civiles subsidiarias:

A BBVA, LUIS PINEDA SALIDO, en las cantidades de 123.785€, 147.760,85€, 200.000€, 260.712,20€, 767.707€ y 24.600€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS con la excepción de la última suma que responderá la entidad INFORTECNICA SL.

A UNICAJA, LUIS PINEDA SALIDO por las acciones derivadas del “caso Sevilla” en la cantidad de 606.000€., con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS en la suma de 193.828€, de Desarrollos Turísticos y Sociales (viajes AUSVENTURA), en la suma de 63.492 €, de PRODUCCIONES ZAPALLAR SL en la suma de 30.000€ , de AGROEDITORA SL en 115.000€ y en 15.680 €, y de DINERO Y SALUD en la suma de 3000€, sin extender la responsabilidad civil a Miguel Bernard dado que no consta que se beneficiase de dicha cantidad, no procediendo declarar la responsabilidad civil subsidiaria del “Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias” al que no consta le reportase ingreso alguno con cargo a dichas sumas.

A UNICAJA, LUIS PINEDA SALIDO por las acciones derivadas de los asuntos “Redondeo Caja Jaén”, “Cláusula Suelo Málaga” y “FUSION UNICAJACEISS”, la cantidad de 298.328,32€., con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS.

A CAIXABANK el acusado Luis Pineda en la cantidad de 24.200€ y como responsable civil subsidiaria AUSBANC EMPRESAS.

A LIBERBANK, el acusado Luis Pineda por las cantidades de 910.039 €, 151.250€, 363.000€ y 75.629,84€., con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC CONSUMO para la primera cantidad, y la de AUSBANC EMPRESAS en cuanto al resto.

A NISSAN IBERICA, Luis Pineda en la cantidad de 36.300€., con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS.

A BARCLAYS BANK, Luis Pineda en las cantidades de 59.000€, 60.500€ y 30.250€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS.

A CAJA CASTILLA LA MANCHA, Luis Pineda por las cantidades de 100.000€ con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC CONSUMO y de 232.000€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS. A EUROPISTAS, Luis Pineda por la cantidad de 406.000€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS.

A CAJASUR, Luis Pineda por las cantidades de 90.750€, 42.350€, 90.750€ y 42.350€ con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS y por las sumas de 48.000€ y nuevamente de 48.000€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AGROEDITORA.

A CAJA VITAL, Luis Pineda en las cantidades de 114.701,84€, 200.000€, 116.000€ y 116.000€, con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS, con la excepción de la segunda de las sumas dinerarias que responde civil y subsidiariamente AUSBANC CONSUMO.

A BANKIA, Luis Pineda en la cantidad de 102.850€, con responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS, debiendo indemnizar dicho acusado a BANKIA, como sucesora de BANCO MARE NOSTRUM en las cantidades de 181.500€ y 302.500€, siendo responsable civil subsidiaria AUSBANC EMPRESAS.

A CAJA RURAL DEL SUR, Luis Pineda Salido y Ángel Garay Echevarría conjunta y solidariamente en la cantidad de 576.302,43€, con declaración de responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS

A BANCA MARCH, Luis Pineda, la cantidad de 38.115 €., con la responsabilidad civil subsidiaria de AUSBANC EMPRESAS.

Se aplicará a las anteriores cantidades el interés previsto en el art. 576 de Ley de Enjuiciamiento Civil.