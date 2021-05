Díaz exige al Gobierno andaluz la reactivación de los planes de empleo de la iniciativa Aire y la recuperación urgente de las escuelas taller

La secretaria general del PSOE de Andalucía destaca el “esfuerzo enorme” de los pueblos más pequeños durante la pandemia sin ayuda de la Junta y reivindica que parte de los fondos europeos de reconstrucción lleguen a las entidades locales.

Martes, 11 de mayo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que la “obligación” de la formación socialista es “diseñar” la comunidad para después de la pandemia y ha considerado “fundamental” que el Gobierno de Moreno Bonilla muestre más apoyo a los municipios y que amplíe las iniciativas de empleo del Plan Aire y retome de inmediato las escuelas taller, para fomentar la creación de puestos de trabajo a escala local y combatir así la despoblación.

En una visita a Los Pueblos de Moclín, Susana 09Díaz ha insistido en que resulta esencial que el Ejecutivo de PP y Cs retomen los planes de empleo en los municipios dentro del Plan Aire “con la cuantía de 2018, que fue del doble de lo que ha llegado a los municipios en el último año”, y también que recupere las escuelas taller porque “permiten la cualificación de trabajadores y que jóvenes se asienten en el territorio”.

La también presidenta del Grupo Socialista ha agradecido el trabajo de los pequeños municipios andaluces durante la pandemia, atendiendo a vecinos y vecinas, preocupándose de que “los niños pudieran hacer los deberes del colegio” y ocupándose de la limpieza y desinfección ante el Covid-19. “El esfuerzo de los pueblos pequeños es enorme y lo mínimo que debía tener la Junta es sensibilidad y apoyo económico”, ha insistido.

Díaz ha reivindicado “sensibilidad y recursos” hacia lo local y ha recalcado que parte de los fondos europeos de reconstrucción “deben llegar a los pueblos, para que la gente quiera quedarse a trabajar y vivir”. Ha remarcado que para combatir la despoblación “es fundamental que la gente tenga trabajo y servicios públicos de calidad en su propio entorno, tenga el tamaño que tenga el municipio donde se vive”.

Sobre Los Pueblos de Moclín, la dirigente socialista ha abogado por una solución urgente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “porque hay empresas que se quieren instalar en la zona y no se puede perder más tiempo”. Ha defendido, igualmente, que haya “sensibilidad con las escuelas rurales y no se cierren líneas educativas” y que se solucione ya la situación de la depuradora, que se ejecuten cuanto antes las obras y no haya vertidos, sin sanciones para el Ayuntamiento porque “están licitados los trabajos”. Ha añadido que el castillo de Moclín “es una joya y tiene un gran potencial turístico y económico para la zona, ahora que el turismo patrimonial, cultural y natural se va a reavivar”, asegurando que en el Grupo Socialista “vamos a trabajar intensamente para que lo que plantea el equipo de Gobierno local llegue al Parlamento andaluz”.