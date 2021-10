Día Mundial de la Salud Mental, qué hacer cuando sentimos que no podemos más

Domingo, 10 de octubre de 2021. No puedo más. No sé qué hacer. No consigo levantar cabeza. Son frases que pronunciamos y escuchamos con relativa frecuencia. Y sin embargo solemos restarle importancia. Una reacción opuesta a la que nos produce escuchar un “Me duele la garganta” o “No puedo girar la muñeca”, que nos invitan a visitar de inmediato al médico.