Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: la investigación en Andalucía tiene nombre de mujer

Las investigadoras de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), de la Consejería de Salud y Familias, han publicado en los últimos cinco años 430 artículos científicos con un factor de impacto medio de 3,34. Seis de estos artículos sobre oncología y nutrición están en el 1% de los mejores artículos del campo de la Medicina Clínica. El jueves 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Esta clasificación, que corresponde a Essencial Science Indicators de la Web of Science, indica que los artículos han sido citados suficientes veces como para ser identificados como artículos de relevancia destacada en su campo. Los artículos pertenecen al área de oncología y nutrición y han sido publicados en revistas de alto impacto como Lancet, Nature, American Journal of Clinical Nutrition, JAMA y JAMA Oncology.

De estos seis, el artículo más citado es ‘Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies’ y puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.easp.ws/riskalcoholconsumption

Otras áreas de trabajo sobre las que se han publicado artículos son impacto de contaminantes ambientales, desigualdades sociales en salud o violencia de género. Los artículos se han publicado en 174 revistas diferentes. Las revistas con mayor número de publicaciones son European Journal of Cancer Prevention, Gaceta Sanitaria, International Journal of Cancer, International Journal of Environmental Research and Public Health y Nature Genetics.

Todos los artículos publicados por profesionales EASP puede consultarse en http://www.easp.es/articulos/

La investigación tiene nombre de mujer

33 proyectos liderados por 16 investigadoras de la Escuela Andaluza de Salud Pública han conseguido financiación en estos últimos cinco años. Nutrición y Cáncer: Enfermedades crónicas, Humanización del parto, Beneficios de la formación entre iguales, Salud laboral, Violencia de género, Cyberbulling, Familias adoptivas, Efecto en la salud de los cuidados informales, Salud mental, Análisis de las actuaciones en Atención Primaria, Resultados en salud en cáncer de próstata, Pronostico y supervivencia en cáncer y efectos en la salud por exposición a plaguicidas, entre otros, son los temas de los proyectos puestos en marcha por las investigadoras en estos años.

Cuatro de los seis grupos de investigación que la EASP tiene en el IBS.Granada están liderados por investigadoras. Y de los tres grupos que la EASP dirige en el Ciber de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), dos lo lideran investigadoras.

La investigación en la EASP se financia a través de convocatorias competitivas, tanto de instituciones públicas entre las que se encuentran la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; la Fundación Progreso y Salud; el Instituto de Salud Carlos III; la Unión Europea o la Asociación Española contra el Cáncer; como instituciones privadas como la Fundación Grifols o la Fundación La Caixa, entre otras.

El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidades, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas.

La Escuela Andaluza de Salud Pública La Escuela Andaluza de Salud Pública se crea por acuerdo de gobierno el 2 de mayo de 1985. Se constituye como empresa pública, con carácter de sociedad anónima y capital fundacional íntegro de la Junta de Andalucía. Se inaugura el 19 de julio de 1985 quedando adscrita a la Consejería de Salud y Familias. Los órganos de dirección son la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración, y el Consejo de Dirección encabezado por el Director de la EASP. Es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Es miembro de las principales asociaciones internacionales de escuelas de salud pública y de gestión sanitaria tanto en Europa como en Latinoamérica: EHMA (European Health Management Association), ASPHER (Association of School of Public Health in the European Region) y ALAESP (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública). Desde 1988 existe un acuerdo con la Universidad de Granada por el que ésta reconoce como propios cursos Máster y Expertos impartidos por la EASP. Gran número de instituciones y universidades nacionales y de otros países mantienen también convenios de colaboración con la EASP. Sus principales clientes en la comunidad autónoma andaluza son la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud. La Escuela trabaja también para sociedades profesionales, hospitales y servicios regionales de salud de toda España así como para terceros países a través de proyectos de la Unión Europea, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. En la Escuela se integran, a través de sus proyectos de Docencia, Consultoría e Investigación, los enfoques de salud pública y de gestión, a través de los cuales, Genera nuevos conocimientos y los disemina entre los miembros de las organizaciones sanitarias.

Desarrolla un proceso continuo de actualización del conocimiento en respuesta a las variaciones en las demandas sociales y a la evolución de los sistemas sanitarios.

Identifica los conocimientos relevantes existentes en las organizaciones y los flujos de información necesarios para su transmisión.

Crea espacios de intercambio y circulación de la información y facilita la transferencia entre las personas que la necesitan y las que la generan.

Materializa el conocimiento creando productos, servicios y sistemas e implementándolos en las organizaciones.

