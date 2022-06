«Despiadado alarde de destrucción»: Carmelo Romero ordena invadir terrenos privados para derribar chabolas reconstruidas tras el último incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera

El alcalde y diputado el PP ordenó actuar sin miramiento ante el estupor del propietario del terreno, quien sostiene no haber autorizado la entrada de las máquinas.

Miércoles, 22 de junio de 2022. El alcalde popular de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha ordenado en los últimos días que una máquina excavadora penetre sin autorización en una propiedad privada para derribar las chabolas reconstruidas tras el incendio que el pasado 11 de mayo arrasó de nuevo el asentamiento de trabajadores agrícolas sin vivienda, ubicado en el Polígono San Jorge de la localidad onubense.

Uno de estos derribos, que no cuentan con autorización judicial ni consentimiento del propietario de los terrenos, fue recogido en vídeo por una de las personas afectada por la arbitraria e ilegal decisión del también parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados. Romero no contaba con autorización de la propiedad para que la máquina enviada por el Ayuntamiento actuara dentro los terrenos, y mucho menos para derribar las infraviviendas que apenas habían sido reconstruidas. De hecho, el propietario del terreno, que se personó en llegar tras ser avisado por los propios trabajadores chabolistas, manifestó su estupor y malestar por lo que estaba ocurriendo, y aseguró que él no quiere echar a aquellas personas de sus tierras.

«Despiadado alarde de destrucción»

Al respecto de la arbitraria e ilegal actuación del alcalde palermo, la Asociación Multicultural de Mazagón y el colectivo Mujeres 24 H se han coordinado, «gracias a la colaboración de mucha buena gente», para que las personas damnificadas por el fuego ocurrido en el asentamiento de migrantes de Palos de la Frontera el pasado día 11 de Junio, «hoy dispongan de unos pocos alimentos para paliar sus necesidades».

En comunicado conjunto, las dos organizaciones aseguran que «a falta de ayudas por parte de las administraciones hasta la fecha, somos las ciudadanas y ciudadanos, organizaciones humanitarias y ONG´s los que nos estamos moviendo para que les llegue, a cuenta gotas, la ayuda básica que podemos aportar y que siempre consideramos escasa».

«Con parte del dinero donado», explica el comunicado, «se han confeccionado 60 packs compuestos de aceite o azúcar, leche, arroz, atún, pan molde, tomate frito, mermelada, té, papel higiénico y compresas. No en mucha cantidad, pero a donde hemos podido llegar».

En este caso, además de los alimentos, la asociación y el colectivo feminista también han llevado «tiendas de campaña, sábanas y toallas, y unos pocos objetos de menaje de cocina».

«Desgraciadamente», continúa el comunicado, «la mayoría de estos hombres y mujeres, aún no cuenta con una simple chabola donde poder pasar el caluroso día o la noche, y las pocas que se están empezando a construir, son demolidas, en un despiadado alarde destrucción, por tractores del ayuntamiento de Palos».

«Estas máquinas entran sin autorización de sus dueños, en terrenos de propiedad privada». Denuncian la Asociación Multicultural de Mazagón y Mujeres 24 H. «Son los propietarios, conscientes de la problemática de esta parte de la población, quienes prefieren dejarles residir en ellos a echarles a la carretera. Aunque allí, malvivan en condiciones infrahumanas, sin agua, saneamiento, un techo donde dormir o unas condiciones sanitarias dignas», sostienen los firmantes del comunicado, que finaliza con un agradecimiento «a todas las personas que han colaborado, a HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y vecin@s del Cerro del Andévalo».