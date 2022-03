«Deshumanización y falta de empatía», organizaciones humanitarias y colectivos ciudadanos denuncian la inacción de las administraciones ante las decenas de trabajadores migrantes de los frutos rojos que duermen en las calles de Lepe

'Nosotros no somos responsables en ningún momento': el lobby patronal de los frutos rojos niega la relación entre el chabolismo de trabajadores y las campañas agrícolas

por Perico Echevarría

Los dantescos asentamientos chabolistas habitados por personas trabajadoras forman parte desde hace dos décadas del paisaje oculto del próspero sector agrícola de la provincia de Huelva. Decenas de pequeñas ciudades de palés, cartón y plástico diseminadas por los municipios onubenses que albergan las miles de hectáreas de frutos rojos en las que trabajan cada año más de cien mil personas, según las cifras ofrecidas por las propias patronales agrarias.

Campamentos de la vergüenza en las levantan infraviviendas, cuando los ayuntamientos no ven o no miran, cientos -miles en temporada alta de recolecta- de trabajadores migrantes, de piel negra en su mayoría, que responden cada año a la desesperada llamada de las patronales agrícolas, tan necesitada de mano de obra cada vez que fresas, frambuesas, arándano o moras, comienzan a brotar desde finales de cada año.

El Convenio Colectivo del Campo Onubense pide a las empresas del sector agrícola ofrecer un alojamiento digno a los trabajadores que lo requieran. Pero por algún extraño e inexplicable motivo, los trabajadores de piel negra y/u origen subsahariano rara vez se benefician de ese texto firmado por sindicatos y patronal. Los que tienen papeles, que no son pocos. Los otros, aquellos que se encuentran en situación irregular, ni siquiera se plantean tal posibilidad. Para estos rigen las reglas de la economía sumergida, que en el sector agrícola onubense haberla hayla, aunque puntúa como «casos aislados». También pesa el racismo estructural que subyace en la falta de solución en veinte años al problema de la vivienda en municipios que multiplican sus poblaciones por mor de la industria del fruto rojo, pero en los que no hay mercado de alquiler para trabajadores que pueden pagar, pero no saben dónde.

Vídeo Pedro Marín, gerente del lobby patronal Interfresa, niega la relación entre la industria del fruto rojo y la proliferación de asentamientos chabolistas de trabajadores agrícolas en la provincia de Huelva. (Hacer clic AQUÍ para acceder al vídeo completo de la rueda de prensa celebrada el 22 de marzo de 2021)

En los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, prácticamente el cien por cien de sus habitantes son trabajadores agrícolas. No son comunas de pobres sin hogar, no son desheredados de la sociedad. Son trabajadoras y trabajadores de un sector capaz de crear cien mil empleos cada año, pero incapaz de dotar a todos ellos de la dignidad que merecen quienes hacen posible que las berries de Huelva sean famosas y apreciadas en medio mundo. Incapaz también de reconocer la relación directa, directísima, que une las fincas de las excelentes berries onubenses con los asentamientos chabolistas. Lo que avergüenza, mejor negarlo. Endosárselo en exclusiva a otros agentes que, Legislación en mano, puedan resultar responsables últimos de la falta de vivienda digna para todas las personas que sufre… España.

Desde este convencimiento, el 22 de marzo del pasado año, Pedro Marín, gerente del lobby patronal Interfresa, se lamentaba y negaba tajantemente en una rueda de prensa que la industria de los frutos rojos y la proliferación de asentamientos chabolistas estuvieran relacionados. Marín no dudó a la hora de describir las informaciones que contradicen su negación como «ataques recurrentes de querer achacarnos a nosotros [los empresarios agrícolas] la responsabilidad de la existencia estos asentamientos».

El gerente de Interfresa reveló en aquella rueda de prensa que ya en 2010 el sector había pedido al «ministerio fiscal» que actuará «de manera contundente» para determinar qué Administraciones son las competentes «en el ámbito competencial particular de cada una de ellas, local, autonómica y estatal. Quiénes son las parte competencial que conlleva a cada uno de ellos la solución de un problema que es un drama y que nosotros reconocemos como tal, pero del que nosotros no somos responsables en ningún momento». Como prueba del nueve, Marín sentenciaba: «Las campañas terminan y los asentamientos continúan y siguen existiendo en algunas localidades y algunos municipios de la provincia de Huelva».

En todos, realmente. Los asentamientos crecen de forma exponencial durante los meses de mayor contratación en las fincas de frutos rojos, y decrecen cuando estas terminan y los temporeros migran a otras campañas agrícolas en otras provincias españolas. Sin embargo, como ha podido comprobar en repetidas ocasiones esta revista, la mayoría de las personas que permanecen viviendo en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva aseguran ganarse la vida trabajando en otras faenas propias del sector, como la retirada de plásticos y preparación de terrenos para las siguientes cosechas, el mantenimiento de las fincas o la plantación en otoño de los frutos que empezarán a brotar desde finales de año. Por otra parte, cabe decir que entre fresas, arándanos, moras o frambuesas, la industria onubense de los frutos rojos -como la invocada Administración Pública- sólo toma vacaciones, prácticamente, en el mes de agosto.

No obstante, aquel 22 de marzo de 2021, Pedro Marín, gerente de Interfresa, mostró la disposición del lobby patronal para colaborar «en todo lo necesario» con la Administración Pública «como siempre hemos hecho». El portavoz de Interfresa llegó incluso a señalar el momento en el que -se entiende que- sus asociados, las patronales Freshuelva, Asaja y COAG, comenzarían esta colaboración: «Cuando el actuar del sector público sea de manera decidida en la erradicación de esta realidad» (sic).