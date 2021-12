Desalojan el Polígono Industrial Bermejales de Niebla tras una explosión en una empresa cementera

Lunes, 13 de diciembre de 2021. La Junta Andalucía ha activado este lunes el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd), fase provincial, por la emisión de vapores en las instalaciones de una empresa de fertilíquidos en Polígono Industrial Bermejales de Niebla, mientras que el ayuntamiento de la localidad ha activado también su Plan de Emergencias Municipal (PEM). El operativo de emergencia desplegado en la zona ha evacuado el polígono industrial unas 550 personas de 19 empresas, según informa Emergencias 112.

La Guardia Civil ha confirmado que una persona ha resultado herida al caer mientras corría tras la deflagración y medio centenar de trabajadores de la cementera Cosmos, ubicada en otro núcleo, han sido confinados de forma preventiva y podrán abandonar la instalación una vez finalice su turno. El lesionado es un trabajador de empresa de fertilíquidos que ha sufrido una caída, presenta heridas leves y está siendo atendido en el centro de salud de la localidad.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 16:00 horas, en ese momento, el teléfono 112 ha recibido el primer aviso desde las instalaciones de una empresa de fertilíquidos en la que indicaban que se estaban emitiendo vapores y se solicitaba ayuda externa para solventar la situación. También se ha señalado que se había producido una deflagración. De inmediato, el centro coordinador activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios de la Junta y a Protección Civil de Niebla, así como al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ahora mismo no hay viento en la zona, por lo que todo apunta a que la nube se quedará en el entorno del establecimiento. Desde la dirección de la emergencia se apunta a que la fuga ha sido taponada y que la nube se está dispersando; al tiempo que apuntan a que la instalación afectada no dispone de Plan de Emergencia Exterior al no corresponderle por tratarse de una instalación de nivel inferior.

No hay carreteras afectadas ni afección, en este momento, a ningún núcleo de población.