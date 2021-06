Derriban La Rigüela, exponente del patrimonio ferroviario de las Minas de Cala entre Sevilla y Huelva

En declaraciones a El Salto Andalucía desde el Ayuntamiento de Guillena, gobernado por Lorenzo Medina (PSOE), han confirmado que no tenían conocimiento de las obras de demolición de la estación de La Rigüela y el depósito aledaño que se han llevado a cabo desde la pasada semana. El consistorio ha abierto un expediente informativo con el propósito de recabar toda la información al respecto, dado que no constan las licencias de obras para las labores que se han venido desarrollando en dicho enclave de su término municipal. No obstante, desde el consistorio guillenero han recordado que estas infraestructuras carecen de cualquier tipo de protección.