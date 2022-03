Denuncian años de sobresueldos irregulares del ‘número dos’ del Área de Gestión Sanitaria de Osuna

🗞️ CGT asegura, entre otras cosas, que, siendo administrativo, Casto Ortiz se anotaba horas extras de noche, e incluso «trabajó» 14 noches en un mes cuando controlaba la elaboración de las nóminas.

🗞️ La AGS Osuna engloba el Hospital de Osuna, centros de salud y consultorios de las 25 localidades que integran la comarca sevillana

📰 La Plataforma de profesionales y usuarios del AGS Osuna exige el cese de Ortiz por las irregularidades en sus remuneraciones y denuncia «amenazas de muerte» contra el representante de CGT.

Miércoles, 30 de marzo de 2022. Años y años amasando dinero mediante conceptos ilegales en sus nóminas. Es lo que denuncia la Confederación General del Trabajo (CGT) en el hospital de la Merced de Osuna, que centra sus acusaciones en la persona de Casto Ortiz Montaño, director económico administrativo de Área de Gestión Sanitaria de Osuna, que abarca el hospital de Osuna, siete centros de salud con servicio de urgencia y consultorios en los hasta 25 pueblos de esta comarca en la provincia de Sevilla.

Lo denuncia Francisco Espada, secretario general de CGT en el Área Sierra Sur de Sevilla, quien dibuja un paisaje de años y años de este cargo del Área consiguiendo beneficios económicos mediante suplementos que Ortiz ha derivado a sus propias nóminas, hasta que, escalando en puestos, ha conseguido llegar a un cargo en el que cobra la misma cifra que conseguía, por ejemplo, con pluses de nocturnidad, algo difícil de explicar si se tiene en cuenta que se trata de una persona que trabaja en labores administrativas, que, por lo tanto, no tiene actividad alguna durante la madrugada en un hospital.

Diferentes cargos y nombres

Para Paco Espada, el asunto tiene ribetes analizables incluso si se tiene en cuenta que “este hombre ha tenido en los últimos años diferentes cargos con diferentes nombres, como el de jefe de personal, que no existe en este hospital, pero firmaba como tal, a pesar de que para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) era un mero auxiliar administrativo.

Además, al ser auxiliar administrativo, “en principio no podía ejercer cargo de mando en el hospital, porque para eso tenía que ser alguien fijo, pero fue teniendo cargos, no a nivel del SAS, sino del hospital. Con ese cargo, tenía acceso a las nóminas del personal de todo el área, incluidas las suyas, y fue entonces cuando,a por ejemplo, firmaba complementos de nocturnidad para él”.

Paco Espada recuerda que “nadie hace noches en ese área, si quería hacerlas podía ir a Urgencias, pero al ser jaefe de personal no podía hacer noche. Pero se puso 14 noches en un mes, se adjudicó cinco festivos de cada mes y 50 horas extras. El complemento de nocturnidad era increíble, porque si te pones 14 noches ya no puedes hacer otra cosa en el mes, de modo que no puedes hacer noches extras, pero se anotaba más horas extras”.

Todo ello, en los años 2003 a 2006 aproximadamente, en los que “llegó a cobrar más en complementos de la nómina que en la nómina base”. Pero, además, el portavoz sindical sienta una base que es difícil de refutar, ya que “trabajaba por la mañana en el departamento de personal, y por la tarde iba a clase para sacarse el título de Graduado Social. ¿Cuándo podía hacer ese hombre horas extras? Es imposible”, asegura.

Tras terminar los estudios

El ascenso de Casto Ortiz va a más una vez que se gradúa. “Le van subiendo de escalafón, y su nómina sube también, aunque de forma legal, y la complementaria va a la baja. Entonces se quita la noche y se mantienen en su nómina festivos y horas extras. En esos momentos, llega a altos puestos e iguala la nómina a lo que quería cobrar entonces”.

Es el momento en que es nombrado Subdirector Económico Administrativo; ahora es Director Económico Administrativo. “Aunque en el SAS no figuraba como jefe, en el hospital sí lo hacía”, enfatiza el portavoz sindical.

El mismo portavoz de la Confederación General del Trabajo pone el acento en una irregularidad más, porque el protagonista de sus denuncias ha ido entrando y saliendo de cargos en el hospital sin salir nunca del mismo. “A alguien del personal que no es fijo no se le puede guardar la plaza, pero él siempre ha vuelto a entrar, nunca ha perdido su trabajo en el hospital”.

Al propio aludido se le pidieron explicaciones por parte de la CGT, pero “no ha dado ninguna explicación, le hemos enviado un escrito informando de que teníamos conocimiento de todo, y no contesta. Lo ha ignorado”.

El sindicato lamenta además la actitud de la gerencia del centro hospitalario, a la que se ha comunicado los hechos con varios escritos con todos los detalles. “No ha tenido en cuenta el código penal (artículo 408), que cita que un funcionario de forma intencionada no puede dejar de investigar los delitos de los que tenga noticia, pero la gerencia del hospital no investiga lo que le hemos comunicado”.

La Plataforma de profesionales y usuarios del AGS Osuna exige el cese del Director Económico Administrativo y denuncia 'amenazas de muerte' contra el representante de CGT En todos sitios hay líderes autocráticos, en el caso del area sanitaria de Osuna, lo personaliza la persona que sigue… Publicada por Plataforma del Área Sanitaria de Osuna en Lunes, 28 de marzo de 2022 La Plataforma del Área Sanitaria de Osuna, integrada por más de 200 usuarios y trabajadores -en activo y jubilados- del AGS Osuna, y cuyo objetivo fundacional es “mantener la calidad de la sanidad pública, denunciar corruptelas y estimular el cumplimiento de transparencia en la gestión sanitaria del Área Sanitaria”, ha solicitado este lunes el «cese inmediato” de Casto Ortiz como Director Económico Administrativo del área sanitaria dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En un escrito dirigido a la Gerencia del Área, único estamento superior al propio Ortiz en el organigrama del AGS Osuna, y difundido a través de su perfil en Facebook, la plataforma “comunica” que “su responsable de la Dirección Económica, Casto Ortiz Montaño, se encuentra actualmente denunciado por la presumible asignación de retribuciones Irregulares durante años por parte de los agentes sociales del sindicato CGT, así como por acoso laboral por parte de esta plataforma de sanitarios”. Asimismo, la Plataforma ha denunciado que ha tenido “conocimiento de las amenazas de muerte hacia un trabajador de este área, el pasado día 22 de marzo, en las dependencias del servicio de radiología, por parte de Javier Ortiz Montaño”, hermano de Casto Ortiz. “Actos que han sido puestos en conocimiento de la autoridad Judicial competente”, añade la plataforma, que “como no podía ser de otra forma”, muestra su aval y apoyo a la denuncia presentada. “Desde aquí denunciamos al principal responsable, Casto Ortiz Montaño, de que esta acción deleznable, se haya producido. Nos sorprende enormemente además verlo recoger una certificación de nuestra área contra la Violencia de Género, cuando ha sido denunciado precisamente, por trato agresivo, discriminatorio, de hostigamiento, descalificaciones, amenazas y falta de respeto (consulte la hemeroteca) y nos asombra verlo a su vez como vocal de unas próximas Jornadas, auspiciadas por nuestra área sanitaria sobre Prevención de Riesgos Laborales, cuando este directivo ya parece constituirse, per se, por todo esto, en un ‘Riesgo Laboral’, o eso nos parece a l@s «tendenciosas y tendenciosos miembros de la plataforma, que no hacemos más que lanzar insinuaciones sin fundamento«, añade la Plataforma del Área Sanitaria de Osuna. “Rogamos tenga por presentada esta denuncia, tome cartas en el asunto, investigue y utilice los mecanismos a su disposición para el cese Inmediato de Casto Ortiz Montaño como responsable de la Dirección Económico Administrativa del Á.G.S Osuna, so pena de ser cómplice y testigo codicioso y venal de todos estos hechos”, finaliza el escrito de la Plataforma.

Buzón de Burofax de La Mar de Onuba: burofax@lamardeonuba.es