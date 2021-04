“Debería producirnos vergüenza como sociedad”: Equo denuncia las «condiciones extremas» en los asentamientos chabolistas vinculados a explotaciones agrícolas

«En un país que pretenda llamarse avanzado no es posible que se mantenga esta situación”. EQUO califica de «dantesca» la situación de los asentamientos chabolistas de trabajadores y pide más compromiso a empresarios y administraciones. Asociaciones a pie de asentamiento aseguran que no pueden llevar agua porque los ayuntamientos no les llenan el camión del que disponen.

Viernes, 16 de abril de 2021. EQUO ha pedido este viernes en un comunicado pide «más compromiso a las administraciones y a los empresarios» para resolver la situación de estos asentamientos de inmigrantes vinculados a explotaciones agrícolas y que se encuentran en unas condiciones extremas. “Algo que debería producirnos vergüenza como sociedad”, afirman.

El partido verde andaluz ha querido hacer un posicionamiento público para pedir a administraciones y empresarios un «verdadero compromiso para resolver la dantesca situación en la que se encuentran los asentamientos de inmigrantes vinculados a explotaciones agrícolas en Huelva y Almería”.

Y lo reflejan de forma gráfica recordándonos que “en estos últimos días muchas de estas personas se están viendo avocadas a dormir entre cartones».

Los asentamientos, que llevan 20 años existiendo, son un conjunto de infraviviendas fabricadas con desechos de obras y con residuos de la actividad agrícola intensiva.

En ellos cohabitan -sobreviven- más de 2.100 de personas en condiciones de insalubridad extrema, sin puntos de agua corriente, electricidad, calefacción, saneamientos o suministros de ningún tipo.

Condiciones insalubres y peligrosas que el Covid ha agravado aún más si cabe.

Inmigrantes de diversos países, tanto con contrato o sin él, viven en ellos porque carecen de alternativas habitacionales y soportando durísimas condiciones de trabajo que los españoles no quieren.

En febrero de 2020 el relator especial sobre extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, visitó los asentamientos, afirmando que estas condiciones “compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo».

Lo más llamativo para el experto en derechos humanos era la falta de respuesta de las autoridades: «cada vez que preguntaba a alguien en el Gobierno siempre culpaban a otro. No era su responsabilidad”.

Esta situación no sólo no ha cambiado desde el pasado año, sino que se ha ido agravando con la pandemia.

En abril del pasado 2020 la Junta de Andalucía anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado la puesta en marcha de ayudas extraordinarias para ayuntamientos con el objeto de paliar esta situación.

Aunque se anunciaron 2,3 millones de euros, según Mar González, coportavoz de Verdes Equo en Andalucía, «estos fondos o no han llegado, o lo que se ha hecho con ellos ha sido del todo insuficiente. Representantes de asociaciones que están a pie de asentamiento nos aseguran que no pueden llevar agua a estas personas porque los ayuntamientos de la zona no les llenan el camión del que disponen».

Por su parte, el también coportavoz de la formación, Manuel Pérez, añade: «Pedimos un compromiso a todas las administraciones. Primero a los ayuntamientos, que están en primera línea y que en algunos casos están manteniendo actitudes xenófobas hacia los inmigrantes, con prácticas como denunciar al sindicato SAT por instalar una placa solar para que carguen sus móviles o impedir la construcción de más chabolas para poder dormir con un mínimo refugio”.

Y, entrando en más detalles: “Después la Junta de Andalucía, que debería fiscalizar las ayudas adjudicadas y disponer más fondos para resolver la situación. Y por supuesto también el Estado, que debe apoyar a la Junta en las medidas necesarias para resolver esta situación. En el caso de este último, nos parecen bien las inspecciones de trabajo realizadas, pero son necesarias soluciones integrales, ya que estas actuaciones están teniendo la terrible consecuencia de dejar a las personas en situación de ilegalidad en la precariedad absoluta, totalmente al margen de la sociedad”.

Llamamiento al empresariado

Desde Verdes Equo también quieren hacer un llamamiento al empresariado: “Todo nuestro apoyo y reconocimiento a esos buenos empresarios y empresarias que respetan escrupulosamente el convenio, que lo hacen además en un contexto en el que nada les impide aprovecharse de este cruel sistema y maximizar beneficios. Pero también nuestra más absoluta condena a aquellos que se aprovechan de la situación de ilegalidad de inmigrantes para pagarles 20 euros al día a unas personas que se parten el lomo para hacer que nuestra tierra prospere. Estos señores deben saber que se están haciendo ricos a costa de esclavizar a la gente.»

Por último, el partido verde termina señalando que «en un país que pretenda llamarse avanzado no es posible que se mantenga esta situación. No entendemos como puede ser tan difícil dotar a los distintos asentamientos de alojamientos temporales y unas mínimas condiciones de habitabilidad. Esta situación debería producirnos vergüenza como sociedad.»

