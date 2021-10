Debate sobre el Estado de la Comunidad: El PSOE advierte de que Moreno Bonilla demuestra que “su palabra no vale absolutamente nada”

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz. insiste en que el presidente evidencia que es “muy del PP y muy de derechas, insensible e implacable con los más vulnerables” y le reta a apoyar las propuestas de resolución con las iniciativas planteadas por el PSOE para abordar el diálogo del nuevo presupuesto y sin respuesta del Gobierno de la Junta.

Miércoles, 27 de octubre de 2021. La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha advertido de que Moreno Bonilla demuestra, con el despido de 8.000 sanitarios el próximo 31 de octubre pese a asegurar en sede parlamentaria que se mantendrían los contratos de los 20.000 profesionales de refuerzo Covid, que “su palabra no vale absolutamente nada” y, en estas condiciones, ha cuestionado “por qué tendríamos que creer todos los anuncios que ha hecho” en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

En su intervención ante el Pleno del Parlamento, Ángeles Férriz ha incidido en que Moreno Bonilla “ha dejado tirado en la calle a quien se jugó la vida por salvar la nuestra” en la pandemia de coronavirus y ha lamentado que “hay que tener muy poca sensibilidad para mentirles, para generarles falsas expectativas”.

“No es el presidente de la moderación ni el presidente del diálogo, es el presidente que por la mañana despide a 8.000 sanitarios y por la tarde les aplaude con la misma sonrisa”, ha censurado, reiterando que el Ejecutivo de PP y Cs prescindirá de este personal pese a que cuenta con “la mayor inversión en sanidad de la historia de nuestra comunidad gracias al dinero que viene del Gobierno de España” y subrayando que “el único culpable es usted” como presidente de Andalucía y autoridad competente en salud.

La portavoz socialista ha considerado que Moreno Bonilla en su discurso “ha vuelto a hablarnos de la Andalucía de película que sólo existe en su propaganda y en su imaginación, esa Andalucía irreal en la que viven usted y sus amigos, esos que ganan 100.000 euros al año”. En este sentido, ha advertido al presidente que “se puede ahorrar” las explicaciones sobre la política fiscal del PP porque está claro que “ha regalado 400 millones de euros” a los más pudientes, que son precisamente “los mismos millones que se necesitan para mantener a 8.000 sanitarios. Baja los impuestos a quienes no lo necesitan y despide a sanitarios”, ha insistido.

Férriz ha instado a Moreno Bonilla “a ver y escuchar a la Andalucía real”, en la que la gente sigue sin poder ver a su médico, hay centros de salud y puntos de urgencias en muchos pueblos que siguen cerrados, las listas de espera sanitaria son “insoportables” y una persona mayor espera 719 días para entrar en el sistema de ayuda a la dependencia y 11.867 fallecieron en lista de espera en 2020. En educación, la representante socialista ha señalado que se han cerrado en Andalucía 2.018 unidades en colegios públicos y hay 3.000 docentes mientras “la inversión en la educación privada crece año tras año” y crece la incertidumbre en las familias con el comedor o transporte escolar para sus hijos.

La portavoz del Grupo Socialista ha remarcado que Moreno Bonilla “es el presidente que prometió 600.000 empleos” cuando “la realidad es que Andalucía tiene 880.000 parados” y la comunidad tiene al 47% de sus jóvenes sin trabajo. “¿Ahora se acuerda usted de los jóvenes? Es hiriente que después de 3 años no pueda hacer balance en política de juventud”, ha criticado, afirmando que el jefe del Ejecutivo andaluz “ha vetado a la juventud andaluza en este Parlamento. PP y Cs votaron en contra de un grupo de trabo para que los jóvenes pudieran venir a contarnos sus problemas, quién va a creerle ahora”, ha apostillado.

En municipalismo, Ángeles Férriz ha lamentado que” que Moreno Bonilla quiera reunirse con los presidentes autonómicos de España y “no ha encontrado un minuto para sentarse con el presidente de la FAMP, los alcaldes y alcaldesas, los presidentes de Diputación, a quienes no les ha dado un solo euro de los miles de millones incondicionados que ha recibido”.

Políticas excepcionales

La responsable socialista ha garantizado la voluntad de diálogo del PSOE de Andalucía ante el “momento excepcional que exige políticas y políticos excepcionales” para sacar adelante el presupuesto de la recuperación económica y social y ha lamentado que Moreno Bonilla y su Gobierno no haya mostrado interés. “Si no quería negociar con nosotros porque Macarena Olona le tiene cogido por los presupuestos, hubiera bastado con decírnoslo, pero no ha querido dar la cara, ha mandado a recaderos. Es usted tan del PP y tan de derechas, que la política la hace a través de testaferros”, ha asegurado Férriz, rechazando que el vicepresidente Marín “nos insultaba y despreciaba diciendo que ‘se van a quedar esperando”.

Aun así, ha garantizado que desde el PSOE “vamos a seguir reivindicando las políticas necesarias para nuestra tierra en este momento histórico” y que la “cantidad ingente y nunca vista de millones que recibirá Andalucía del Gobierno de España y de Europa, no se pierda con políticas cortoplacistas o injustas del PP”.

La portavoz ha ratificado que el Grupo Socialista defenderá como propuestas de resolución todas las iniciativas planteadas para el nuevo presupuesto y “sabremos cuando aprieten el botón cuál ha sido su decisión, unos presupuestos para Andalucía o un presupuesto para Vox”. En este sentido, ha cuestionado al presidente si se van a oponer a restituir la presencialidad en la atención primaria contratando a 2.000 sanitarios más, a un plan para la equiparación salarial del profesorado andaluz, a un plan de reactivación de la economía y el empleo, a un plan para afrontar el reto demográfico, a prestar especial atención al campo andaluz, a un plan industrial para Andalucía, a la consolidación de la financiación de las universidades públicas, al aumento de la Patrica hasta 600 millones o a un plan de choque de oportunidades laborales para jóvenes.

Férriz ha reclamado a Moreno Bonilla que elija entre sus acuerdos con Vox y la propuesta de diálogo del PSOE de Andalucía, “entre el retroceso de Andalucía o el futuro que Andalucía se merece”, incidiendo en que “sólo los líderes fuertes son capaces de conducir a sus partidos a las mesas de diálogo y entendimiento, y Juan Espadas lo ha hecho en seis presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla. Hoy es usted el que decide. Cuando llegue el momento, serán las andaluzas y los andaluces”, ha recalcado.