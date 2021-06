Convocadas manifestaciones este sábado en toda España contra la subida de la luz

Lunes, 31 de mayo de 2021. Sábado por la mañana, me siento un poco indolente porque la semana me ha dejado cansado y lleno de atribulaciones. Necesito descansar y relajarme. He decidido poner música de Joss Stone, una irlandesa con clase y elegante estilo soul, siempre merece la pena escucharle. Abro mi ordenador, [Seguir leyendo]