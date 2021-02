Comienza la vacunación contra el Covid-19 de las personas mayores de 80 años

Esta pandemia ha sido nefasta en general, pero podía haber aportado elementos fundamentales para mejorar la gestión sanitaria. Una gestión sanitaria que debe superar decenios de marasmo y recuperar a un sector que se encuentra en su peor crisis. El primer debate a superar es el de si el titular del departamento ministerial debe ser o no alguien del sector sanitario. Este articulista es partidario que debiera tener, al menos, una experiencia gestora en el sector sanitario. No obstante, podría ser de otra titulación si con ello comportara el impulso político y social que la sanidad precisa. Este no ha sido el caso, los [Seguir leyendo]