ComeConDerechos: Jornaleras de Huelva en Lucha llama la atención del consumidor sobre los derechos laborales de las temporeras

Una campaña de apoyo con muchas caras conocidas

Destacadas firmas procedentes de diversos ámbitos de la esfera pública se están sumando a la campaña #ComeConDerechos. Participar es muy sencillo. Tan solo hay que subir un vídeo a las redes sociales diciendo “Yo también quiero comer con derechos” y añadir el hashtag #ComeConDerechos.

También se puede colaborar económicamente en la recaudación de fondos que JHL tiene activa en la plataforma de crowdfunding Goteo.

Entre las muchas personas que han sumado ya su apoyo a la campaña #ComeConDerechos de Jornaleras de Huelva en Lucha, se encuentran:

Silvia Federici (escritora, profesora y activista feminista), Alba Flores (La casa de Papel), Marta Nieto (Madre), Marta Aledo (Vis a vis), Itziar Ituño (La casa de Papel), David Pulido (guionista No es tarde para la ira), Aure Sanchez (Yo soy Bea), Rocío Marquez (cantante), Sandra Sabatés (presentadora de El Intermedio), Silvia Agüero (activista antirracista), Pepe Ocio (Los favoritos de Midas), Perico Echevarría (La Mar de Onuba), Alicia Rubio (Pequeñas coincidencias), Quique Peinado (periodista), Ana López Segovia (Las niñas de Cádiz), Juan Diego Botto (White Lines), Carmen Ruiz (Madres), Elena S. Sánchez (periodista), Jaime Zatarain (La cocinera de Castamar), Georgina Amorós (Élite), Miguel Bernardeau (Élite), Andrés Lima (director teatral), Nacho Fresneda (El ministerio del tiempo), Pamela Palenciano (actriz y activista “No solo duelen los golpes”), Jorge Suquet (Libertad), Úrsula Corberó (La casa de Papel), Aida Folch (Madres), María Isabel Díaz (Vis a vis), Fran Perea (Kosta: The Paradise), Raul Arévalo (Antidisturbios), Canco Rodríguez (Aída), Aitana Sánchez Gijón (Estoy vivo), Nacho Vegas (cantante), Ana Labordeta (Madres), Esther Acebo (La casa de Papel), Inma Isla (Yo soy Bea), Yayo Herrero (activista ecofeminista y profesora), Clara Peya (pianista y compositora), Abril Zamora (Señoras del (h)ampa), Manuela Vellés (Velvet), Alejandro Tous (Yo soy Bea), Cristina Plazas (Estoy Vivo), Mariano Peña (Aída), Nico Romero (Antidisturbios), Iván Massagué (Benvinguts a la familia), Manuel Burque (Vida perfecta), Iñaki Ardanaz (Paraíso), Irene Anula (Vis a vis), Ignacio Montes (Velvet), Israel Elejalde (Veneno), Belén López Valcárcel (actriz y activista), Malena Alterio (Vergüenza), Andrea del Río (Servir y proteger), Jan Cornet (Estoy vivo)), Juana Acosta (Velvet), Luis Bermejo (Nasdrovia), Alfonso Bassave (Estoy vivo), Juan Ibáñez (Trancas en el Hormiguero), Pablo Albuerno (Gipsychef), Marta Santandreu (Pequeñas coincidencias), Nüll García (directora de Ferrotipos), Tamar Novas (El desorden que dejas), Zenib Laari Inoune (Campeona de Kenpo Karate y activista antirracista), Nuria Gago (Com si fos ahir), Alejandra López (Estoy vivo), Teresa Quintero (Allí abajo), Óscar Díaz (columnista), Elizabeth Duval (escritora), Antonio Durán “Morris” (Fariña), Esteban Meloni (Los internacionales), Juan Vinuesa (Tarde para la ira), Paco Ochoa (Mercado central), Natalia Hernández (Shock II), María Morales (La línea invisible).