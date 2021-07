CGT denuncia que ‘el icetazo’ no atiende “ni una sola” de las reivindicaciones para acabar con el abuso de la temporalidad en el sector público

Pero ¿qué establece este Decreto?

Para resolver la bolsa de temporalidad acumulada la última década, el Decreto aprobado este martes establece «procesos selectivos extraordinarios», en los que puede participar cualquier persona. Es decir, de acceso libre. Explicita que serán concurso-oposición, cuestión esta que ya se podía dar antes del Decreto, y que en la fase del concurso, los méritos, podrían alcanzar hasta el 40 %. Esto no supone ninguna novedad, ya que ya se podía llegar hasta ese porcentaje. Además, el concurso sólo puntúa una vez superada la fase de oposición, con lo que por mucho concurso que se tenga si no superas los exámenes no se supera todo el proceso, con lo que no existe ninguna ventaja para las personas que hayan permanecido en una situación de abuso durante décadas.

Lo que sí introduce el Decreto son nuevos plazos, estableciendo que todas las plazas en situación temporal con más de tres años contados a partir del 31 de diciembre de 2020, deberán incluirse en una Oferta de Empleo sin tasa de reposición antes de finalizar este año. Las convocatorias de los procesos selectivos deberán estar publicadas antes de 2023 y los procesos ejecutados antes del fin de 2024. También se ha anunciado como novedad que quien no supere los procesos selectivos podrá optar a quedarse en una bolsa de trabajo, es decir, en el paro, pero con derecho a que le puedan llamar para seguir ocupando puestos temporales. Esta cuestión no necesita de ninguna regulación nueva, porque ya existe.

La novedad de establecer una indemnización para el personal funcionario interino se aplicaría a partir de la entrada en vigor del Decreto, dejando fuera a los cientos de miles de funcionarios interinos que ya se encuentran en esa situación, lo que en la práctica es saltarse las directrices europeas ya que no se sancionaría el abuso en la temporalidad ya cometido. Además, recordemos que el derecho a la indemnización ya está establecido en la legislación laboral y se están dando sentencias en este sentido en los juzgados de lo social.

«Este nuevo sistema no deja de ser más de lo mismo», asegura CGT Huelva. «Establece un máximo de tres años para las interinidades o contratos temporales con la administración, pero se puede dar la circunstancia que al cabo de esos tres años se sustituyan unos trabajadores precarios por otros para continuar otros tres años en un mismo programa o una misma vacante, sin que hubiera consecuencias para los responsables públicos y políticos que ocasionaran esas situaciones de precarización de los servicios públicos y el empleo, cuestión esta que también explicitó el TJUE como necesaria para considerar transpuesta la Directiva 99/70».

Para el sindicato de Administración Pública de CGT de Granada, «no es cierto que con este Decreto se vaya a transponer la normativa europea, ya que ni sanciona el abuso de manera adecuada, suficiente y disuasoria, ni establece sanciones a los responsables e insiste en procesos selectivos abiertos a la participación de cualquier persona aunque no haya sufrido el abuso en la temporalidad, y lejos de servir a los intereses que expresan Gobierno y sindicatos mayoritarios, este Decreto puede generar mucho dolor entre el personal abusado, la pérdida de empleo público, el deterioro de la administración pública y el enquistamiento durante lustros de movilizaciones y peleas judiciales con Europa».